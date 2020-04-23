За мором – глад

Доброе утро!
За время пандемии природа так очистилась, что Михаил Саакашвили вернулся в украинское правительство – по его словам, президент Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам. Но мир живет исключительно коронавирусом:
- По данным российского Минздрава, более 2300 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, 1300 подключены к аппаратам ИВЛ.
- В Кремле врачам советуют жаловаться на нехватку средств защиты не журналистам, а властям. Теперь они так и делают, предпочитают ФСБ.
- Китайский город Харбин закрыли на въезд из-за возможной новой волны эпидемии.
- Трамп специальным указом запретил иммиграцию в США на 60 дней.
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Российское больничное
Россия сохраняет 10 место в мире по числу инфицированных коронавирусом. По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев составил 5236, всего инфицированы 58 тысяч человек, 513 скончались. В среду в Москве умерли еще 27 человек. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, более 2300 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, из них более 1300 подключены к аппаратам ИВЛ.
Очагами распространения инфекции все чаще становятся больницы: новые вспышки зафиксированы во Владивостокской больнице №2 и в офтальмологической больнице в Красноярске. Песков рекомендует врачам жаловаться не журналистам, а властям – они теперь так и делают: коллектив больницы в Люберцах, где коронавирус обнаружен у 60 медиков, подал жалобу на руководство в прокуратуру и ФСБ, так же поступил коллектив крупнейшей больницы в Уфе, где уже закончился двухнедельный карантин. Чтобы понять, как происходят массовые заражения медперсонала, полезно почитать вот этот анонимный разговор с московским врачом (она болеет дома).
Федеральное медико-биологическое агентство рапортует об успешности применения противомалярийного препарата мефлохин для лечения Covid-19, иммунологи рекомендуют переливание плазмы крови уже переболевших, в Германии начинают тестировать вакцину на добровольцах.
Все это хорошо, но от пандемии начинают страдать пациенты с другими болезнями – из-за недоступности лечения. В Украине людям с онкологическими заболеваниями уже не хватает лекарств, в России начали отказывать в помощи пациентам с хроническими заболеваниями. Приостановлена плановая вакцинация, что может привести к вспышкам других болезней. В Екатеринбурге под лечение пациентов с Covid-19 отдали даже единственный в городе хоспис. В регионах с медициной положение совсем тревожное, это признал премьер Мишустин.
Российское карантинное
Мэр Москвы предложил ввести цифровые пропуска по всей России, и 21 регион уже подал заявку на подключение к федеральной платформе выдачи этих пропусков. В разных местах придумывают свои ограничительные меры: в Московской области введен обязательный карантин для всех больных с симптомами ОРВИ, в Хабаровском крае всех обязали носить маски.
Есть проблемы, вызванные самим карантином. Во-первых, рост случаев домашнего насилия по всему миру (в России в связи с этим пока ничего не делается). Во-вторых, странные условия самоизоляции: вот репортаж из петербургской коммуналки без ванной, а вот рассказ о карантине в общежитии на 300 человек.
Ограничительные меры предполагают контроль за их соблюдением. В Москве за сутки действия пропусков для машин на дороги выехало 5,5 тысяч автомобилей без них. В Новосибирске – скандал в связи с публикацией аудиозаписи, на которой полицейская начальница требует от участковых выполнять план по задержанию нарушителей самоизоляции.
При этом в Москве никто не задерживал коммунистов, пришедших к мавзолею Ленина праздновать его 150-летие. Зато забирают соблюдающих все правила дистанцирования одиночных пикетчиков: в Новосибирске на одного человека, попытавшегося развернуть плакат против поправок к Конституции, набросились сразу шестеро полицейских, в Петербурге активиста “Весны” задерживали десять человек. Московские суды во время эпидемии поставили рекорд по числу арестов. Путеводитель по рекомендациям Верховного суда России о штрафах читайте здесь (очень сложно).
Другие статьи тоже никто не отменял, и они причудливо переплетаются с коронавирусом:
- В Краснодарском крае суд оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера, перепостившего карикатуру Елкина с Путиным, который отбирает у больного аппарат ИВЛ (за неуважение к власти) – при этом самого Елкина, тоже публикующего свои карикатуры в соцсетях, никто не штрафует.
- В Саратове возбуждено уголовное дело за показ порно во время школьных уроков в Zoom (замдиректора школы уже за это оштрафовали, хотя это не она его показывала и вряд ли должна отвечать за безопасность сервиса Zoom).
- Остается гадать, какие кары последуют за возобновлением обычных школьных уроков в Новосибирской области (там не смогли организовать удаленное обучение, потому что интернет слабый).
Гайки закручиваются и пояса затягиваются
- Российское правительство отправило в Госдуму проект поправок к закону "О полиции", по которому полицейские получают право на вскрытие автомобиля, оцепление жилых домов, ограждение мест проведения массовых мероприятий и личный досмотр граждан. Отдельный пункт дает полицейским иммунитет от преследования за все, что они совершили при исполнении обязанностей.
- Российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Project Harmony – она была учреждена в 1985 году для культурного обмена с СССР.
- “Ведомостям” запретили публиковать результаты опросов “Левада-Центра” и критиковать поправки к Конституции (в Кремле пока не решили, когда проводить их всенародное одобрение – в 75-ю годовщину Парада Победы на Красной площади 24 июня или в день Петра и Февронии 8 июля).
- ФСБ отчиталась о задержании еще одного подростка, планировавшего нападение на школу (тут у них явно есть план).
- Переведенных в иркутское СИЗО заключенных исправительной колонии №15 в Ангарске, где 9 апреля произошел бунт, систематически избивают сотрудники ФСИН.
- Во Владикавказе возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотрудникам полиции при разгоне антикарантинного митинга.
- Вот интервью Никиты Чирцова, отсидевшего почти год за “применение насилия” к полицейскому во время летних московских митингов – он рассказывает, как освобождался из тюрьмы во время эпидемии.
- Российский Центробанк выделил рекордную сумму на поддержку рубля, но тот продолжает падать. Здесь эксперты объясняют, чем падение цен на нефть грозит российскому бюджету (спойлер: “полной чрезвычайшиной”). Но есть и хорошие новости: по новому прогнозу Fitch, российская экономика в результате эпидемии упадет меньше мировой.
Мировые коронавирусные сводки
Общее число инфицированных в мире превысило 2,6 миллиона, жертвами пандемии стали свыше 184 тысяч человек. По числу пациентов в больницах лидируют США – 825 тысяч человек. Президент Трамп приостановил на 60 дней иммиграцию в Соединенные Штаты – для того, чтобы иностранцы не занимали рабочие места, когда они снова появятся. На фоне закрытых границ и неработающих предприятий этот указ не кажется особенно актуальным, но Белый дом может продлить срок его действия.
Китайские власти закрыли город Харбин – из-за роста числа инфицированных. Он может стать центром новой волны эпидемии. В Сингапуре отмечен новый всплеск числа заболевших (+1016), карантин там продлен до 1 июня.
В Великобритании число смертей может резко возрасти, потому что выяснилось, что ежедневно обновляемая статистика не включает умерших у себя дома, в домах престарелых и учреждениях закрытого типа.
Лидеры ЕС, где карантинные меры поэтапно ослабляют, сегодня будут обсуждать последствия эпидемии по видеосвязи, канцлер Германии выступит на ту же тему в Бундестаге.
ООН грозит всему миру “голодом библейских масштабов”. Все так: за мором – глад.
Семь ссылок
- Лениниана (потому что юбилей). Квалифицированный разбор самых известных мифов и легенд о Ленине, беседа с филологом об особенностях ленинской риторики и разговор с Борисом Гройсом о том, как Ленин философствует молотом в “Материализме и эмпириокритицизме” и почему он не авангардист.
- Литература. Краткий гид по молчанию и пустоте в русской и западной поэзии. Плывет. Куда ж нам плыть?
- Музыка. Интервью с пианистом Николаем Луганским – о музыке, шахматах, политике и о карантине тоже. Разговор-анонс с Федором Чистяковым о его сольном “обнулении” на онлайн-концерте 26 апреля. И онлайн-премьера нового альбома “Аукцыона” “Мечты” с участием музыкантов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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