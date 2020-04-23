За мором – глад

Доброе утро!

За время пандемии природа так очистилась, что Михаил Саакашвили вернулся в украинское правительство – по его словам, президент Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам. Но мир живет исключительно коронавирусом:

По данным российского Минздрава, более 2300 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, 1300 подключены к аппаратам ИВЛ.

В Кремле врачам советуют жаловаться на нехватку средств защиты не журналистам, а властям. Теперь они так и делают, предпочитают ФСБ.

Китайский город Харбин закрыли на въезд из-за возможной новой волны эпидемии.

Трамп специальным указом запретил иммиграцию в США на 60 дней.

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Российское больничное

Россия сохраняет 10 место в мире по числу инфицированных коронавирусом. По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев составил 5236, всего инфицированы 58 тысяч человек, 513 скончались. В среду в Москве умерли еще 27 человек. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, более 2300 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, из них более 1300 подключены к аппаратам ИВЛ.

Очагами распространения инфекции все чаще становятся больницы: новые вспышки зафиксированы во Владивостокской больнице №2 и в офтальмологической больнице в Красноярске. Песков рекомендует врачам жаловаться не журналистам, а властям – они теперь так и делают: коллектив больницы в Люберцах, где коронавирус обнаружен у 60 медиков, подал жалобу на руководство в прокуратуру и ФСБ, так же поступил коллектив крупнейшей больницы в Уфе, где уже закончился двухнедельный карантин. Чтобы понять, как происходят массовые заражения медперсонала, полезно почитать вот этот анонимный разговор с московским врачом (она болеет дома).

Федеральное медико-биологическое агентство рапортует об успешности применения противомалярийного препарата мефлохин для лечения Covid-19, иммунологи рекомендуют переливание плазмы крови уже переболевших, в Германии начинают тестировать вакцину на добровольцах.

Все это хорошо, но от пандемии начинают страдать пациенты с другими болезнями – из-за недоступности лечения. В Украине людям с онкологическими заболеваниями уже не хватает лекарств, в России начали отказывать в помощи пациентам с хроническими заболеваниями. Приостановлена плановая вакцинация, что может привести к вспышкам других болезней. В Екатеринбурге под лечение пациентов с Covid-19 отдали даже единственный в городе хоспис. В регионах с медициной положение совсем тревожное, это признал премьер Мишустин.

Российское карантинное

Мэр Москвы предложил ввести цифровые пропуска по всей России, и 21 регион уже подал заявку на подключение к федеральной платформе выдачи этих пропусков. В разных местах придумывают свои ограничительные меры: в Московской области введен обязательный карантин для всех больных с симптомами ОРВИ, в Хабаровском крае всех обязали носить маски.

Есть проблемы, вызванные самим карантином. Во-первых, рост случаев домашнего насилия по всему миру (в России в связи с этим пока ничего не делается). Во-вторых, странные условия самоизоляции: вот репортаж из петербургской коммуналки без ванной, а вот рассказ о карантине в общежитии на 300 человек.

Ограничительные меры предполагают контроль за их соблюдением. В Москве за сутки действия пропусков для машин на дороги выехало 5,5 тысяч автомобилей без них. В Новосибирске – скандал в связи с публикацией аудиозаписи, на которой полицейская начальница требует от участковых выполнять план по задержанию нарушителей самоизоляции.

При этом в Москве никто не задерживал коммунистов, пришедших к мавзолею Ленина праздновать его 150-летие. Зато забирают соблюдающих все правила дистанцирования одиночных пикетчиков: в Новосибирске на одного человека, попытавшегося развернуть плакат против поправок к Конституции, набросились сразу шестеро полицейских, в Петербурге активиста “Весны” задерживали десять человек. Московские суды во время эпидемии поставили рекорд по числу арестов. Путеводитель по рекомендациям Верховного суда России о штрафах читайте здесь (очень сложно).

Другие статьи тоже никто не отменял, и они причудливо переплетаются с коронавирусом:

В Краснодарском крае суд оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера, перепостившего карикатуру Елкина с Путиным, который отбирает у больного аппарат ИВЛ (за неуважение к власти) – при этом самого Елкина, тоже публикующего свои карикатуры в соцсетях, никто не штрафует.

В Саратове возбуждено уголовное дело за показ порно во время школьных уроков в Zoom (замдиректора школы уже за это оштрафовали, хотя это не она его показывала и вряд ли должна отвечать за безопасность сервиса Zoom).

Остается гадать, какие кары последуют за возобновлением обычных школьных уроков в Новосибирской области (там не смогли организовать удаленное обучение, потому что интернет слабый).

Гайки закручиваются и пояса затягиваются

Российское правительство отправило в Госдуму проект поправок к закону "О полиции", по которому полицейские получают право на вскрытие автомобиля, оцепление жилых домов, ограждение мест проведения массовых мероприятий и личный досмотр граждан. Отдельный пункт дает полицейским иммунитет от преследования за все, что они совершили при исполнении обязанностей.

Российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Project Harmony – она была учреждена в 1985 году для культурного обмена с СССР.

“Ведомостям” запретили публиковать результаты опросов “Левада-Центра” и критиковать поправки к Конституции (в Кремле пока не решили, когда проводить их всенародное одобрение – в 75-ю годовщину Парада Победы на Красной площади 24 июня или в день Петра и Февронии 8 июля).

ФСБ отчиталась о задержании еще одного подростка, планировавшего нападение на школу (тут у них явно есть план).

Переведенных в иркутское СИЗО заключенных исправительной колонии №15 в Ангарске, где 9 апреля произошел бунт, систематически избивают сотрудники ФСИН.

Во Владикавказе возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотрудникам полиции при разгоне антикарантинного митинга.

Вот интервью Никиты Чирцова, отсидевшего почти год за “применение насилия” к полицейскому во время летних московских митингов – он рассказывает, как освобождался из тюрьмы во время эпидемии.

Российский Центробанк выделил рекордную сумму на поддержку рубля, но тот продолжает падать. Здесь эксперты объясняют, чем падение цен на нефть грозит российскому бюджету (спойлер: “полной чрезвычайшиной”). Но есть и хорошие новости: по новому прогнозу Fitch, российская экономика в результате эпидемии упадет меньше мировой.

Мировые коронавирусные сводки

Общее число инфицированных в мире превысило 2,6 миллиона, жертвами пандемии стали свыше 184 тысяч человек. По числу пациентов в больницах лидируют США – 825 тысяч человек. Президент Трамп приостановил на 60 дней иммиграцию в Соединенные Штаты – для того, чтобы иностранцы не занимали рабочие места, когда они снова появятся. На фоне закрытых границ и неработающих предприятий этот указ не кажется особенно актуальным, но Белый дом может продлить срок его действия.

Китайские власти закрыли город Харбин – из-за роста числа инфицированных. Он может стать центром новой волны эпидемии. В Сингапуре отмечен новый всплеск числа заболевших (+1016), карантин там продлен до 1 июня.

В Великобритании число смертей может резко возрасти, потому что выяснилось, что ежедневно обновляемая статистика не включает умерших у себя дома, в домах престарелых и учреждениях закрытого типа.

Лидеры ЕС, где карантинные меры поэтапно ослабляют, сегодня будут обсуждать последствия эпидемии по видеосвязи, канцлер Германии выступит на ту же тему в Бундестаге.

ООН грозит всему миру “голодом библейских масштабов”. Все так: за мором – глад.

Семь ссылок

Лениниана (потому что юбилей). Квалифицированный разбор самых известных мифов и легенд о Ленине, беседа с филологом об особенностях ленинской риторики и разговор с Борисом Гройсом о том, как Ленин философствует молотом в “Материализме и эмпириокритицизме” и почему он не авангардист.

Квалифицированный разбор самых известных мифов и легенд о Ленине, беседа с филологом об особенностях ленинской риторики и разговор с Борисом Гройсом о том, как Ленин философствует молотом в “Материализме и эмпириокритицизме” и почему он не авангардист. Литература. Краткий гид по молчанию и пустоте в русской и западной поэзии. Плывет. Куда ж нам плыть?

Краткий гид по молчанию и пустоте в русской и западной поэзии. Плывет. Куда ж нам плыть? Музыка. Интервью с пианистом Николаем Луганским – о музыке, шахматах, политике и о карантине тоже. Разговор-анонс с Федором Чистяковым о его сольном “обнулении” на онлайн-концерте 26 апреля. И онлайн-премьера нового альбома “Аукцыона” “Мечты” с участием музыкантов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок