"Русский вопрос" и экономика. Поражение правящих партий в Эстонии 

На днях в Эстонии состоялись муниципальные выборы. Уверенную победу на них одержала оппозиция. Правительственные праволиберальные партии потеряли значительное число мест во всех крупных городах. Несмотря на то, что во время голосования за депутатов местных самоуправлений люди традиционно больше думают о хозяйственных вопросах, в этот раз, отмечают эксперты, избиратели во многом проецировали свои голоса на большую политику. Немаловажную роль сыграл и так называемый "русский фактор".

Экономическая составляющая

Многие политологи говорят о протестном голосовании, которое затронуло широкие слои населения. Две правительственные партии – реформисты и "Ээсти 200", принадлежащие к либеральному флангу, – в совокупности получили менее 12% голосов по стране. Через полтора года, в марте 2027-го, в Эстонии пройдут парламентские выборы, и это четкий сигнал правящим силам о том, что общество хочет перемен.

О масштабах поражения можно судить по результатам в Тарту – втором по величине городе страны и студенческой столице Эстонии, – где Партия реформ проиграла на местных выборах впервые за последние 28 лет. Первое место заняла консервативная партия "Отечество".

"Сам премьер Кристен Михал, представляющий крупнейшую коалиционную партию – реформистов, – говоря об итогах выборов, признал, что избиратели наказали правящие партии. Более того, он сам сослался на непоследовательную политику в области налогообложения. На выбор избирателя больше всего влияния оказала определенная экономическая неуверенность на общегосударственном уровне. В итоге правящие партии наказали на местах", – говорит политический аналитик Райво Варе.

В начале этого года в Эстонии повысили подоходный налог на 2%, летом власти постановили увеличить на 2% и налог с оборота. Кроме того, был введен новый автомобильный налог, повышались акцизы на алкоголь, табак, бензин и электроэнергию. В Центробанке страны признали, что такие изменения в первую очередь ударили по кошелькам рядовых потребителей.

"Все это правящая коалиция обосновывает необходимостью увеличения оборонных расходов до 5% от ВВП, – объясняет неудачу правящих сил редактор общественного телеканала ETV+ Борис Тимофеев. – Общее разочарование избирателей усиливает высокая инфляция. Среди других факторов называют внешнюю политику и проблемы и скандалы в министерствах".

"Русский бунт"

С таким заголовком накануне выборов вышла колонка главного редактора одного из самых влиятельных эстонских изданий "Деловые ведомости" Олеси Лагашиной. По ее словам, многие журналисты и эксперты делали прогноз, что на этих муниципальных выборах русскоязычные избиратели будут особенно активны, поскольку многие из них недовольны политикой правительства.

Русские составляют около 21% населения Эстонии, а по данным последней переписи почти треть жителей страны, вне зависимости от национальности, называют русский язык родным. Больше всего русских проживает в Таллинне, а также в регионе Ида-Вирумаа на северо-востоке страны. Там они составляют более 70% населения.

Каковы причины их недовольства? Во-первых, Партия реформ и "Ээсти 200" начали перевод обучения в так называемых русских государственных школах полностью на эстонский язык. Во-вторых, в марте этого года была принята поправка к Конституции, которая лишила граждан третьих стран с постоянным видом на жительство в Эстонии возможности голосовать на местных выборах. В первую очередь это изменение затронуло россиян, которых в стране насчитывается около 83 тысяч.

Кроме того, эти выборы были последними и для так называемых серопаспортников – бывших граждан СССР, которые являются постоянными жителями Эстонии, но не прошли процедуру натурализации, поэтому их права частично ограничены. Их в стране чуть больше 60 тысяч.

Также весной парламент обязал Эстонскую православную церковь разорвать связи с Московским патриархатом. Некоторые сочли это непропорциональным давлением на православную общину. Президент Эстонии Алар Карис пока так и не утвердил соответствующий закон, посчитав, что это противоречит статье Конституции о свободе вероисповедания.

Прогноз о "русском бунте" частично оправдался, говорят политобозреватели, учитывая, что первое место в стране на местных выборах среди партий заняли центристы: они получили более 21% всех голосов. Центристская партия исторически апеллирует именно к русскоязычному избирателю.

"Восстали как феникс"

На протяжении многих лет центристами руководил лидер Народного фронта – движения за выход из состава СССР – и первый премьер Эстонии после восстановления независимости Эдгар Сависаар (1950-2022). Ему удалось объединить под одним партийным флагом как эстонцев, так и многих популярных политиков русского происхождения.

Однако со временем противоречия внутри партии росли, а после начала полномасштабной войны в Украине случился раскол. На внутрипартийных выборах в декабре 2023 года победил тогдашний мэр Таллина Михаил Кылварт, который формально опирался на русский фланг партии. В результате множество известных политиков из числа этнических эстонцев, которых не устраивала пророссийская риторика некоторых однопартийцев – например, евродепутата Яны Тоом, – перешли в другие партии. Вскоре после этого раскололась и фракция центристов в парламенте.

Затем в 2024 году развалилась и правящая коалиция в столице. Социал-демократы разорвали союз с центристами, Михаил Кылварт лишился поста мэра. Центристская партия потеряла контроль над городом, которым непрерывно управляла без малого 20 лет. Кроме того, партию признали виновной в торговле влиянием и обязали выплатить штраф в размере 1 млн евро. В итоге центристы проводили избирательную кампанию в непростых условиях, но все же добились успеха.

"Еще год назад многие говорили, что Центристская партия, по сути, сходит на нет, что ее ждет судьба нишевой политической силы, и не было ясно, как она сможет справиться с финансовыми трудностями, которые тогда испытывала. Однако сегодня мы видим, что партия, как отмечают некоторые политологи и журналисты, как феникс возродилась из пепла и демонстрирует очень хорошие результаты", – сказал Радио Свобода член правления партии и депутат парламента (Рийгикогу) Вадим Белобровцев.

Судьба Таллина

Главная борьба на этих выборах разворачивалась в столице. Формально победу одержали центристы, получив 37 мандатов из 79. Бывший мэр Кылварт – самый популярный политик в городе по итогам голосования. Но все же одно место в горсобрании партия потеряла, хотя рассчитывала получить абсолютное большинство. Вадим Белобровцев напрямую связывает это с тем, что россиян и граждан Беларуси лишили права голоса: "Большинство этих людей всегда поддерживали Центристскую партию, поэтому здесь можно сказать, что мы в какой-то степени именно этих голосов и не досчитались".

В итоге власть могут сформировать соперники центристов, сколотив довольно пеструю коалицию. Действующий мэр, социал-демократ Евгений Осиновский, чья партия получила второе место, значительно увеличив свое представительство (+11 мандатов по сравнению с прошлыми выборами, а в целом 17), выступает за союз четырех политических сил (социал-демократы, "Отечество", Партия реформ и "Правые"), чтобы не дать центристам вернуть контроль над Таллином. "У нас (с центристами – РС) разное видение того, каким образом город должен развиваться, исходя из каких ценностей: чтобы он был прозрачным, без коррупции, чтобы мы амбициозно двигались вперед", – говорит Осиновский.

Не допустить возвращения центристов к власти в Таллинне призвал и премьер Эстонии, реформист Кристен Михал. По его словам, риторика партии во многом прокремлевская – это выражается в двусмысленной позиции по вопросу войны в Украине, отказе поддержать реформу образования и лишение граждан третьих стран и серопаспартников права голосовать на местных выборах.

Впрочем, некоторые аналитики считают, что навешивать на Центристскую партию ярлык "пророссийской" несправедливо. "Это манипуляция, – считает шеф-редактор русской службы новостей ведущего эстонского интернет-издания Delfi Виталий Бесчастный. – Говорить о том, что все русские, мол, за центристов, что все русские сейчас выйдут и поэтому центристы победят – политическая уловка, чтобы мобилизовать свой электорат. Создается такой нарратив, что если ты проголосуешь за центриста, то якобы проголосуешь против Эстонии. Но многие этнические эстонцы тоже голосуют за центристов. Во время наших уличных опросов немало эстонцев говорили, что им симпатичен Кылварт, что предыдущая администрация столицы была более компетентна и тому подобное".

Центристы, по словам Бесчастного, действительно исторически опираются на голоса русскоязычных, но это не делает их прокремлевской силой. Партия осудила и российскую агрессию против Украины. А упомянутые законодательные инициативы в парламенте, которые поддерживались не только правящими, но и оппозиционными партиями правого толка, направленные против права голоса для россиян, школьного образования на русском и Православной церкви Московского патриархата, как считает наш собеседник, во многом обострили межэтнические противоречия и дали почву Центристской партии проявить себя в этих вопросах.

Откровенно пророссийской силой на этих выборах можно назвать популистскую партию Koos (эст. – "Вместе"). Она выступает с критикой в адрес ЕС, НАТО и Украины, а один из ее основателей Айво Петерсон вообще находится в тюрьме: в марте 2023 года он был обвинен в госизмене после поездки на оккупированные Россией украинские территории. В Донецке этот политик снимал ролики в поддержку российской агрессии.

"Но поддержка этой партии по стране в целом составила 0,8%. Ей удалось получить несколько мандатов только в одном самоуправлении – в городе Кохтла-Ярве, – отметил Виталий Бесчастный. – В столице они получили 1%".

Ключи от власти в Таллине сейчас у консервативной партии "Отечество". В столице она заняла третье место, а в целом по стране получила 19%. Руководители партии уже получили приглашение сформировать коалицию как от центристов, так и от социал-демократов.

"Местный князь"

Между тем в Нарве, третьем по величине городе страны у границы с Россией, где абсолютное большинство населения (около 90%) составляют русские, а свыше трети всех жителей вообще являются россиянами, победил "Народный список Михаила Стальнухина". Это один из самых известных русскоязычных политиков в стране – писатель, автор книг по изучению эстонского языка. Он последовательно отстаивает права русского населения, выступает против сноса советских памятников и давления государства на Православную церковь Московского патриархата.

"Стальнухин – бывший центрист. Нарвским избирателям и на этих выборах сложно было отличить его от центристов, которые, кстати, заняли второе место, но в коалицию с ним не пойдут, – говорит политолог Райво Варе. – Напомню, что Стальнухина исключили из Центристской партии в 2022 году после того, как он назвал членов правительства и тогдашнего премьера Каю Каллас, которая сейчас возглавляет внешнюю политику ЕС, фашистами. За то, что те начали сносить советские памятники. В Латвии, например, много таких политиков, которые на общегосударственном уровне имеют двоякую коннотацию, но в своих вотчинах очень популярны. Стальнухин из таких – местный князь", – иронизирует аналитик.

Несмотря на свою неоднозначную репутацию, команда Стальнухина уже выразила готовность сформировать коалицию с избирательным союзом бывшего мэра Катри Райк, чей список занял третье место. Ранее этот политик занимала пост главы МВД и возглавляла Академию внутренних дел. Райк – выходец из академической среды, она была директором Нарвского колледжа Тартуского университета. "Катри Райк точно не упрекнешь в прокремлевских взглядах", – говорит Виталий Бесчастный.

Сама бывший мэр связывает уверенную победу Стальнухина (12 мест в горсобрании из 31) с тем, что жители Нарвы таким образом выразили протест центральной власти. Однако город в любом случае зависим от внешних ресурсов, поэтому наладить диалог с правительством необходимо, подчеркивает Катри Райк: "Все понимают, что у Нарвы нет денег, и все средства, которые поступят, должны прийти извне – из проектов Европейского союза и от государства".