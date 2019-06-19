Лорд не играет в ромашки

Доброе утро!
Век живи – век учись. В Чечне, оказывается, существует “университет спецназа”, где теперь будут проходить подготовку кандидаты в космонавты. В частности, им там прочитают курс по выживанию в дикой среде. А новости такие:
- Суд в Дагестане арестовал редактора газеты "Черновик". Его подозревают в поддержке терроризма.
- Суд по делу “экстремистского сообщества” “Новое величие” отложен, потому что один из обвиняемых заразился в СИЗО корью.
- Сегодня в Нидерландах пройдет пресс-конференция совместной следственной группы по делу о катастрофе рейса МН17 над Донбассом. Накануне журналисты называли имена людей, виновных в трагедии.
- Мишель Платини задержан по делу о коррупции при избрании Катара местом проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года.
Затишье перед линией
Ближайший соратник Леонид Волков вышел на свободу после второго (сокращенного Мосгорсудом) административного ареста за одну и ту же youtube-трансляцию. По его мнению, его отпустили раньше, чтобы создать умиротворение перед намеченной на четверг прямой линией Путина.
Не очень понятно, как тогда оценить молниеносный разгон полицией жителей московского района Люблино, собравшихся у себя во дворе, чтобы записать видеообращение к Путину для этой самой линии.
Политические
- Суд в Махачкале арестовал на два месяца редактора местной газеты “Черновик” Абдулмумина Гаджиева. Его обвиняют в финансировании терроризма, он называет дело сфабрикованным.
- Суд по делу “Нового величия” отложен до 8 июля из-за того, что один из обвиняемых заразился в “Бутырке” корью. Почитайте обращение организаторов прошлогоднего “Марша матерей”, благодаря которому двоих обвиняемых перевели из СИЗО под домашний арест.
- Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун порезал себе руки во время заседания суда со словами, что он уже больше года подвергается в СИЗО пыткам. Шестуна арестовали после мусорных протестов в Подмосковье.
- В Архангельской области возбуждено уголовное дело против 78-летней свидетельницы Иеговы.
- Wall Street Journal пишет, что израильское сыскное агентство собирало компромат на Алексея Навального – предположительно, по заказу Алишера Усманова.
Еще о многоликом преступном мире
- Арестованы 28 участников массовой драки между русскими и цыганами в селе Чемодановка. Вот еще один репортаж с места. Куда делись цыгане, по-прежнему не понятно.
- ФСБ провела обыски в музее “Собрание”, основанном экс-совладельцем “Вимм-Билль-Данна” Давидом Якобашвили (якобы по заявлению его бывшего партнера).
- Во Франции по делу о предполагаемой продаже Катару права на проведение Чемпионата мира по футболу задержан Мишель Платини.
Российское государственное
Госдума приостановила действие договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Верховный суд России ликвидировал семь партий за неучастие в выборах и поддержал ликвидацию клеток в судах.
Конституционный суд России можно сказать либерализовал процедуру согласования митингов. Теперь власти не имеют право отказывать заявителям, которые недостаточно подробно прописали в своей заявке меры безопасности.
Представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе перенес решение по уточнению границы с Чечней на 2020 год. Что не помешало главе чеченского парламента Магомеду “Лорду” Даудову объяснить дагестанцам, что Чечня в вопросах границы “в ромашки не играет и другим не советует”. Даудов и в других вопросах “в ромашки не играет”: это охотно подтвердит чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, которому “Лорд” объявил кровную месть и которого теперь собираются депортировать из Польши на родину, поближе к “Лорду”.
Украинское
- Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии. На пресс-конференции в Берлине оптимизма было меньше, чем в Париже: у Киева и Берлина “диаметрально противоположные” взгляды на “Северный поток–2”.
- США объявили о новом транше военной помощи для Украины на $250 млн.
- Сегодня в Нидерландах состоится пресс-конференция совместной следственной группы по делу о “Боинге”, сбитом над Донбассом в июле 2014 года. Ожидается, что прозвучат имена ответственных за трагедию. Накануне свои имена назвали нидерландские журналисты: по их данным, это российский военный Сергей Мучкаев, Сергей Дубинский с позывным “Хмурый” и некто Олег Пулатов.
- Пятеро крымских татар, задержанных на полуострове в октябре 2016 года, приговорены российским военным судом к срокам до 17 лет. Всем им предъявили обвинения в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России, но не в Украине.
- В Украине идет кампания перед выборами в Верховную Раду. Вот репортаж из предвыборного концертного тура Святослава Вакарчука.
Наркотическое
35 членов Российской академии наук, в том числе 14 академиков, подписали обращение с требованием радикальной реформы антинаркотического законодательства. Вот здесь бывший полицейский рассказывает, как фабрикуются дела по “народной статье”, а вот поучительный материал о стигматизации наркозависимых в российском обществе.
Вокруг Трампа
- Президент США потребовал от газеты New York Times раскрыть источники публикации о кибератаках американских спецслужб на российскую инфраструктуру (это незаконное требование). Вот комментарий журналиста Даниила Туровского, из которого следует, что публикация NYT – секрет Полишинеля.
- Кроме того, Дональд Трамп сменил и.о. главы Пентагона (тот не стал бороться за свое официальное утверждение на посту после того, как журналисты выяснили, что в 2010 году он вроде бы избил свою жену). Военное ведомство США остается без постоянного руководства с января – это рекордный в истории срок.
- Наконец, президент США анонсировал массовые депортации мигрантов: “Мы их выдворим с той же скоростью, с какой они проникли в Америку”, – написал он в твиттере.
Шесть ссылок
- Трудные жизни. К 112-летию Варлама Шаламова – текст Сергея Лебедева, который станет предисловием к шведскому собранию сочинений. Или рассказ о судьбе художницы-диссидентки Аллы Горской.
- Наука. Отрывок из новой книжки Аси Казанцевой “Мозг материален” о том, как можно повлиять на поведение человека с помощью электростимуляции мозга. Или занимательный рассказ о том, как генетика заставила антропологов пересмотреть давно устоявшуюся теорию о заселении двух Америк.
- Всякие грехи. Еще один отрывок из книжки Мишеля Верже-Франчески и Анны Моретти “Эротическая история Версаля” (изд-во Ивана Лимбаха), хроника интриг русского. Для подверженных другим грехам – забавная хроника блужданий по Дублину с бутылкой виски под мышкой (нет, блуждает не Леопольд Блум).
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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