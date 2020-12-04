Объявлена юридическая война

Доброе утро!

Росгвардия меблирует свою московскую штаб-квартиру: заказаны стол для совещаний за 5,5 миллионов рублей, кресла с натуральной кожей и трибуна из гранита. Может, оно и хорошо – пусть лучше совещаются, чем дубинками махать. В остальном так:

В России суточный прирост новых случаев Covid-19 впервые с начала пандемии превысил 28 тысяч. Собянин объявил о начале массовой вакцинации с понедельника.

В Москве по обвинению в госизмене арестован еще один ученый.

Самый популярный в Беларуси информационный портал tut.by лишили статуса СМИ. Жительнице Мозыря дали год колонии за то, что она “демонстративно ходила по переходу”.

Страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти, но совсем чуть-чуть и ненадолго.

Хроники пандемии

По данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 28 145 (это рекорд с начала пандемии). В Москве выявлено 7750 новых случаев, в Петербурге – 3692, в Подмосковье – 1193. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 375 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру четверга 41 607 человек (+554 за сутки). За день в Москве скончались еще 77 человек.

О состоянии коечного фонда в целом по России и общих правилах госпитализации, как они описаны в методичках Минздрава, рассказывается тут (в соответствии с ними госпитализируется чуть меньше половины всех больных, и врачи сомневаются в разумности этих правил – как и в массовом лечении антибиотиками и противовирусными препаратами с недоказанным действием). При этом в каждом регионе свои особенности – в столице Карелии, например, мазки на COVID-19 берут в припаркованных у больниц автобусах (было бы лето – брали бы на пеньках).

Московский мэр объявил о начале массовой вакцинации для врачей и учителей с понедельника. Медицинские медиа, правда, в тот же день писали, что это невозможно: на вакцину не установлена цена (а без этого невозможны никакие поставки) и ее массовое производство так и не налажено. О веселых приключениях российской вакцины Sputnik V в Израиле читайте здесь.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин вслух сказал жителям других городов то, что простые петербуржцы обычно не говорят из вежливости: “Не надо к нам приезжать”. Рестораторы возмущены решением городских властей полностью закрыть общепит на каникулы. В Петербурге от последствий Covid-19 умер историк литературы Борис Фрезинский, ему было 79 лет.

Число жертв пандемии по всему миру превысило полтора миллиона. В США второй день подряд регистрируют больше двух тысяч смертей за сутки – все это происходит на фоне скандалов, вызванных тем, что политики, призывающие граждан сидеть дома, сами ни в чем себе не отказывают.

Арест ксендза

Белорусская служба Радио Свобода обратилась в НАТО с вопросом, действительно ли они собираются захватывать западные области Беларуси, как “совершенно точно” стало известно Лукашенко. Там ответили, что не собираются. Но Лукашенко же им не поверит! Светлана Тихановская тем временем заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период.

Продолжается преследование независимой белорусской прессы. Экономический суд Минска лишил информационный портал tut.by статуса СМИ (он будет продолжать работать, поскольку в Беларуси не обязательно регистрировать сайты в качестве СМИ). Журналисты, освещающие акции протеста, уверены, что их намеренно задерживают в рамках “охоты на прессу” – вот разговор об аресте и отсидке с репортером из Бреста Максимом Хлебцом.

Новые сроки: суд в Витебской области дал 10 суток ареста ксендзу Вячеславу Барку за пост в фейсбуке с картинкой современного художника (“пропаганда нацизма”); 25-летняя жительница Мозыря получила год колонии за то, что “демонстративно ходила по переходу” (в день выборов она с другими активистами пыталась не дать уехать членам избиркома с протоколами). Штаб Виктора Бабарико объявил о создании специальной соцсети “Политзаключенный – мой друг”, цель которой – сделать таких осужденных известными всей стране.

Инициатива By_pol обнародовала видео, сделанное одним из силовиков, стоявших в оцеплении возле президентского дворца 23 августа – в этот день Лукашенко прилетел во Дворец Независимости на вертолете и вышел из него с автоматом. На записи слышно, как омоновцы изумленно говорят друг другу: “Кольку вооружил, бл**ь!”.

Для желающих получше изучить Минск – интерактивная карта городских протестов.

Российские аресты и вердикты

В Хабаровске не прекращается преследование участников протестов в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала: журналистке Татьяне Хлестуновой, освещавшей акции, дали новые 10 суток после того, как она уже отсидела полагавшиеся ей по первому приговору четверо. Еще двум хабаровчанам дали семь и 15 суток, причем одному из них – тоже по второму разу (в протоколах просто меняют дату акции: отсидел за ноябрьскую – садишься за августовскую).

Суд в Москве приговорил участницу Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) к 20 суткам ареста за акцию с “хрупким омоновцем”. Полиция сидела под дверью у Флорес с 29 ноября, постепенно перерезая ведущие в квартиру провода: сначала телефонный, потом электрический. Вечером 2 декабря Флорес увезли на скорой в больницу – там ее и задержали.

В Москве по обвинению в госизмене арестован очередной ученый – сотрудник Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского и преподаватель МФТИ Анатолий Губанов. Он занимается аэродинамикой высокоскоростных летательных аппаратов.

В Подмосковье арестован youtube-блогер, рассказывавший о нарушениях на кладбищах. Его соратники уверены, что дело против него возбуждено по заказу кладбищенского руководства.

По обвинению в поджоге здания Следственного комитета в 2017 году отправлен под домашний арест бывший следователь. Он заказал поджог двум уроженцам Дагестана, чтобы отомстить своему начальнику.

В Оренбургской области вынесен штраф в одну тысячу рублей за картинку с символикой АУЕ, выложенную в сеть в 2012 году. Эта организация была признана существующей и экстремистской только в августе 2020 года. Тем не менее, журналистам удалось найти несколько подобных штрафов за старые посты.

В Омске объединение фанатов футбольного клуба “Иртыш” признали экстремистским движением.

Агенты и нежелательные

В московский офис правозащитного общества “Мемориал” пришла прокурорская проверка. Она будет длиться до самого Нового года, изучению подвергнут даже записи выступлений участников мероприятий “Мемориала”.

Более 30 представителей российских правозащитных организаций и членов президентского Совета по правам человека подписали открытое письмо в защиту директора проекта "Правовая инициатива", гражданки США Ванессы Коган. Накануне ей аннулировали вид на жительство в России в связи с тем, что она представляет угрозу безопасности страны. В интервью Коган говорит, что даже не надеется, что ей когда-нибудь объяснят, в чем эта угроза состоит, потому что решение принимали в ФСБ и их бумаги наверняка будут засекречены.

На самом деле Ванессе Коган уже заочно ответил глава российского Минюста: “России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении", – сказал Константин Чуйченко. Заодно он предложил перенести СИЗО и тюрьмы за пределы населенных пунктов – чтобы не демонстрировать людям “действительность, связанную с лишением свободы”, то есть чтобы затруднить доступ туда правозащитникам.

(Для сравнения почитайте интервью министра юстиции Украины: он зажигательно рассказывает, как ведомство распродает тюрьмы за их ненужностью и превращает СИЗО в комфортабельные санатории – за отдельные деньги).

Нечто вроде политики

По сведениям “Открытых медиа”, в “Единой России” обеспокоились неожиданным успехом новообразованной партии “Новые люди” на региональных выборах и взяли ее под внешнее управление, чтобы она не сумела отобрать слишком много голосов у ЕР на думских выборах. (Видимо, дело просто в удачном нейминге – слишком большой запрос на новых людей во власти).

Едва ли не самый старый персонаж российской политики Анатолий Чубайс уволен из “Роснано”. Путин с ним по этому поводу не встречался, а беседуя с новым главой корпорации, ни разу не назвал Чубайса по фамилии. Журналисты забеспокоились, не ждет ли Чубайса судьба Навального, но по данным источников The Bell, не ждет: Чубайса бросят на борьбу с изменением климата.

Петербургский комитет по образованию требует убрать из олимпиадных задач по математике политику и "экстремизм", но добавить в них "патриотизм", "гражданскую идентичность" и "чувство гордости за историю России". Вот ужасно занимательный материал про такие задачки с реальными примерами: “Путин загадывает три двузначных числа: a, b и c. Медведев должен назвать ему три числа: X, Y, Z, после чего Путин сообщит ему сумму aX + bY + cZ. Медведев должен отгадать задуманные числа, иначе его уволят с поста президента. Как ему спастись?” (2010 год, вегетарианский).

Здесь законотворческие достижения российской Госдумы за последние два месяца комментирует политолог Александр Морозов.

Ближайшие соседи России

В Грузии подведены окончательные итоги парламентских выборов – правящая партия "Грузинская мечта" получила 90 из 150 депутатских мандатов. Проблема в том, что оппозиция результаты этих выборов не признает и заседать в парламенте не собирается.

В Молдове начался обратный процесс перетягивания власти в сторону пророссийских сил. Когда президентом страны был большой друг Москвы Игорь Додон, контроль над главной разведслужбой Молдовы передали от парламента к президенту – теперь, когда президентом избрана проевропейский политик Майя Санду, парламент, где тон задает партия Додона, возвращает контроль себе. Кроме того, в первом чтении одобрен закон о русском языке, наделяющий его статусом “языка межнационального общения”, и поправки, разрешающие вернуть в эфир российские телеканалы (их запретили в 2018 году). Санду анонсировала крупную акцию протеста 6 декабря.

17 оппозиционных партий Армении объявили о создании Движения за спасение Отечества и выдвинули единого кандидата на пост премьер-министра. Им стал 74-летний Вазген Манукян, возглавлявший правительство в 1990–1991 годах.

Минобороны Азербайджана впервые опубликовало данные о погибших в ходе 44-дневной войны военнослужащих – оказалось, что Азербайджан понес большие потери, чем Армения.

Как воспринимается в Украине очередной виток конфликта с Венгрией по поводу Закарпатья, читайте здесь: местный политолог и бывший глава МИД Украины считают происходящее частью внутренней венгерской политики, маневром премьера Орбана по отвлечению внимания от его текущих проблем.

Все прочее

Страны ОПЕК+ договорились о небольшом повышении квот на добычу нефти (на 500 баррелей в сутки), причем только на месяц. Это сохраняет неопределенность – ожидалось, что квоты поднимут на две тысячи баррелей в сутки и сразу на квартал.

Во Франции началась массовая проверка мечетей – будут закрыты те из них, где обнаружатся призывы к экстремизму.

Комиссия ООН исключила марихуану из списка особо опасных наркотиков, но это чисто символический жест, потому что каждое государство все равно классифицирует ее по-своему.

Шесть ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок