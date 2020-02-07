32 комнаты, банда онкологов и старинный альт

Доброе утро!

Сегодня Путин снова встречается в Сочи с Лукашенко, будут решать нефтяной вопрос. У Лукашенко наверняка уже измерили температуру – так теперь делают со всеми, кого допускают к Путину. Не без оснований:

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 618. Умер 34-летний китайский врач Ли Вэньлян – он был одним из первых, кто предупредил об опасности эпидемии.

В Грозном избили обозревателя “Новой газеты” Елену Милашину.

Суд присяжных в Москве оправдал обвиняемого в убийстве гея.

В Верховной Раде Украины снова дерутся – теперь из-за земельной реформы.

Хроники эпидемии

Число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 630 человек, число вновь заболевших второй день падает. Больны по всему миру 31,1 тысяча человек, около тысячи – в тяжелом состоянии.

В Ухане умер 34-летний офтальмолог Ли Вэньлян. Он одним из первых понял опасность вируса, за что получил по шапке от китайских властей. Вэньлян приехал в Ухань, чтобы оценить обстановку на месте, заразился сам и умер. Когда в интернете стали обсуждать смерть врача, власти приказали медикам подключить его тело к системам жизнеобеспечения, а информацию о смерти опровергнуть. Так и было сделано, но спустя почти сутки смерть все же официально подтвердили.

Вот здесь о жизни в Ухане рассказывают россияне, которые решили никуда не эвакуироваться.

Чеченское

Группа мужчин и женщин напали на журналистку “Новой газеты” Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в холле гостиницы в Грозном. Били женщин в основном женщины, отдельные люди снимали все это на видео. Милашина и Дубровина приехали в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова – его задержали в декабре прошлого года после того, как он выложил в интернет видео с названием "Как живут Рамзан Кадыров и его соратники" из элитного района в центре Грозного. Нуханова обвиняют в незаконном хранении оружия и насилии в отношении представителя власти. Сам он заявил о пытках.

По данным “Мемориала”, в селе Гехи Урус-Мартановского района Чечни неизвестные похитили четырех местных жителей.

Рамзан Кадыров назначил своего двоюродного брата министром образования и науки Чечни. Вот список родственников Р.К., которые уже работают во властных структурах региона.

Рублевское

Издание “Проект” завершило свои изыскания о богатствах отдельных российских чиновников публикацией масштабного проекта о Рублевском шоссе. 48% владельцев земли на Рублевке так или иначе связаны с правящей элитой, большую часть владений госслужащие сначала получили от государства "в пользование", а после оформили в собственность. Сегодня стоимость участков и домов чиновников на Рублевке превышает 1,3 трлн рублей ($20 млрд). Яркая деталь для неспособных прочувствовать магию этих нулей: в одном из особняков Аркадия Ротенберга 32 комнаты.

Для любителей цифр – новые расчеты о доходах премьера Мишустина в пору его занятий бизнесом. Они не объясняют происхождения ранее обнаруженных у него богатств.

Для любителей порассуждать – большое интервью с экономистом Константином Сониным, в котором он, в частности, указывает на проблему растущего неравенства в России.

Путин уволил четверых генералов МВД и назначил врио пермского губернатора Дмитрия Махонина из Федеральной антимонопольной службы (пишут, что он близок к обитателю Рублевки Сечину).

Суды, аресты, задержания

Появились подробности дела Виктора Королева, об аресте которого за госизмену стало известно накануне. Скорее всего, оно связано с тем, что Королев, 69-летний пенсионер из Владивостока, торговал в Китае сухими смазками, сделанными с использованием нанотехнологий и использующимися Министерством обороны России.

Участник летних протестов в Москве Алексей Миняйло отсудил 150 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование (он требовал 1,5 млн). До того, как уголовное дело против него закрыли, Миняйло провел в СИЗО больше месяца. Подано еще три подобных иска от экс-обвиняемых по “московскому делу”.

Представители всех фракций, отличных от “Единой России”, внесли в Мосгордуму проект закона об амнистии к Дню Победы, в которой включили и осужденных по “московскому делу”. Если МГД проект одобрит, его можно внести в ГД – вот только она его не одобрит, судя по уже сделанным высказываниям руководства.

Хотя единичные сдвиги с мертвых точек случаются: (1) в Петербурге суд отменил штраф в 170 тысяч рублей, назначенный участнику летних пикетов солидарности с протестовавшими в Москве. (2) Суд в Москве впервые не стал назначать “Мемориалу” крупный штраф – всего составлено 28 протоколов, по 24 из них назначены штрафы на общую сумму в почти 5 млн рублей. Первый бесштрафный протокол – 25-й по счету.

Редкий в российской реальности оправдательный приговор: в Москве присяжные вынесли оправдательный вердикт обвиняемому в убийстве гея, но как-то странно.

В деле “Хизб ут-Тахрир” бывают только длинные сроки: десять жителей Казани получили от 11 до 22 лет тюрьмы.

В Краснодаре снова арестован майор ФСБ, якобы создавший ЧВК “Е.Н.О.Т.” – теперь против него появились напрямую не связанные с енотом обвинения.

В Москве пытались поджечь Никулинский суд, задержали за взятку следователя по особо важным делам и группу онкологов, якобы похитивших лекарства на 100 млн рублей.

Вокруг света

В церквях аннексированного Крыма распорядились молиться о “ниспослании влаги”. Ранее сообщалось о перебоях с подачей воды на полуострове. Проблемы связаны с тем, что раньше Крым снабжался водой из материковой Украины, но после аннексии канал перекрыли – вот здесь руководивший перекрытием Андрей Сенченко рассказывает, как было дело и как россияне предлагали ему большую взятку за отказ от этой затеи.

Верховная Рада Украины возобновила традиционную практику драк у трибуны. Теперь дерутся из-за земельной реформы, проведение которой могло бы исключить Украину из шестерки стран мира, в которых земля не продается. О чем спорят, коротко и по делу объясняется здесь.

Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Томас Кеммерих, избранный накануне, уходит в отставку в связи с волной критики, поднявшейся из-за того, что его избрание стало возможным благодаря поддержке правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". С критикой выступила в том числе федеральный канцлер Ангела Меркель.

Белый дом рассказал об убийстве еще одного предводителя «Аль-Каиды» (это произошло в Йемене). Президент США рассказал своим сторонникам, через какой “ад” он прошел в связи с процессом импичмента (а со стороны было незаметно).

Новости российской культуры

В Казани закрыли государственную галерею современного искусства, потому что дочь министра культуры Татарстана играла там свадьбу.

У двоих артистов симфонического оркестра Московской филармонии, прилетевших с гастролей в Германии, на таможне в Домодедове конфисковали скрипку и альт (старинные). Ужас музыкантов, оставшихся без инструментов, понять легко, а логику таможни, которая забирает ввозимое в Россию, а не вывозимое из нее – трудно.

Шесть ссылок

Словесное. Проклятый кабан, мудрый лосось и бородатые ведьмы – фрагмент книги археолога Миранды Олдхаус-Грин “Кельтские мифы. От Короля Артура и Дейрдре до фейри и друидов“ (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”). Или большое эссе Анны Нижник об Урсуле Ле Гуин.

Проклятый кабан, мудрый лосось и бородатые ведьмы – фрагмент книги археолога Миранды Олдхаус-Грин “Кельтские мифы. От Короля Артура и Дейрдре до фейри и друидов“ (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”). Или большое эссе Анны Нижник об Урсуле Ле Гуин. Визуальное. Подборка иллюстраций к “Красной шапочке” с 1930-х годов до наших дней, с предисловием. Или гид по архитектуре новой России – чем три прошедших десятилетия отличались друг от друга (с картинками, пробуждающими сильные эмоции).

Подборка иллюстраций к “Красной шапочке” с 1930-х годов до наших дней, с предисловием. Или гид по архитектуре новой России – чем три прошедших десятилетия отличались друг от друга (с картинками, пробуждающими сильные эмоции). Нет слов. В последние годы аббревиатура “ПНИ” стала понятнее для широкой российской публики во многом благодаря деятельности Веры Шенгелии, которая придумывает, как показать пожизненным узникам тюрем-больниц хотя бы кусочек обычной жизни – вот рассказ о проекте “Луковица и эскалатор”, в рамках которого это осуществляется. Еще одна форма работы с узниками ПНИ – арт-терапия. Из некоторых получаются художники, которым устраивают выставки – Павел Герасименко рассказывает о выставке ZOIKA в Name Gallery в Петербурге и поясняет, какие чисто философские вопросы такое искусство поднимает.

Искренне Ваши,

Семь Сорок