"Войди в положение, ведь деньги нужны фронту". Российские пожарные увольняются из-за низких зарплат

В сентябре власти Якутии выпустили документ с предложением к сотрудникам государственной противопожарной службы Якутии уйти в отпуск без сохранения зарплаты "для экономии бюджета". Ранее пожарный из Петрозаводска в лесах Карелии записал видео о регулярных невыплатах зарплат и, попросив прощения у жителей региона, заявил, что пожарные перестают работать на пожарах республики. Пожарные Бурятии и Забайкалья рассказали редакции Сибирь.Реалии о том, что у них уже несколько лет "дефицит всего" – нет спецодежды, оборудования и даже бензина на выезды.

По данным Авиалесоохраны, пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте Российской Федерации, особый противопожарный режим установлен в 40 субъектах Российской Федерации. 28 сентября 2025 года пожары тушили в Забайкалье, Иркутской облсти, Тыве, Хабаровском крае. На тушении было задействовано 199 человек, 44 единицы техники. На авиационном мониторинге – 26 воздушных судов.

"Карелам лес нужен, а министерству вашему не нужен"

В 2025 году финансирование МЧС РФ, через которое оплачивается работа Государственной противопожарной службы, составляет около 288 млрд рублей. Каждый день войны в Украине, по разным оценкам, стоит России приблизительно 30 млрд рублей. То есть весь федеральный противопожарный бюджет тратится на войну в течение примерно одной недели.

В прошлом месяце пожарный из Петербурга записал видео с обращением к жителям Карелии. Он пожаловался на тяжелые условия работы, а также на то, что им не платят зарплату и даже не выдают спецодежду.

"Мы с пожара на пожар скачем, без денег. <…> Нам негде переодеться, негде помыться, нам негде даже постирать одежду. У нас нет здания, ни одежды, ничего – за свой счет все покупаем. Мы больше не можем, у нас больше нет сил. Нас из дома выгоняют жены, – говорит на видео пожарный, признавшийся в том, что работает реставратором в Петербурге, а в Карелии приехал "помогать тушить леса". – Здоровый мужик не будет работать за 35 тысяч рублей, тем более на такой работе. Лес карелам, может быть, и нужен, а министерству [природных ресурсов и экологии] вашему на хер не нужен!"

Пожароопасный сезон в Карелии был объявлен еще 19 апреля – сначала по югу и центру региона, а с 25 апреля – по северным районам. Затем с июля в Лоухском, Муезерском, Беломорском и Пудожском районах был введен режим чрезвычайной ситуации из-за возникновения крупных лесных пожаров. К концу июля площадь лесных пожаров составляла 647 гектаров. Позже Минприроды республики сообщало, что в регионе тушат 29 лесных пожаров. С 30 июля в Карелии действовал режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, его отменили 8 августа. До сих пор в регионе действует особый противопожарный режим.

Всего с начала пожароопасного сезона в Карелии в этом году было зарегистрировано 195 лесных пожаров на площади 4780 гектаров. Из них 10 были квалифицированы как крупные, их общая площадь — 2294 га. "Да, площадь значительная, но мы использовали все силы и средства. И нам очень активно помогали наши арендаторы и вы, наше население республики Карелия", – сказала министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия Янина Свидская.

Сами пожарные отмечают, что чиновники вынужденно сделали их волонтерами, не заплатив за работу.

– Местные, конечно, выходили за бесплатно, им надо было отстоять свои дома, свои леса. Примерно половина всех, кто тушил – местные, кто взял отпуска и давай. А мы же работаем [пожарными], почему к нам отношение как к волонтерам? Нам семьи-то свои чем кормить? – говорит пожарный Виктор. – Нас бросают не только по региону, но и в другие. Мы на самых опасных участках. Почему мы рискуем жизнью за бесплатно?! И они [чиновники] делают только хуже, только опаснее – то воды в помпе нет, то бензина в машине. И все-то ты "должен понять" и "войди в положение, ведь деньги нужны фронту". А если что-то вякнешь против, сразу дискредитацию пришьют. А потом удивляются, а почему народ уходит, а пожаров все больше.

После видео к пожарным приехала госинспекция труда с проверкой.

– Ну, они приехали, увидели, что у нас ни**я нет и уехали обратно. Зафиксировали, так сказать. Пока толку никакого – пайковые (на продуктовый паек) даже не платят! – говорит Виктор. – Мы за свои ремонтируем, если что-то ломается. Спецодежду на весь год одну только выдают! Еще и постирать негде. Мы не уходим, не бросаем пока, но скоро, чувствую, просто сдохнем, просто уже сил нет.

"Уходите до конца года!"

В сентябре власти Якутии выпустили документ с предложением к сотрудникам государственной противопожарной службы Якутии уйти в отпуск без сохранения зарплаты "для экономии бюджета".

– Так и написали "в целях экономии бюджета"! А куда вы, с**и, бюджет дели, хочется спросить. И "добровольно уйти до конца года" на самом деле означает, что больше половины уже заставили подписать заявления под угрозой увольнения, – говорит сотрудник ГБУ "Служба спасения Республики Саха" Айаал (имя изменено для безопасности собеседника). – Допустим, работу я найду. Но кто тушить будет?! Уже на сегодня три пожара решили "не тушить", потому что они якобы не опасны, далековаты от ближайших домов. А тайгу кто будет спасать, дышать вы потом чем будете?

Письмо за подписью начальника пожарной службы Якутии Руслана Босикова, по словам собеседника, было разослано всем начальникам подразделений в первую неделю сентября.

– По улусам тоже разослали с пометкой "для доведения до личного состава". Сказано, что это было по решению Министерства по делам гражданской обороны, то есть Лепчиков подписал (Дмитрий Лепчиков, министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Якутия). То есть не только пожарным разослали, но и спасателям, – говорит собеседник.

По его словам, ситуация с обеспечением пожарных год от года ухудшалась последние пять лет, но в последний год "стала просто катастрофической".

– Мы еще лет шесть назад объявляли голодовку, потому что начался беспредел – летнюю обувь только выдавали на весь год. В Якутии, где под минус 50! Каска была – одна на двоих. Но сейчас вспоминаешь, что еще неплохие времена были. Нам хотя бы платили эти несчастные 30 тысяч в месяц, – говорит Айаал.

Под новостью об "отпусках" пожарных и спасателей местных жители удивляются, как они умудрялись работать в таких условиях последние годы.

"Зачем эти смелые люди работают в таких невыносимых условиях?", – спрашивают пользователи.

"могу предположить, дорогой товарищ: потому что надо. "Кто, если не мы?"– мне однажды ответил пожарный из Дмитровской области, работавший в подобных условиях(условия труда имеется ввиду). Да и работы другой не много, особенно для человека, получившего профильное образование(мой знакомец закончил московскую академию МЧС). Идти в продавцы в ТЦ, или грузчиком? В том то я и вижу проблему, которую игнорирую всякие идеалисты, когда критикуют трудящихся, жалующихся на условия труда. Дескать, ну увольняйся, найди работу получше. Это– голимая метафизика. Человек же связан по рукам и ногам привычным образом жизни, обязательствами и т.д."

Другие "советуют" идти после увольнения на "СВО", на что получают комментарий: "сейчас можно посылать на СВО, вместо прежнего – пошёл на х... й!"

"Денег нет...но деньги есть на Украину, помощь беженцам и мигрантам".

"Оставляют одного на всю часть!"

В Забайкалье сотрудники пожарной части №148 в поселке Дровяная написали коллективное обращение в прокуратуру из-за низких зарплат и высокой нагрузки из-за дефицита пожарных.

– Были массовые увольнения из-за низких зарплат. Сейчас, по сути, один сотрудник работает за 2-3 пожарных. И эти переработки никак не оплачиваются. Начальник даже требует оставить в части всего одного пожарного. И ему плевать, что один ничего сделать не сможет, – говорит один из пожарных на условиях анонимности. – В штате положено 17 человек, а по факту осталось – 12. Это с учетом новеньких, до которых еще не дошло, что по факту они будут получать 35-37 тысяч рублей и каждый день рисковать жизнью. И они скоро сбегут, потому что текучка страшная – только за прошлый год уволились почти 10 человек!

Никакого содержательного ответа, по его словам, пожарные из прокуратуры так и не получили. Напротив, в пресс-службе Департамента гражданской обороны и пожарной безопасности края заявили, что "массовых увольнений в "Забайкалпожспасе" нет". Сверхурочные, по словам чиновников, оплачиваются в конце года по суммированному учету рабочего времени или "заменяются дополнительным отдыхом по желанию работника".



