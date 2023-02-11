Гондурас, или Ключевые слова-оскорбления

Доброе утро!

Кремль приоткрыл кое-какие из своих планов: 21 февраля Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, а 22 февраля это отметят в Лужниках масштабным митингом-концертом с участием того же Путина (на мероприятие уже собирают массовку за 500 рублей). В преддверии этих великих событий происходит следующее:

Утром в пятницу Россия выпустила 71 ракету по территории Украины, 61 из них сбила украинская ПВО. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры в разных регионах и перебои со светом.

Британская военная разведка пишет о тактических успехах россиян под Бахмутом и Угледаром, российские военные блогеры – о тяжелых потерях под Угледаром.

Россия сбрасывает воду из Каховского водохранилища, чтобы не дать ВСУ форсировать Днепр. Сброс воды может привести к аварии на ЗАЭС.

Новыми “иностранными агентами” в России объявлены Земфира, политик Дмитрий Гудков, математик Сергей Шпилькин и другие.

В российском СИЗО умер крымчанин Джемиль Гафаров, приговоренный к 13 годам колонии по делу "Хизб ут-Тахрир". Ему было 60 лет.

Черногория закрыла программу выдачи “золотых паспортов”. Большинство получателей были россиянами.

Шесть беременных россиянок застряли в аэропорту Буэнос-Айреса.

Военные сводки

Утром в пятницу Россия несколькими волнами выпустила по Украине 71 ракету, 61 из которых сбила украинская ПВО. Предшествовавший этому ночной обстрел Харькова и области и атака дронов-камикадзе на Днепропетровскую и другие области, вероятно, ставили своей целью выявление позиций ПВО для последующего ракетного удара. В результате есть повреждения объектов критической инфраструктуры в Киеве, Харькове (там ранены по меньшей мере семь человек), Хмельницком, Кривом Роге. Атака на Запорожье названа самой масштабной с начала войны. Во всех этих городах есть перебои с подачей электроэнергии (а в Одессе и так давно нет света из-за аварии на подстанции, ранее поврежденной российским ракетным ударом).

Вскоре после завершения атаки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил, что российские ракеты заходили в воздушное пространство Молдовы и Румынии (страны – члена НАТО), однако в Румынии факт нарушения воздушного пространства не подтвердили. Здесь украинский политолог Олег Саакян объясняет, можно ли считать эту ракетную атаку ответом на поездку Зеленского в Великобританию и страны ЕС (спойлер: нет, Россия стреляет, когда может). Вечером в пятницу Россия выпустила по Украине новую партию иранских дронов-камикадзе, сообщалось о работе ПВО в Киевской области.

Еще один российский нестандартный военный ход – сброс воды из Каховского водохранилища, подтвержденный спутниковыми снимками. Осушать водохранилище Россия начала в ноябре, вероятная цель – затопить территории к югу от плотины, чтобы не дать украинским войскам форсировать Днепр. В результате под угрозой может оказаться снабжение питьевой водой сотен тысяч жителей, орошение свыше 200 гектаров сельхозугодий и система охлаждения Запорожской АЭС. МАГАТЭ в курсе.

Что касается российского наступления на Донбассе, то британская военная разведка пишет о тактических успехах российской армии под Бахмутом и Угледаром, добавляя, что под Угледаром российские подразделения, состоящие из мобилизованных, понесли особенно тяжелые потери. Это признают и в российских военных блогах (“Расстреляли, как в тире”, – сетует Стрелков-Гиркин). Здесь “очень медленное наступление” на Донбассе комментирует эксперт американского Института изучения войны Екатерина Степаненко (суть: точечно прорвать украинскую оборону и стремительным броском достичь границ Донецкой и Луганской областей у России, скорее всего, не получится; цель затяжной войны – измотать Запад и подтолкнуть его к примирительной позиции; Украина сможет воспользоваться завязшим российским наступлением для собственного контрудара при условии своевременных поставок западных вооружений).

Со Степаненко в целом согласен польский генерал, бывший командующий военного спецподразделения GROM Роман Полько – вот его интервью, в котором он жестко критикует Запад за затягивание поставок тяжелого вооружения и рассказывает, какое оружие является сейчас оптимальным для Киева. Какие самолеты и зачем нужны Украине, читайте в интервью военного эксперта Романа Свитана (предпочтительнее всего F-16, но и от “Тайфунов” никто не откажется). Пока же Словакия обещала рассмотреть просьбу Украины о поставках истребителей МиГ-29. Каким бы сложным ни было современное оружие, простые солдаты умудряются внедрять новинки собственного изобретения – например, это гранату, подвешенную на квадрокоптер, вот рассказ об этом кустарном Wunderwaffe.

Война, вид из России

Под Брянском опять сбили украинский военный дрон, сообщил губернатор. Больше он ничего не сообщил, а телеграм-канал Mash называет вероятной целью атаки местный аэропорт.

Находящиеся на фронте российские мобилизованные продолжают записывать жалобные видеообращения: иркутяне жалуются, что их используют в качестве штурмового отряда на Донбассе, хотя обещали отправить в территориальную оборону (жалоба адресована Путину, Шойгу и губернатору Кобзеву, то есть тем, кто их туда и послал), мобилизованные из Саратовской области сообщают: “Тут происходит бред в отсутствии какой-либо логики!”, а слова “верховного главнокомандующего Владимира Владимировича” ни во что не ставятся. В качестве косвенных ответов иркутский губернатор опубликовал в своем телеграм-канале видео с отправкой гуманитарной помощи жителям оккупированных регионов Украины, а в Саратовской области по местному телевидению показали бодрое видеообращение с фронта, в котором российские военные благодарят “милых женщин” и сообщают, что на них “броники не сходятся” – так хорошо их кормят.

Военный суд в апелляционной инстанции ужесточил наказание военнослужащему, обругавшему и толкнувшему офицера в учебном центре "Патриот": будет сидеть не пять с половиной, а семь лет в колонии строгого режима (если, конечно, его не заберут оттуда на фронт).

Вот замечательный репортаж из забайкальского таежного поселка Жирекен (300 км от Читы), жители которого взбунтовались против торжественных похорон "вагнеровца" – 23-летнего Никиты Касаткина, осужденного на 10 лет за жестокое убийство, но отсидевшего только два года. “Из кого героев лепят? Из убийц?” – вопрошает местная жительница.

История войны

Настоящему Времени удалось связаться с подполковником российской армии Виталием Шопагой, которого обвинил в пытках пленных его бывший подчиненный, старший лейтенант Константин Ефремов, бежавший на Запад. Ефремов рассказал, что в Запорожской области Шопага пытал украинцев, будучи пьяным: бил, угрожал изнасилованием и убийством. Шопага отказался общаться с журналистами, а его близкие рассказам о пытках категорически не верят.

О жизни под российской оккупацией в этом интервью рассказывают херсонцы Игорь и Ольга – им удалось перебраться в Грузию. Фамилий они просят не называть, потому что их родственники остаются в оккупированной левобережной части Херсонской области. (Цитата: “У меня есть знакомая, так вот муж ее тети еще в 90-х годах был военным. И уже где-то с апреля о нем вестей нет. Где он, что он – никто не знает”).

Вот рассказ о ходе перезахоронения жителей Изюма, погибших во время оккупации – более ста тел из братской могилы в лесу, эксгумированные еще в сентябре, так и остаются неопознанными.

Катится каток, катится

Новыми “иностранными агентами” в России объявили певицу Земфиру, политика Дмитрия Гудкова, политолога Аббаса Галлямова, журналиста-автоэксперта Сергея Асланяна, мастера электоральной статистики Сергея Шпилькина, создательницу центра “Насилию.Нет” Анну Ривину, секс-просветительницу Александру Казанцеву и участницу владивостокского движения “Маяк” Татьяну Намазбаеву. Как пояснил Минюст РФ, некоторые из вышеперечисленных выступали против войны и давали комментарии иностранным медиа, а другие “пропагандировали ЛГБТ-отношения”.

На ниве борьбы с ЛГБТ-отношениями достижения такие:

Роскомнадзор заблокировал сайты ЛГБТК+ группы “Выход”, GayPress и “Парни ПЛЮС”, а также шесть квир‑подкастов на “Яндекс.Музыке”.

“Яндекс” удалил квир-подкаст “Пути принятия” казанской журналистки после того, как анонимный телеграм-канал попросил своих подписчиков писать доносы на авторку проекта из-за его ЛГБТ-тематики.

В русскоязычной версии компьютерной игры Hogwarts Legacy фразу одной из героинь Норы Тредвелл “Yes, sheʼs my wife” перевели как “Да. Это моя подруга”.

Среди новых побед в войне с антивоенщиной главные вот:

Народный артист России Александр Филиппенко уехал из России: весной он опубликовал в фейсбуке фотографию в вышиванке, а в ноябре театр Моссовета не продлил с ним контракт. Организаторам его концертов начали отказывать на городских площадках почти сразу после российского вторжения в Украину.

Журналистку и основательницу фонда “Свободная Бурятия” Александру Гармажапову объявили в розыск – предположительно, по уголовному делу о “фейках” про российскую армию. “Свободная Бурятия” помогает военным расторгнуть контракты и вернуться с войны, а Гармажапова давно живет за границей.

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 400 тысяч рублей основателя издания "Уралнаш" Станислава Шминке по статье о "дискредитации" армии. Шминке с семьей уехал из России, а донос написал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Суды в Москве назначили по 15 суток ареста режиссеру Всеволоду Лисовскому и его актеру Ивану Анисимову: формально – по статье о неповиновении полиции, на деле – за антивоенную позицию. Лисовского уже штрафовали за “дискредитацию” и задерживали во время уличного спектакля по Брехту.

Центр по борьбе с экстремизмом обзванивает и опрашивает жителей Московской области, которые помогли оплатить штраф активисту движения “Весна”.

На ниве борьбы с “неправильной” политикой плоды такие:

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии по делу об организации убийств. “Ваша честь, вам не стыдно?” – спросил он судью. Вот разбор его дела, из которого следует, что претензии к Фургалу, скорее всего, политические: он, не спросившись, принял участие в губернаторских выборах 2018 года, набрав в 2,5 раза больше голосов, чем согласованный Кремлем единоросс Вячеслав Шпорт. Так же считает и сын Фургала, вот интервью.

Российский Минюст подал иск о ликвидации петербургского отделения партии ПАРНАС. Глава этого отделения – петербургский муниципальный депутат Наталья Грязневич. В декабре прошлого года ее объявили “иностранным агентом”, после чего она уехала из России.

Отдельное поле битвы связано с защитой Путина:

В Архангельской области полиция задержала журналистов 29.RU, приехавших писать репортаж о предстоящем визите Путина.

Московский книжный магазин “Фаланстер” не смог отправить покупателям СМС о том, что в продаже появилась книга Александра Баунова “Конец режима”. Как пояснили в службе поддержки, операторы связи заблокировали сообщения, поскольку они “содержат информацию, возможно нарушающую законодательство Российской Федерации”.

“Медиазона” публикует документ под названием “Ключевые слова-оскорбления” – четырехстраничный список бранных, вульгарных или двусмысленных слов, которым, по мнению Роскомнадзора, не место рядом с именем или изображением Путина. Документ содержался в файлах, добытых белорусскими “Киберпартизанами” при взломе системы подведомственного РНК Главного радиочастотного центра. Начинается он так: “Гондурас, идиот, тупорылый, ублюдок, тварь, мразь, отродье, гнида, подонок”. Автор этого документа, в котором каждый найдет новые для себя слова (например, “сцуль”, “басран”, “секель”), в 2022 году защитил диплом по программе “Бизнес-информатика” в Высшей школе экономики. Особо непонятные лексические единицы “Медиазона” сопроводила определениями, взятыми из разных словарей, в том числе из Даля.

Имеется также выловленный в тех же файлах “перечень оппозиционных средств массовой коммуникации”, но лексически он не такой интересный.

Жертвы религиозных войн:

В российском СИЗО умер крымский татарин Джемиль Гафаров, в январе приговоренный к 13 годам колонии по делу "Хизб ут-Тахрир". В ноябре прошлого года Гафаров перенес сердечный приступ в СИЗО, после чего почти перестал вставать и жаловался на боли в груди. Ему было 60 лет.

Суд в Приморье приговорил четырех Свидетелей Иеговы к срокам от четырех до семи лет по обвинению в “организации деятельности экстремистской организации” и вербовке в нее.

Жертвы белорусского катка:

"Сообщество железнодорожников Беларуси" заявило о "шантаже" со стороны КГБ: КГБ задержал 15-летнего брата администратора их телеграм-канала, обвинив его в вымогательстве. В обмен на освобождение подростка гэбисты требуют удалить канал и прекратить деятельность. Телеграм-канал "Сообщество железнодорожников Беларуси" после полномасштабного вторжения России в Украину публиковал информацию о перемещении российских войск и военной техники, перевозках оружия.

Могилевский облсуд вынес приговор троим "рельсовым партизанам" из Бобруйска: двое получили по 22 года, еще один – полтора.

Прочее российское

Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Вот комментарий с оценкой этого решения. Что происходит с российским бюджетом и его рекордным январским дефицитом, разобрано здесь.

Число жертв обрушения пятиэтажки в Новосибирске выросло до 13. Разбор завалов окончен; газовщики, осматривавшие дом за несколько дней до взрыва, арестованы.

В Петербурге раскрыто убийство депутата Госдумы первого созыва Марка Горячева, совершенное в 1997 году. Один из соучастников преступления, расчленивший тело Горячева после убийства, впоследствии дослужился до помощника замглавы МВД России. Подробнее – на “Фонтанке”, главном СМИ Расчленинграда.

Суд в Белгородской области приговорил к 6,5 годам воспитательной колонии 15-летнего подростка по обвинению в подготовке теракта в школе и участии в деятельности террористической организации. Заявление на него написала учительница.

Международное эхо войны

Черногория закрыла программу выдачи "золотых паспортов", основными получателями которых были россияне.

Миграционная служба Аргентины не разрешила въезд в страну шестерым беременным россиянкам. Основание для отказа – ложная цель путешествия (они писали “туризм”). Сотни, а может быть, и тысячи (официальной информации нет) беременных россиянок стали приезжать в Буэнос-Айрес после начала войны в Украине. Между Аргентиной и Россией действует безвизовый режим. Ребенок, родившийся в Аргентине, автоматически получает гражданство. Его родители имеют право на ПМЖ и сразу после его получения тоже могут подавать документы на гражданство.

Министры 35 стран выступили против участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде 2024 года.

О проблемах, с которыми сталкиваются украинские библиотеки при списании русских книг, можно почитать тут. Утилизованных книг уже 19 миллионов.

О том, как Россия искусно ссорит между собой Болгарию и Северную Македонию, читайте здесь.

Как Москва подмяла под себя газодобычу в Узбекистане, объясняется в этом расследовании: бенефициарами новых газовых проектов являются непрозрачные компании связанных с Кремлем олигархов, детей руководителей силовых ведомств и госкомпаний, а также близкого к "Газпрому" предпринимателя из Самарканда.

С чем конкретно связана отставка правительства Молдовы, пока не ясно, но она произошла на фоне энергетического, экономического кризиса и проблем с безопасностью, вызванных вторжением России в Украину. Экс-премьер Наталья Гаврилица назвала угрозы “Газпрома” остановить поставки “энергетическим шантажом”. Накануне Молдова получила кремлевский план по дестабилизации обстановки в стране, добытый украинской разведкой.

Кто устроил взрывы на “Северных потоках”, прекратившие поставки российского газа в Европу, до сих пор не известно. Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш утверждает со ссылкой на непонятный источник, что это дело рук американских спецслужб. Здесь – краткий пересказ его публикации и перечень претензий к ней.

Все остальное

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23 тысячи человек. Здесь объясняется, почему как минимум часть погибших можно считать жертвами коррупции (это связано с нежеланием застройщиков следовать строительным нормам по сейсмоустойчивости).

В США полагают, что сбитый несколько дней назад китайский воздушный шар перехватывал сигналы военных. В пятницу над Аляской был сбит пролетавший на большой высоте объект, который мог угрожать гражданской авиации. Это нечто размером с небольшой автомобиль упало в пределах территориальных вод США, обломки подобрали – больше пока ничего не известно.

В Израиле по меньшей мере два человека погибли и четверо получили ранения, когда водитель въехал в толпу пешеходов в Восточном Иерусалиме. Нетаньяху назвал случившееся терактом.

Ссылки для чтения

Политическое сопротивление. Рассказ о народниках – их страсти к покушению на императоров, жизни под полицейском контролем и “новой этике”. Или хроника борьбы “хороших немцев”: спасение евреев, тихое церковное сопротивление, заговор аристократии.

Рассказ о народниках – их страсти к покушению на императоров, жизни под полицейском контролем и “новой этике”. Или хроника борьбы “хороших немцев”: спасение евреев, тихое церковное сопротивление, заговор аристократии. Пастернак. Библиофильский рассказ историка литературы Вадима Перельмутера о его взаимоотношениях с "синим Пастернаком" и роли водки в появлении этого тома. Или отрывок из книги литературоведа Натальи Ивановой “Чертополох и крапива. Литературная жизнь и ее последствия” (изд-во Ruthenia) о том, какие отношения связывали Пастернака с Мандельштамом и почему их можно считать противоположностями.

Библиофильский рассказ историка литературы Вадима Перельмутера о его взаимоотношениях с "синим Пастернаком" и роли водки в появлении этого тома. Или отрывок из книги литературоведа Натальи Ивановой “Чертополох и крапива. Литературная жизнь и ее последствия” (изд-во Ruthenia) о том, какие отношения связывали Пастернака с Мандельштамом и почему их можно считать противоположностями. Британские умники. История о том, как Герберт Уэллс предсказал обе мировые войны, но его никто не слушал. Или отрывок из биографии Бертрана Рассела, написанной Рэем Монком – ее второй том, “Призрак безумия, 1921–1970”, вышел в изд-ве “Дело” (в отрывке речь идет о конце 1920-х годов).

История о том, как Герберт Уэллс предсказал обе мировые войны, но его никто не слушал. Или отрывок из биографии Бертрана Рассела, написанной Рэем Монком – ее второй том, “Призрак безумия, 1921–1970”, вышел в изд-ве “Дело” (в отрывке речь идет о конце 1920-х годов). Кино. Рассказ о советской киноцензуре. Или отличный путеводитель Андрея Плахова по истории экранизаций главных русских книг XIX века – от зарождения кино в России до современности.

Рассказ о советской киноцензуре. Или отличный путеводитель Андрея Плахова по истории экранизаций главных русских книг XIX века – от зарождения кино в России до современности. Политэкология. Разбор дискуссии о климатическом неравенстве и возможных методов восстановления справедливости. Или интервью с искусствоведами Майей и Рубеном Фоукс, авторами книги “Искусство и изменение климата” – о деколониальной экологической перспективе и эко-особенностях социалистического антропоцена.

Искренне Ваши,

Семь Сорок