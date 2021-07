Растет сознательность россиян

Доброе утро!

Грузинский производитель презервативов с изображениями Сталина, Путина и Ким Чен Ына под слоганом “Every dick needs protection” выиграл в ЕСПЧ иск против властей Грузии, оштрафовавших его за “нарушение моральных устоев”. На этом прогрессивные новости заканчиваются:

Издание The Insider и еще пятерых журналистов включили в список "СМИ – иностранных агентов".

Движение по Транссибу прекращено из-за обрушения моста в Забайкалье.

Власти Беларуси ликвидируют около 20 общественных организаций.

Аргентина может разорвать контракт с Россией из-за "критических задержек" поставок "Спутника V".

Агенты множатся, сайты рушатся

Минюст России включил интернет-издание The Insider в список “СМИ – иностранных агентов”, точнее внес туда латвийскую компанию The Insider Sia, которая является администратором домена издания. В список агентов-физлиц попали журналисты "Проекта" Софья Гройсман, Михаил Рубин и Юлия Апухтина, автор "Открытых медиа" Илья Рождественский и журналист Алексей Постернак, сотрудничающий с проектом Радио Свобода “Сибирь. Реалии”. The Insider работает совместно с международным проектом Bellingcat – именно они расследовали отравление Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы, Дмитрия Быкова, а также изучили путешествия сотрудников российского ГРУ по Европе (здесь перечислены лучшие расследования издания). Главред The Insider Роман Доброхотов говорит, что статус “иностранного агента” никак не изменит работу редакции, однако понимает, что давление будет продолжаться, и предсказывает массовый отъезд журналистов из России.

Instagram менее чем через сутки возобновил доступ к аккаунту издания "Проект", признанного в России "нежелательной организацией". Теперь претензии к Instagram появились у Роскомнадзора: ведомство требует разблокировать аккаунт воинствующего писателя Захара Прилепина, называя блокировку “вмешательством в выборы” (Прилепин идет в Госдуму и скоро будет депутат).

“Ведомости” опубликовали колонку своего бывшего сотрудника Ивана Сафронова, который уже больше года сидит в “Лефортове” по обвинению в госизмене. В ней он рассказывает о конвейере “шпионских дел” и говорит, что ни на какие сделки со следствием идти не собирается. Вскоре после публикации доступ к колонке на сайте “Ведомостей” пропал, а потом обрушился и весь сайт. В редакции уверяют, что это результат DDoS-атаки.

Аресты, иски, уголовщина

Суд продлил на полгода домашний арест по “санитарному делу” участнице Pussy Riot Марии Алехиной (она только что освободилась после второго подряд административного ареста неизвестно за что). Ранее на полгода арест по этому делу был продлен пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш.

Гособвинение по делу о насилии над полицейским требует отправить якутского шамана Александра Габышева на принудительное лечение в "специализированное психиатрическое учреждение с интенсивным наблюдением". Адвокат связывает это с тем, что 27 июля истекает срок содержания Габышева в психиатрическом стационаре. Вопрос решится в суде 26 июля.

Осужденного по делу “Сети” антифашиста Игоря Шишкина освободили из колонии. Над ним установлен административный надзор сроком на восемь лет. Дело Шишкина рассматривалось в особом порядке, он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Верховный суд России не принял иск партии “Яблоко” об отмене общедоступных видеотрансляций с избирательных участков (по какой причине – неизвестно). Ранее глава ЦИК Элла Памфилова назвала этот иск “подленьким”.

Наука и технологии

В Забайкальском крае из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост через реку Ареду. Движение по Транссибу теперь возможно только до Читы. Продажа билетов на поезда приостановлена. Восстановить движение обещают за пять дней.

Автотрассу Адлер–Сочи тоже затопило.

Модуль “Наука”, запущенный с Байконура 22 июля, начал свою космическую жизнь со сбоев: из-за проблем с топливной системой у него как-то не так работают двигатели. Сначала существовала угроза того, что он вообще не выйдет на нужную орбиту и через некоторое время упадет на Землю, потом ему удалось скорректировать свою траекторию, однако до состыковки с МКС потребуется еще несколько операций, которые не факт, что будут сделаны. Здесь рассказана долгая история этого многострадального модуля: его начали строить в 1993 году и не летает он, собственно, от старости.

Зато с гуманитарными науками в России полный порядок: Следственный комитет, работающий над рекомендациями “по формированию сознательного отказа молодежи от участия в акциях протеста”, обратился за экспертной помощью в Петербургский университет. Доверяют, значит, специалистам.

В Беларуси и вокруг нее

Белорусский государственный телеканал ОНТ показал видео, на котором высланный из России в Беларусь чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин извиняется перед милицией, говорит, что поддерживает белорусские власти и планирует просить Лукашенко о помиловании. Россия, где Кудин собирался просить убежище, выдала его Беларуси, несмотря на запрет ЕСПЧ. Вот разговор с женой Кудина, записанный до публикации покаянного видео.

Журналист Роман Протасевич, который находится под домашним арестом в Минске, дал "интервью" литовскому таблоиду Vakaro žinios (“Вечерние новости”), известному своим евроскептицизмом и не вполне либеральной позицией. Это первый подобный разговор Протасевича после "интервью" ведущему госканала ОНТ. Здесь один из лидеров белорусской оппозиции в изгнании Павел Латушко объясняет, как и для чего, по его мнению, было устроено это “интервью”, озаглавленное "Литва подталкивает Беларусь в объятия России".

Литовский МИД тем временем выражает глубокую озабоченность тем, что “Иракские авиалинии” увеличили число рейсов в Минск с двух до четырех в неделю. За последние сутки литовские пограничники задержали 92 мигранта, нелегально проникших с территории Беларуси. 73 из них представились гражданами Ирака.

Власти Минска занялись ликвидацией около 20 общественных организаций. Среди них благотворительный проект "Имена", "Пресс-клуб Беларусь", правозащитный центр Human Constanta, Lawtrend, офис помощи и поддержки занятости молодежи "ЮларКонсалт", "Офис по правам людей с инвалидностью" и др. С сотрудниками организаций при этом никто не связывается, причины ликвидации неизвестны.

Задержанным журналистам белорусской службы Радио Свобода до сих пор не предъявлены обвинения. Ожидается, что это произойдет в понедельник – это удалось выяснить жене Олега Груздиловича, вот разговор с ней.

Минчанин приговорен к двум годам "домашней химии" за оскорбление в интернете пресс-секретаря МВД Беларуси.

Вокруг света

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки (теперь ее возглавляет выпускник Академии ФСБ по имени Александр Литвиненко) и ввел санкции против крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries и нескольких его сотрудников. Причина в указе не упомянута, но предположительно это связано с продажей книг, авторы которых внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

ЕСПЧ зарегистрировал межгосударственную жалобу России к Украине, но отказал России в срочных обеспечительных мерах (Москва требовала обязать Украину прекратить блокировку поступления пресной воды в Крым и перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств).

Чехия закрепила в конституции страны право защищать самого себя и других людей при помощи оружия. Это сделано в качестве реакции на инициативы руководства ЕС по ужесточению оружейного законодательства в рамках Евросоюза.

Американская разведка допустила скорое падение афганского правительства под натиском талибов. США, ЕС и НАТО призвали стороны конфликта договориться о прекращении огня и перейти к политическому урегулированию. Россия в этом конфликте свое место уже заняла: Лавров сказал, что талибы – “вменяемые люди”, которые обещали “бескомпромиссно бороться с ИГИЛ”.

Странные игры

В Токио открылась самая дорогая и самая странная Олимпиада в истории. Российский Первый канал, транслировавший церемонию открытия, переключился на рекламу после выхода на стадион сборной Уганды, за которой шли украинские спортсмены. Российская сборная опять выступает на Олимпиаде в нейтральном статусе, без флага и гимна – здесь кратко пересказывается долгая уже история допингового скандала, который привел к такому положению дел, и даются прогнозы на будущее (мрачные). И вот еще интересный рассказ о судьбе спортивных объектов, возведенных в Москве, Киеве, Минске, Петербурге и Таллинне к Олимпиаде-80.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России слегка упал – до 23 811. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 78 тысяч; официальное число жертв достигло к утру пятницы 152 296 человека (+795 за сутки).

Московский мэр рапортует, что в городе привили миллион пенсионеров. Оптимизм слегка вянет на фоне очередного уголовного дела о фиктивных справках о прививке и вылитой в канализацию вакцине (на этот раз в Брянской области) и особенно на фоне истории из Югры, где жители отдаленного поселка прогнали медицинский вертолет, который прилетел туда, чтобы забрать тяжелого пациента: нетрезвые, но бдительные местные почему-то решили, что доктора привезли им труп и вирус, почитайте.

Власти Аргентины допустили разрыв контракта с Россией из-за "критических задержек" в поставках "Спутника V". В Российском фонде прямых инвестиций, который занимается продажами вакцины, говорят, что все под контролем, а Песков объяснил задержки поставок возросшей “сознательностью” россиян.

С 9 августа особо сознательные смогут улететь на курорты Египта – Россия открывает рейсы в любимые россиянами Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Ссылки для чтения

Искренне Ваши,

Семь Сорок