Болезнь захвата территорий

Доброе утро!

Власти Филиппин закрывают издание Rappler, основанное журналисткой Марией Рессой, которая в прошлом году получила Нобелевскую премию мира вместе с Дмитрием Муратовым. “Новая газета”, которой руководил Муратов, закрылась в марте в связи с введением в России военной цензуры. Новости от этого, конечно, не исчезли:

В результате российского ракетного обстрела Николаева разрушена жилая пятиэтажка.

Состоялся крупнейший с начала войны обмен пленными: в Украину вернулись 144 военнослужащих, 95 из них – защитники “Азовстали”.

В Якутии начали набирать добровольцев для войны в Украине.

Сирия признала независимость так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Страны НАТО назвали Россию “существенной и прямой угрозой безопасности” и пригласили в альянс Финляндию и Швецию.

Евросоюз рассматривает возможность компромисса с Россией по транзиту подсанкционных грузов в Калининградскую область.

Госдума России приняла новый закон об “иностранных агентах”. Для попадания в новый единый список “иноагентов” достаточно быть “под иностранным влиянием”.

Военные сводки

Утром в среду российская армия выпустила 10 ракет по Николаеву, одна из них разрушила жилую панельную пятиэтажку. Здесь мэр города Александр Сенкевич рассказывает о ходе спасательной операции. В сводке российского Минобороны говорилось об уничтожении "базы подготовки иностранных наемников".

В среду продолжались обстрелы Сумской и Харьковской областей, удары наносились по Славянску и Лисичанску – там бомба уничтожила склад с гуманитарной помощью. В окрестностях города продолжаются бои, трасса, соединяющая Лисичанск с Бахмутом, полностью простреливается российскими войсками и непригодна для использования. “Энергоатом” Украины сообщил о полном разрушении Северодонецкой ТЭЦ – одной из крупнейших в Украине.

В Киевской области молния попала в мину у опоры моста через реку Ирпень возле села Демидов. Мост разрушен, один человек погиб, двое ранены.

По данным главы Днепропетровской обладминистрации, в результате нанесенного во вторник удара по станции технического обслуживания в Днепре погибли два мирных жителя. На месте обнаружены обломки ракеты "Калибр".

Вот новые фотографии войны.

Точное число жертв удара по торговому центру “Амстор” в Кременчуге по-прежнему официально не установлено. Вот интервью с матерью 27-летнего сотрудника ТЦ, который числится пропавшим без вести, а вот рассказы раненых, которых лечат в местной больнице. Путин, отвечая на вопросы журналистов в Ашхабаде, сказал, что российская армия поражает только военные цели – другое дело, что украинские военные “прячут” технику на “всяких рынках”. “Просто так по полям у нас никто не стреляет”, – заверил российский президент.

В Якутии интенсифицировалась работа по набору добровольцев для войны в Украине – для этих целей создан полуофициальный "общественный штаб по поддержке специальной военной операции".

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс утверждает, что Путин не отказался от своих планов захватить большую часть Украины. Ситуацию на фронтах она расценивает как “довольно мрачную”: конфликт, вероятнее всего, перейдет в затяжную войну, в ходе которой Россия будет откусывать мелкие куски украинских территорий, не достигая при этом стратегических целей. Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста телеканала NBC о якобы пошатнувшемся здоровье Путина, сказал, что его интересует только одна болезнь российского президента – “болезнь захвата территорий”.

Плен, оккупация, военные преступления

Состоялся самый крупный с начала войны обмен пленными: по данным украинского Минобороны, в Украину вернулись 144 военнослужащих, 95 из них – защитники “Азовстали”. Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые травмы, в том числе огнестрельные и осколочные ранения, ожоги и переломы. Факт обмена подтвердил глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин.

Стало известно, что в среду из российского плена освободили двух председателей местных советов Херсонской области – мэра Голой пристани Александра Бабича и главу села Станислав Ивана Самойленко. Ситуация с задержанным россиянами украинским мэром Херсона Игорем Колыхаевым остается неясной – здесь его работу в период оккупации комментирует первый замглавы херсонского облсовета Юрий Соболевский (спойлер: Колыхаев не скрывался и проводил рабочие совещания в присутствии российских силовиков, что может свидетельствовать о каких-то договоренностях с ними, а может и ни о чем не свидетельствовать). Замглавы назначенной российскими военными временной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов вновь заговорил о подготовке к референдуму о присоединении области к России. В телеграме он написал, что жители региона "хотят вернуться к традиционным семейным ценностям и нашей общей истории, а не европейским извращениям и отрицанию Божественной силы Любви". Для выпускников школ в оккупированных российской армией районах Харьковской области подготовлены аттестаты зрелости российского образца.

Сирия признала независимость так называемых “ДНР” и “ЛНР” – ранее об их признании заявляли только никем не признанные Абхазия и Южная Осетия. Президент Украины объявил о прекращении дипломатических отношений с Сирией.

Российское государственное агентство РИА Новости опубликовало видео с двумя захваченными в плен американцами Александром Дрюке и Энди Хьюном. Оба говорят, что сильно обманывались о том, что на самом деле происходит в Украине. Откуда взялось это видео, когда, где и для каких целей его снимали, сказать невозможно.

ООН опубликовала доклад о нарушениях прав человека на войне в Украине: там говорится об убийствах мирных жителей, случаях сексуального насилия и нарушениях правил обращения с военнопленными (обеими сторонами). Украина подала в ЕСПЧ иск против России, обвиняя Москву в военном вторжении и целенаправленных нападениях на гражданское население в нарушение международного права. Этому делу предшествовали четыре других представления украинского государства и более восьми тысяч индивидуальных жалоб.

“Угроза безопасности”

На саммите стран-членов НАТО в Мадриде Россия была объявлена "существенной и прямой угрозой безопасности". В декларации саммита страны НАТО потребовали от России немедленно прекратить войну в Украине, а от Беларуси – "прекратить свое соучастие в этой войне". Финляндию и Швецию официально пригласили в альянс, а президент США официально объявил о развертывании дополнительных сухопутных, воздушных и морских сил по всей Европе, а также о создании постоянного штаба 5-й армии в Польше. НАТО утвердил и новый пакет помощи Киеву, предполагающий поддержку украинской армии в быстром переходе на стандарты НАТО и передачу Киеву топлива, аптечек, систем борьбы с дронами и оборудования для безопасной связи. Здесь эту помощь оценивает (вполне позитивно) глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Президент Зеленский, обращаясь к странам – членам НАТО по видеосвязи, призвал их избавиться от “серой зоны” между альянсом и Россией и нарастить военную помощь: “Или неотложная достаточная для победы помощь Украине, или отложенная война России с вами”. Страны Балтии как никто другой разделяют тревогу Зеленского: вот комментарии военных экспертов Игоря Раева и Мартиньша Вердиньша о возможной войне Эстонии и Латвии с Россией.

У Литвы свой сюжет – запрет транзита подсанкционных российских грузов в Калининград. Агентство Reuters утверждает, что Евросоюз близок к согласованию компромиссного плана, разрешающего восстановить этот транзит, а Литва будто бы не убеждена в оправданности подобных шагов. На какие шаги может пойти Россия, если достичь компромисса не удастся, здесь объясняет военный политолог Павел Лузин. Но Литвой дело не ограничивается: Норвегия не разрешила российской компании "Арктикуголь" перевезти 20 тонн товаров в город Баренцбург на архипелаге Шпицберген, где работают шахтеры из России. Норвегия не входит в ЕС, но является членом Европейской экономической зоны. Она присоединилась ко всем пакетам европейских санкций в отношении России.

О новых санкциях объявила Великобритания – под них попали 12 физлиц и восемь компаний, в том числе Потанин, Гуцериевы, супруги Цивилевы (как выяснили некоторое время назад российские журналисты, жена губернатора Кузбасса – двоюродная племянница Путина), принадлежащая им угольная компания и др.

США заявили о блокировке активов российских олигархов и Центробанка РФ на сумму более $330 млрд и ввели вторичные санкции против частной компании из Узбекистана Promcomplektlogistic за поставку в Россию микросхем – все ее активы в США будут заморожены, а сделки с американскими компаниями заблокированы.

Германская компания Siemens заявила о чисто политической подоплеке сокращения поставок газа по “Северному потоку”, а Индонезия исключила личное участие Путина в саммите G20, который пройдет в середине ноября на Бали.

Праздник закрытой распродажи

IKEA начала закрытую распродажу своих товаров со скидкой. В ней могут участвовать только сотрудники компании, а купленное в ходе этой распродажи запрещено перепродавать – и вот, соответственно, хроники охоты российских граждан за дефицитом, который внезапно выбросили. По слухам, об окончательном уходе с российского рынка IKEA объявит осенью.

По данным “Коммерсанта”, российские сервисные центры на фоне дефицита комплектующих начали разбирать новые и поддержанные гаджеты, чтобы достать детали для ремонта устройств.

С начала войны экспорт в Россию сократился вдвое – об этом свидетельствует исследование Института мировой экономики Петерсона (аналитики, впрочем, считают такое снижение недостаточным для прекращения войны). Росстат рапортует, что выпуск легковых машин в России рухнул на 97%, а реальные доходы граждан пережили максимальное с 2015 года падение. Рубль тоже достиг уровня весны 2015 года.

Из серии “кому на Руси жить хорошо”:

Расследование The Insider о том, как РЖД за бесценок продала олигархам, связанным с Измайловской ОПГ, “Центральную пригородную пассажирскую компанию”, которая управляет электричками в Москве и нескольких регионах центральной России. Номиналом для олигархов Бокарева и Махмудова выступила безвестная юристка из Мытищ, став таким образом официальной миллиардершей.

Портрет петербургского градоначальника Беглова, который воспользовался войной с Украиной, чтобы переназначиться на новый срок и снова сблизиться с Путиным.

Россия сжимает скрепы

Госдума приняла в окончательном чтении новый закон об “иностранных агентах”: теперь таковыми можно объявить кого угодно, и зарубежного финансирования для этого больше не нужно – достаточно просто находиться “по иностранным влиянием” (это понятие в законе никак не определено). Вот эксплейнер.

Власти Москвы поменяли руководство “Гоголь-центра”, театра “Современник” и “Школы современной пьесы”. Бывший худрук “Гоголь-центра” Кирилл Серебренников назвал это “убийством”.

Карельские активисты пытаются выяснить, куда делись тела жертв сталинских репрессий, эксгумированные в урочище Сандармох по инициативе Российского военно-исторического общества. Захоронение расстрелянных в 1990-е годы обнаружил в Сандармохе бывший глава карельского “Мемориала” Юрий Дмитриев. В декабре 2016 года началось его уголовное преследование, а в 2018 году – попытки РВИО доказать, что в урочище захоронены не жертвы репрессий, а расстрелянные финнами красноармейцы. Кончилось тем, что Дмитриеву дали 15 лет строгого режима, а выкопанные останки просто исчезли. Ничего не было – ни репрессий, ни Дмитриева.

Сотрудники ФСБ задержали по делу об “экстремистском сообществе” жителей Волгоградской области, называющих себя “гражданами СССР”. Что выглядит особенно нелепо на фоне текущей войны за восстановление этого самого СССР.

По данным “ОВД-инфо”, с начала войны был только один день, когда в России не задерживали за антивоенную позицию – 13 июня. 29 июня, в 126-й день войны, с антивоенными активистами происходило следующее:

Суд в Москве отправил в СИЗО адвоката Дмитрия Талантова по уголовному делу о "фейках" про российскую армию. Здесь расписано все, что известно об этом деле: Талантов защищает бывшего журналиста “Коммерсанта” Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, и его коллеги связывают арест именно с этим, а не с антивоенными постами, за которые Талантова формально привлекли. Ранее уголовное дело было возбуждено против другого адвоката Сафронова, Ивана Павлова. Он успел уехать из России еще до войны.

Художник Денис Мустафин оштрафован на 15 тысяч рублей за баннер "Сегодня не мой день", который был вывешен в День России у здания Минобороны (“нарушение правил проведения митинга”). Ранее Мустафин уже отсидел за этот баннер 15 суток.

Уральскую газету "Вечерние ведомости" оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье о "дискредитации" российской армии в 54 публикациях. Ранее газету уже штрафовали на 150 тысяч рублей по той же статье за фото стикеров "ГруZ200" и "ПиZдец", иллюстрировавших новость о задержании расклеивавшего их художника.

Ростовская газета “Крестьянин”, проработавшая более 30 лет, перестала выходить на бумаге из‑за военной цензуры. Издание входило в объединение независимых СМИ “Синдикат-100”, созданное “Новой газетой”.

Суд в Архангельской области оштрафовал бывшего депутата гордумы Каргополя и активиста Шиеса Радика Аднобаева на 31 тысячу рублей за фотографию с плакатом “Мы против войны” и комментарий “Слава Украине! Героям слава!” во “ВКонтакте” (тоже “дискредитация”).

Руководство СПбГУ уволило главу центра по изучению истории Украины Татьяну Таирову: она записала антивоенное обращение.

Все остальное

Следственный комитет Беларуси завершил расследование первого дела "рельсовых партизан" – им угрожает расстрел. Подробнее о “рельсовой войне” читайте тут.

В Париже вынесен приговор по делу о терактах 2015 года: главный обвиняемый получил пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Всего обвиняемых было 20 человек, виновными в терроризме признали 19 из них.

Суд в Нью-Йорке приговорил бизнесмена Льва Парнаса, бывшего бизнес-партнера адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, к 20 месяцам тюрьмы. В октябре прошлого года суд признал его виновным в незаконном финансировании избирательных кампаний – в частности, в использовании средств зарубежного инвестора с целью оказания влияния на кандидатов на выборные должности путем пожертвований в их избирательные фонды. Парнас – уроженец Украины. Во время следствия по другому делу он рассказывал, что Джулиани просил его найти компромат на украинский бизнес сына Джо Байдена, тогдашнего соперника Трампа на президентских выборах.

Канадский айтишник признался в работе на российских хакеров – при обыске у него нашли $27 млн в биткоинах.

Страны Евросоюза на встрече в Люксембурге приняли новый пакет мер по защите климата. С 2035 года в Европе не будут продаваться новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Главное теперь – дожить до 2035 года.

Шесть ссылок

Советское. Краткая история советской парамедицины – от препарата "Гравидан" на основе мочи беременных женщин до чудодейственного электрофореза. Или отрывок из книги Елены Осокиной “За фасадом «сталинского изобилия»" (изд-во “НЛО”), посвященный работавшим в СССР иностранцам, которые пользовались лучшим положением, чем советские граждане.

Краткая история советской парамедицины – от препарата "Гравидан" на основе мочи беременных женщин до чудодейственного электрофореза. Или отрывок из книги Елены Осокиной “За фасадом «сталинского изобилия»" (изд-во “НЛО”), посвященный работавшим в СССР иностранцам, которые пользовались лучшим положением, чем советские граждане. Философия. Эссе Натальи Пахсарьян к 310-летию Жана-Жака Руссо – знаменитого беллетриста (при жизни) и великого политического философа (как выяснилось потом). Или рассказ Станислава Нарановича об эволюции политических взглядов стоиков.

Эссе Натальи Пахсарьян к 310-летию Жана-Жака Руссо – знаменитого беллетриста (при жизни) и великого политического философа (как выяснилось потом). Или рассказ Станислава Нарановича об эволюции политических взглядов стоиков. Женское сопротивление. Рассказ об антивоенной газете “Женская правда”, запущенной участницами “Феминистского антивоенного сопротивления”. Или беседа с режиссером и художницей Екатериной Селенкиной, которая почти час ходила по московскому метро с окровавленным манекеном младенца на руках и рассказывала пассажирам о войне.

Искренне Ваши,

Семь Сорок