Кому достались активы французского газового гиганта в России: следы ведут к строителям космодрома Восточный 

Владимир Путин передал активы французской Air Liquide в России малоизвестной фирме без сотрудников – "М-Логистика". Как выяснила "Система", ее бенефициар Артем Серебренников ранее получал скандальные госконтракты на строительство космодрома Восточный и связан с сыном бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Air Liquide – один из крупнейших в мире производителей промышленных и медицинских газов. Французская компания работает в более чем в 70 странах, обслуживая металлургию, энергетику, химическую промышленность и здравоохранение. В России на компанию работает 720 человек, выручка связанных с ней юрлиц в 2021 году составила 17,2 млрд рублей ($234 млн).

29 августа 2025 года Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов Air Liquide под "временное управление" ООО "М-Логистика". С начала полномасштабной войны против Украины Путин подписал уже не менее 16 подобных указов, по сути означающих изъятие активов компаний из "недружественных" стран.

В указе, однако, не уточнялось, какое именно юридическое лицо под названием "М-Логистика" имеется в виду. Некоторые СМИ предположили, что речь может идти о структуре, связанной с агрохолдингом "Черкизово", но представитель последнего это опроверг.

Новый-старый управляющий

Указ касается десяти юридических лиц – это ООО "Эр Ликид", АО "Логика", АО "Эр Ликид Северсталь", ООО "Север Ликвид Газ", а также региональные филиалы Air Liquide в Алабуге, Балаково, Кстово, Кузбассе, Липецке и Рязани.

В начале сентября в реестре юридических лиц появились записи, согласно которым новым управляющим как минимум семи этих предприятий стало ООО "М-Логистика" из Таганрога Ростовской области. Эта неизвестная фирма зарегистрирована в марте 2024 года как логистическая структура, при этом не имеет сотрудников и применяет упрощенную систему налогообложения.

Ее единственный учредитель и директор – 46-летний москвич Артем Серебренников. В 2022-2024 годах он занимал должность директора по взаимодействию с госорганами в российском представительстве Air Liquide, а до этого возглавлял АО "Интертест" – подрядчика строительства космодрома Восточный. Стройка сопровождалась уголовными делами о хищениях и коррупционными скандалами. Учредитель "Интертеста" ранее был скрыт за офшором на Британских Виргинских островах, позже компания была переименована и обанкрочена.

Юрист ФБК Любовь Соболь указывала на связи Серебренникова с семьей Дмитрия Рогозина: бизнесмен входил в руководство Федерации практической стрельбы Московской области вместе с Алексеем Рогозиным, сыном бывшего вице-премьера. Также Серебренников основал фонд "Форпост", в котором соучредителем выступил другой функционер федерации практической стрельбы – Алексей Басов. Сейчас Серебренников также возглавляет компанию "Аэродайн", которая занимается инспекцией промышленных активов с использованием беспилотников.

После указа Путина самой Air Liquide заявили, что компания прекратила консолидацию Перестала учитывать российские подразделения в отчетности российского бизнеса, начала процесс его продажи и заблаговременно зарезервировала убытки на €586 млн, поэтому сейчас не несет финансовых рисков, а в ответ на нынешнее решение властей изучает "возможные варианты действий".

Как изымают активы западных компаний

С 2023 года в России идет масштабная кампания по изъятию частных активов, в том числе подконтрольных иностранцам, в рамках которой президент переводит компании во "временное управление" На практике "временное управление" оборачивается фактической сменой собственника и перераспределением активов в пользу структур, близких к власти, а Генпрокуратура подает иски о национализации. Только за два года надзорное ведомство подало более 100 таких исков, совокупная стоимость изымаемых активов оценивается в десятки миллиардов евро.

"Система" отправила запросы в Air Liquide, Артему Серебренникову и компанию "М-Логистика". На момент публикации ответов от них не поступило.

Вы можете анонимно поделиться информацией с "Системой" – отделом расследований Настоящего Времени и Радио Свобода.