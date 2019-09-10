Акт деспотизма со стороны исполнительной власти

Доброе утро!

Сегодня российская Госдума открывает осеннюю сессию, но ее заседания, увы, не заменят тех ярких впечатлений, которых любители политических дебатов лишились вместе с пророгацией британского парламента. О последней ниже, а новости вот:

На выборах в Мосгордуму самовыдвиженцы-единороссы проиграли в 20 округах из 45. Итоги муниципальных выборов в Петербурге до сих пор не подведены – с мест сообщают о масштабных нарушениях.

Песков на не стал оглашать список заключенных, которых Россия получила в результате обмена с Украиной. Журналисты Радио Свобода объясняют это тем, что обмен был не 35 на 35, а 35 на 24.

CNN утверждает, что в 2017 году ЦРУ пришлось эвакуировать из Москвы ценного агента из окружения Путина из-за небрежного отношения Трампа к секретам.

Ночью в британском парламенте произошла процедура пророгации. До этого депутаты отвергли предложение премьера о досрочных выборах, а спикер Джон Беркоу объявил об отставке к 31 октября. Парламент вернется к работе 14 октября.

Москва с новой думой…

По уточненным данным, в 20 из 45 избирательных округов Москвы поддержанные мэрией “самовыдвиженцы” проиграли кандидатам от других зарегистрированных партий: 13 мест досталось КПРФ, четыре – “Яблоку” и еще три – “Справедливой России”.

О том, кто добился этого “торжества демократии”, мнения расходятся: Навальный и его сторонники называют это “фантастической победой” стратегии “Умного голосования” и добавляют, что еще в пяти округах поддержанные “УГ” кандидаты не получили мандатов из-за фальсификаций (вот здесь с этой точки зрения результаты комментирует не допущенная до выборов Любовь Соболь), “Справедливая Россия” просит Навального не примазываться к своим успехам, в КПРФ затрудняются оценить вклад “УГ” в свои победы, политологи отмечают ошибки, сделанные московской мэрией.

Пожалуй, ярчайшим провалом властей стал проигрыш главы московского отделения “Единой России” Андрея Метельского: в 15-м округе его обошел бывший судья, 35-летний коммунист Сергей Савостьянов. Вот здесь о том, как удалось спасти победу Савостьянова от фальсификаций, рассказывает член избирательной комиссии Андрей Заякин (“не хватало только съеденного протокола”). Тут можно почитать занимательный рассказ Савостьянова о его судейской работе.

Еще любопытный ход: яблочница Дарья Беседина, которая прошла в Мосгордуму при поддержке “Умного голосования”, собирается на первом же заседании поставить вопрос о ее самороспуске. И вот почему.

… и старыми проблемами

В Москве по обвинению в мелком хулиганстве арестован на пять суток координатор движения “Голос” – 7 сентября у него случился конфликт с охранником избирательной комиссии, два дня он просидел в участке без воды и еды, и теперь досиживает в ИВС.

На сегодня назначено судебное заседание по иску Мосгортранса к незарегистрированным кандидатам, а накануне стало известно, что прокурор Москвы подал иск к восьми оппозиционерам, но в чем его суть, нигде не написано.

В московскую мэрию подали заявки на митинг и шествие против политических репрессий 21 и 22 сентября. Все заявки на 14 сентября мэрия ранее отклонила.

У рэперов Тимати и Гуфа случился анти-рекорд – их клип "Москва", в котором они собираются “хлопнуть бургер за здоровье Собянина”, набрал больше всего дислайков в истории российского youtube. Гуфа это так впечатлило, что он даже извинился.

Петербург и Улан-Удэ

Губернатором второго по величине города России избран врио Беглов – об этом еще не объявлено официально, но других вариантов быть не может, его уже поздравил Медведев. Но итоги муниципальных выборов (в городе выбирали 1575 депутатов в 109 муниципальных советов) так и не подведены – это связано с попыткой переиграть результаты в процессе подсчета бюллетеней. “Объединенные демократы” утверждают, что они победили в 144 советах – по результатам будет видно, сколько им удалось отстоять.

Сделать это иной раз было непросто: главу штаба Навального в СПб Александра Шуршева облили зеленкой прямо на подходе к ТИКу. Вот замечательный рассказ об участке №1283, где первые по результатам подсчета голосов оказались последними в системе ГАС “Выборы”. Отложить подведение итогов городским властям рекомендовала глава ЦИК Элла Памфилова. Она же сказала, что “в целом избирательная компания прошла спокойно”. Сегодня на площади у Финляндского вокзала пройдет согласованный митинг против всего этого.

Стихийный митинг собрался вчера вечером в столице Бурятии Улан-Удэ. Там требовали перевыборов мэра (сенатор Мархаев проиграл самовыдвиженцу-единороссу) и освобождения арестованных сторонников якутского шамана Габышева, который идет в Москву изгонять оттуда Путина (в Бурятии его пару недель назад встретили враждебно местные шаманы, балующиеся сжиганием верблюдов во славу России).

Обмен узниками между Россией и Украиной

Пресс-секретарь Путина Песков отказался отвечать на вопрос о том, кого Украина передала России в обмен на 35 человек, вернувшихся в Украину, – не барское это дело. Журналисты Радио Свобода проанализировали списки якобы переданных России заключенных, циркулирующие по разным украинским медиа, обнаружили в них нестыковки и предположили, что российское официальное молчание вызвано тем, что это был не обмен 35 на 35, а обмен 35 на 24. Здесь рассказывается о тех заключенных, которых пока не обменяли.

Помощник президента Украины Андрей Ермак, который вел переговоры об обмене, рассказал о подробностях процесса. Появился и рассказ о том, как украинские спецслужбы похищали с подконтрольной пророссийским сепаратистам территории Владимира Цемаха – он был ключевой фигурой для этого обмена.

В данный момент часть вернувшихся в Украину бывших российских заключенных проходит обследование в клинике “Феофания”, вот интервью с главврачом. Среди них – осужденный по одному делу с Сенцовым Александр Кольченко, вот короткое интервью с ним. Олег Сенцов из клиники ушел, чтобы встретиться с приехавшей из Крыма матерью – вот репортаж об этом. Сегодня Сенцов и Кольченко дадут пресс-конференцию в Киеве. Освобожденный Николай Карпюк уже рассказывает украинскому телевидению о перенесенных в России пытках.

Освобожденному в ходе обмена журналисту Роману Сущенко на 20 лет запретили въезд в Россию. Вряд ли он сильно хотел туда вернуться – хотя вот Кирилл Вышинский говорит, что готов ездить в Киев на заседания суда по делу о госизмене.

Шпионское

В Болгарии задержаны лидеры движения “Русофилы” – по обвинению в шпионаже в пользу России. Одни источники сообщают, что речь идет о главе движения Николае Малинове, другие (болг.) – что задержан также журналист Юрий Борисов.

Американский телеканал CNN утверждает, что в 2017 году ЦРУ тайно вывезло из Москвы одного из своих важных осведомителей, работавшего в аппарате российского правительства. Эвакуация была вызвана сомнениями в том, что администрация Трампа способна профессионально работать с государственной тайной. The New York Times добавляет, что осведомитель был внедрен десятилетия назад, а российские медиа не только называют его имя – Олег Смоленков, но и публикуют фотографию дома в Вирджинии, где он предположительно сейчас живет.

Брекзит и пророгация

Члены Палаты общин британского парламента сегодня до раннего утра обсуждали процедурные вопросы, связанные с пророгацией – приостановкой работы парламента до 14 октября. Перед тем, как выполнить все необходимые ритуалы, спикер Палаты общин Джон Беркоу назвал (англ.) пророгацию “актом деспотизма со стороны исполнительной власти”. Церемония сопровождалась протестом оппозиции (они пели).

В последний день работы палата общин в очередной раз отклонила предложение премьера Джонсона о досрочных выборах и обязала правительство обнародовать свои планы на случай жесткого брекзита и правительственную переписку, которая привела к решению о пророгации.

Закон, обязывающий Джонсона просить Евросоюз об отсрочке брекзита, если к 31 октября не будет достигнуто новое соглашение, одобрен королевой. Но парламентарии все равно опасаются, что Джонсон придумает, как вывести Великобританию из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах. Вот шесть возможных способов (англ.), какими он может обойти закон.

Кроме того, о своей отставке до 31 октября объявил спикер Палаты общин Джон Беркоу – вот рассказ об этом некогда правом консерваторе, который за годы работы спикером сильно сместился к центру и теперь не скрывает антипатии к беркзитерам. А вот отличное видео о том, какая трудная у него работа.

Все прочее

Свобода слова. В Чечне задержали певцов, которые исполняют не согласованные с властями песни (побеседовали и отпустили – если это, конечно, правда).

В Чечне задержали певцов, которые исполняют не согласованные с властями песни (побеседовали и отпустили – если это, конечно, правда). Пытки. В Нижнем Тагиле расследуется дело против двух полицейских, которые пытали задержанного, требуя, чтобы он сознался хоть в каком-нибудь преступлении.

В Нижнем Тагиле расследуется дело против двух полицейских, которые пытали задержанного, требуя, чтобы он сознался хоть в каком-нибудь преступлении. Невеселые годовщины. Исполнилось 20 лет взрыву дома на улице Гурьянова в Москве. Вот что нужно знать об этом.

Исполнилось 20 лет взрыву дома на улице Гурьянова в Москве. Вот что нужно знать об этом. Впервые в истории. Пилоты British Airways начали первую в истории авиакомпании двухдневную забастовку с требованием повышения зарплат; австралийские ученые впервые в истории понизили статус состояния Большого Барьерного рифа, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, до "очень плохого".

Шесть ссылок

Украинское. Исполнилось 250 лет Ивану Котляревскому, автору “Энеиды” и “Наталки-Полтавки”, создателю украинского литературного языка и украинского национализма. Здесь о Котляревском рассказывает Сергей Беляков.

Исполнилось 250 лет Ивану Котляревскому, автору “Энеиды” и “Наталки-Полтавки”, создателю украинского литературного языка и украинского национализма. Здесь о Котляревском рассказывает Сергей Беляков. Меже-украинское. Сразу три замечательные публикации современных авторов, существующих в поле украинской литературы, но так или иначе связанных с русским языком: (1) Разговор Полины Барсковой с Марианной Кияновской и три стихотворения из книги Кияновской “Бабий Яр. Голосами” в русском переводе. (2) Визуально-поэтический цикл Александра Авербуха “Кадиш” – памяти его бабушки. (3) И четыре рассказа из книги Евгении Белорусец “Счастливые падения” с предисловием Евгения Осташевского.

Сразу три замечательные публикации современных авторов, существующих в поле украинской литературы, но так или иначе связанных с русским языком: (1) Разговор Полины Барсковой с Марианной Кияновской и три стихотворения из книги Кияновской “Бабий Яр. Голосами” в русском переводе. (2) Визуально-поэтический цикл Александра Авербуха “Кадиш” – памяти его бабушки. (3) И четыре рассказа из книги Евгении Белорусец “Счастливые падения” с предисловием Евгения Осташевского. Жизнь и смерть. Рассказ фольклориста и монголоведа Сергея Неклюдова о детстве в Переделкине, своем отчиме Варламе Шаламове, случайном выборе пути и о том, почему наука – дело будничное. Или разговор с художником Сашей Галицким, который почти 30 лет назад уехал из России в Израиль и занимается там арт-терапией в доме престарелых – он рассказывает о своих 90-летних учениках.

Искренне Ваши,

Семь Сорок