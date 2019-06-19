Лорд не играет в ромашки

Доброе утро!

Век живи – век учись. В Чечне, оказывается, существует “университет спецназа”, где теперь будут проходить подготовку кандидаты в космонавты. В частности, им там прочитают курс по выживанию в дикой среде. А новости такие:

Суд в Дагестане арестовал редактора газеты "Черновик". Его подозревают в поддержке терроризма.

Суд по делу “экстремистского сообщества” “Новое величие” отложен, потому что один из обвиняемых заразился в СИЗО корью.

Сегодня в Нидерландах пройдет пресс-конференция совместной следственной группы по делу о катастрофе рейса МН17 над Донбассом. Накануне журналисты называли имена людей, виновных в трагедии.

Мишель Платини задержан по делу о коррупции при избрании Катара местом проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Затишье перед линией

Ближайший соратник Леонид Волков вышел на свободу после второго (сокращенного Мосгорсудом) административного ареста за одну и ту же youtube-трансляцию. По его мнению, его отпустили раньше, чтобы создать умиротворение перед намеченной на четверг прямой линией Путина.

Не очень понятно, как тогда оценить молниеносный разгон полицией жителей московского района Люблино, собравшихся у себя во дворе, чтобы записать видеообращение к Путину для этой самой линии.

Политические

Суд в Махачкале арестовал на два месяца редактора местной газеты “Черновик” Абдулмумина Гаджиева. Его обвиняют в финансировании терроризма, он называет дело сфабрикованным.

Суд по делу “Нового величия” отложен до 8 июля из-за того, что один из обвиняемых заразился в “Бутырке” корью. Почитайте обращение организаторов прошлогоднего “Марша матерей”, благодаря которому двоих обвиняемых перевели из СИЗО под домашний арест.

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун порезал себе руки во время заседания суда со словами, что он уже больше года подвергается в СИЗО пыткам. Шестуна арестовали после мусорных протестов в Подмосковье.

В Архангельской области возбуждено уголовное дело против 78-летней свидетельницы Иеговы.

Wall Street Journal пишет, что израильское сыскное агентство собирало компромат на Алексея Навального – предположительно, по заказу Алишера Усманова.

Еще о многоликом преступном мире

Арестованы 28 участников массовой драки между русскими и цыганами в селе Чемодановка. Вот еще один репортаж с места. Куда делись цыгане, по-прежнему не понятно.

ФСБ провела обыски в музее “Собрание”, основанном экс-совладельцем “Вимм-Билль-Данна” Давидом Якобашвили (якобы по заявлению его бывшего партнера).

Во Франции по делу о предполагаемой продаже Катару права на проведение Чемпионата мира по футболу задержан Мишель Платини.

Российское государственное

Госдума приостановила действие договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Верховный суд России ликвидировал семь партий за неучастие в выборах и поддержал ликвидацию клеток в судах.

Конституционный суд России можно сказать либерализовал процедуру согласования митингов. Теперь власти не имеют право отказывать заявителям, которые недостаточно подробно прописали в своей заявке меры безопасности.

Представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе перенес решение по уточнению границы с Чечней на 2020 год. Что не помешало главе чеченского парламента Магомеду “Лорду” Даудову объяснить дагестанцам, что Чечня в вопросах границы “в ромашки не играет и другим не советует”. Даудов и в других вопросах “в ромашки не играет”: это охотно подтвердит чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, которому “Лорд” объявил кровную месть и которого теперь собираются депортировать из Польши на родину, поближе к “Лорду”.

Украинское

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии. На пресс-конференции в Берлине оптимизма было меньше, чем в Париже: у Киева и Берлина “диаметрально противоположные” взгляды на “Северный поток–2”.

США объявили о новом транше военной помощи для Украины на $250 млн.

Сегодня в Нидерландах состоится пресс-конференция совместной следственной группы по делу о “Боинге”, сбитом над Донбассом в июле 2014 года. Ожидается, что прозвучат имена ответственных за трагедию. Накануне свои имена назвали нидерландские журналисты: по их данным, это российский военный Сергей Мучкаев, Сергей Дубинский с позывным “Хмурый” и некто Олег Пулатов.

Пятеро крымских татар, задержанных на полуострове в октябре 2016 года, приговорены российским военным судом к срокам до 17 лет. Всем им предъявили обвинения в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России, но не в Украине.

В Украине идет кампания перед выборами в Верховную Раду. Вот репортаж из предвыборного концертного тура Святослава Вакарчука.

Наркотическое

35 членов Российской академии наук, в том числе 14 академиков, подписали обращение с требованием радикальной реформы антинаркотического законодательства. Вот здесь бывший полицейский рассказывает, как фабрикуются дела по “народной статье”, а вот поучительный материал о стигматизации наркозависимых в российском обществе.

Вокруг Трампа

Президент США потребовал от газеты New York Times раскрыть источники публикации о кибератаках американских спецслужб на российскую инфраструктуру (это незаконное требование). Вот комментарий журналиста Даниила Туровского, из которого следует, что публикация NYT – секрет Полишинеля.

Кроме того, Дональд Трамп сменил и.о. главы Пентагона (тот не стал бороться за свое официальное утверждение на посту после того, как журналисты выяснили, что в 2010 году он вроде бы избил свою жену). Военное ведомство США остается без постоянного руководства с января – это рекордный в истории срок.

Наконец, президент США анонсировал массовые депортации мигрантов: “Мы их выдворим с той же скоростью, с какой они проникли в Америку”, – написал он в твиттере.

Шесть ссылок

Трудные жизни. К 112-летию Варлама Шаламова – текст Сергея Лебедева, который станет предисловием к шведскому собранию сочинений. Или рассказ о судьбе художницы-диссидентки Аллы Горской.

Наука. Отрывок из новой книжки Аси Казанцевой “Мозг материален” о том, как можно повлиять на поведение человека с помощью электростимуляции мозга. Или занимательный рассказ о том, как генетика заставила антропологов пересмотреть давно устоявшуюся теорию о заселении двух Америк.

Всякие грехи. Еще один отрывок из книжки Мишеля Верже-Франчески и Анны Моретти “Эротическая история Версаля” (изд-во Ивана Лимбаха), хроника интриг русского. Для подверженных другим грехам – забавная хроника блужданий по Дублину с бутылкой виски под мышкой (нет, блуждает не Леопольд Блум).

Искренне Ваши,

Семь Сорок