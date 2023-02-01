Путин спасет от вшей

Доброе утро!

Международный валютный фонд улучшил экономический прогноз на ближайший год: мир выходит из постпандемийного кризиса быстрее, чем предполагалось – мешают только инфляция и развязанная Путиным война в Украине. В остальном оптимизма меньше:

По данным британской военной разведки, Россия относительно успешно наступает в районе Угледара и Павловки Донецкой области.

Глава Главного управления украинской разведки убежден, что Россия не применит ядерное оружие.

Генпрокурор России отчитался о возвращении домой девяти тысяч незаконно мобилизованных.

В Амурской области активиста, написавшего заявление на Путина, приговорили к трем годам колонии; обвинение просит девять лет колонии для Александра Невзорова.

В России вынесен первый приговор за поджог военкомата: житель Нижневартовска получил 12 лет колонии по статье о теракте.

США обвинили Россию в нарушении договора о стратегических наступательных вооружениях.

Военные сводки

По сведениям военной разведки Великобритании, Россия перенесла центр тяжести своего донбасского наступления с Бахмута на Угледар и Павловку, где обеспечила себе некоторые локальные успехи. Вот репортаж с этого участка фронта. Усиление российских атак на Угледар не означает, что от идеи взять Бахмут Россия отказалась. Отнюдь: обстрелы и попытки наступления не прекращаются, и украинские военные и волонтеры продолжают фиксировать их на видео. Кроме того, Россия перебрасывает войска в Курскую область и заводит подразделения мобилизованных в Луганскую – здесь о своем понимании планов российского командования рассказывает украинский военный эксперт Роман Свитан. Он согласен с американским Институтом изучения войны, что Россия готовит новое наступление в Украине и что скорее всего оно будет разворачиваться в Луганской области. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Sky News связал предстоящее российское наступление с годовщиной войны – Данилов допускает, что российские войска попытаются начать продвижение не только со стороны Луганской области, но и с севера.

С российской стороны такой прогноз подтверждается тем, что Путин ввел бессрочный режим высокой (“желтой”) террористической опасности в приграничных с Украиной областях России и наделил власти этих регионов полномочиями, которыми ранее они располагали только при критическом (“красном”) уровне: теперь полиция там сможет досматривать все машины, какие ей захочется. Кроме того, источники в российской власти заговорили о намеченном на конец февраля обращении президента к Федеральному собранию – есть основания полагать, что он планирует обратиться к парламентариям на фоне каких-то успехов российской армии.

Запад, соответственно, интенсифицировал поиски наступательного оружия, которое можно было бы предоставить Украине. Глава украинского МИДа насчитал уже 140 танков, которые Киев должен получить от союзников в Европе, Франция объявила о передаче еще 12 самоходок Caesar, Великобритания планирует нарастить военную помощь, а США анонсировали новый пакет, частью которого, по данным Reuters, будут ракеты дальностью до 150 км. Поставок боевых самолетов, о которых просит Украина, пока никто не обещает, несмотря на оптимистичные заявления украинского руководства. Зачем Киеву западные истребители, подробно объясняется тут.

На этом фоне уверенный оптимизм излучает лишь глава Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов: в интервью Washington Post он заявил, что ядерный удар Россия наносить не будет, а Крым к лету нынешнего года чудесным образом вернется в Украину.

Военные преступления

Human Rights Watch в своем новом докладе утверждает, что украинская армия обстреливала запрещенными противопехотными минами позиции российских войск в Изюме. Украина заявляет, что это неправда, и до конца войны отказывается комментировать положения доклада по существу. Россия применяла аналогичные бомбы в Украине сотни раз.

По оценкам независимого аналитического портала RE:Russia, число жертв войны среди мирного населения Украины составляет по меньшей мере 35–40 тысяч человек. Здесь эту цифру комментирует глава проекта Кирилл Рогов. По его словам, такое количество жертв среди гражданских делает войну в Украине похожей скорее на войну в Сирии, чем на войны в странах бывшей Югославии.

Война, вид из России

Вокруг Путина

Российский генпрокурор Игорь Краснов отчитался перед Путиным о возвращении домой девяти тысяч незаконно мобилизованных граждан.

Матери и жены мобилизованных из Уссурийска Приморского края пожаловались Путину на вшей и чесоточных клещей, которые одолевают на фронте их близких.

“Яндекс”, как выяснилось из попавших в открытый доступ исходных кодов, блокировал выдачу изображений Путина на запросы "бункерный дед", "главный вор" и "плешивый" (вот комментарии специалистов).

Культурные войны

Российский Минкульт потребовал от Третьяковской галереи большего соответствия “духовно-нравственным ценностям” – это было сделано после доноса, поступившего от бдительного гражданина Шадрина: некоторые произведения российских художников второй половины XX века, выставленные в Третьяковке, вызвали у него глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности. Арт-критик Кира Долинина считает, что организация публичного доноса – прелюдия к увольнению директора галереи Зельфиры Трегуловой.

В Эрмитаже хакеры вывели на электронные табло сообщение о российских военных преступлениях в Буче – но Пиотровского за это вряд ли уволят.

Директор Театра наций Мария Ревякина, подписавшая в начале войны открытое письмо с требованием ее прекратить, ушла со своего поста.

Телеканал Канал ТНТ вырезал из шуточного фильма про Эдуарда Сурового кадры с Ургантом и Галкиным (они тоже выступили против войны).

Чем все это закончится, хорошо видно на примере украинского Мелитополя, где оккупационные власти вернули улицам советские названия, переименовав улицу Чухрая в улицу Артёма, улицу Тышлера в улицу Котовского, Королева – в Куйбышева, Ярослава Мудрого – в Розу Люксембург, а Довженко – в Карла Либкнехта. Здесь – попытка это осмыслить.

Прелести жизни

Зажигательный рассказ автомобильного эксперта Сергея Асланяна о работе российского автопрома в условиях санкций читайте тут.

Результаты оптимизации системы здравоохранения на примере Алтайского края описаны здесь (прямая речь: "Интересная система ценностей в стране: участникам текущих военных действий – 200 тысяч рублей ежемесячно за кровопролитие – пожалуйста. А врачу и больнице – говна, извините, на палочке за спасение жизней”).

Хроника текущих репрессий

Вынесен первый приговор за поджог военкомата: житель Нижневартовска получил 12 лет колонии по статье о теракте.

Обвинение попросило заочно приговорить Александра Невзорова к девяти годам колонии из-за публикаций о Буче и Мариуполе.

Юрист-активист из Благовещенска Владислав Никитенко, требовавший завести уголовное дело в отношении Путина за агрессию в отношении Украины, приговорен к трем годам колонии по статье о “повторной дискредитации” российской армии.

В отношении 55-летней жительницы Петрозаводска Елены Щелупановой возбудили уголовные дела по статьям о “фейках” про российскую армию и об оправдании терроризма в интернете. В чем конкретно состоят ее преступления, пока не известно.

Жителя Ярославля, который поджег баннер с буквой Z на местном доме офицеров, будут судить по делу о вандализме.

Жителя Краснодара Алексея Овчинникова арестовали на 15 суток за антивоенную беседу с женой во время обеда в ресторане (мелкое хулиганство). Жену оштрафовали на тысячу рублей по той же статье и составили на нее протокол о “дискредитации”, который суд рассмотрит позднее. Полицию вызвал бдительный хозяин ресторана. По словам Овчинникова, приехавшие полицейские уложили их с женой на пол в наручниках и удерживали в таком положении около часа, после чего отвезли в участок.

В Оренбурге двух молодых людей арестовали на 5 и 15 суток из-за того, что они стояли у Дома Советов и молча демонстрировали изображения бело-сине-белого флага на своих телефонах.

Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии за сорванную листовку в поддержку российской армии. На него донесли коллеги.

Жительницу Касимова Рязанской области задержали за антивоенную надпись в туалете торгового центра. В полицию обратились бдительные покупатели.

МВД России объявило в розыск студентку из Петербурга, в июле 2022 года написавшую "Мир Украине" возле станции метро “Электросила”. Она за границей.

Консульский отдел посольства России в Литве отказался оформить заграничный паспорт Кристине Завьяловой – жене обвиняемого в “дискредитации” российской армии Владимира Завьялова (в октябре он сбежал из-под домашнего ареста).

Суд в Москве оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент, в том числе интервью Алексея Арестовича; арбитражный суд Москвы потребовал от немецкого издания Spiegel удалить из статьи слова эксперта об экс-председателе совета директоров “Роснефти” Герхарде Шредере.

Семья помощника президента Игоря Левитина подала иск к ФБК о защите чести и достоинства. В августе соратники Навального включили их в список "разжигателей войны" с формулировкой "участник и бенефициар коррупционных схем, направленных на получение незаконных источников дохода через семейные связи с коррумпированными политиками". Это утверждение основано на расследовании “Важных историй”, которое вышло еще до войны.

Тем временем Навальный сидит в ШИЗО, читает воспоминания советского диссидента Анатолия Марченко (умершего в колонии в 1986 году после 117-дневной голодовки) и поражается неизменности российской тюремной системы.

Международное эхо войны

3 февраля в Киеве откроется саммит Украина–ЕС. Вопроса о немедленном вступлении в Евросоюз на повестке дня не будет, но речь пойдет о дальнейшей интеграции Украины в европейскую экономику. Подробнее об украинской политике Брюсселя читайте в интервью исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. Вероятно, именно в преддверии этого саммита Владимир Зеленский анонсировал новые реформы и новые кадровые перестановки.

Наиболее активными сторонниками Украины внутри ЕС остаются страны Балтии, Польша и Чехия: глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис заявил, что все европейские страны могли бы выслать российских послов, как это сделали страны Балтии; мэр Праги рассказал, как чешская столица приняла 120 тысяч украинских беженцев благодаря совместной работе муниципальных служб, волонтеров и простых горожан; о чешской общественной инициативе “Подарок для Путина” читайте здесь (главным таким “подарком” стал танк “Томаш”, переданный ВСУ еще в октябре).

Великобритания планирует передать $2,8 млрд, вырученные Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба "Челси", в фонд помощи жертвам войны в Украине.

В США, как следует из свежего опроса Pew Research, число сторонников активной поддержки Украины серьезно упало, однако их все равно большинство. Ограничить военную помощь Киеву хотят главным образом сторонники Республиканской партии.

США расширили санкции против иранских компаний, связанных с производством беспилотников. Кто стоял за нанесенным в ночь на воскресенье ударом по иранским военным объектам, до сих пор не известно, но большинство экспертов убеждены, что это Израиль, интересы которого в данный момент интересным образом совпали с украинскими: вот мнение специалиста по Ближнему Востоку Игоря Семиволоса, вот объяснения политолога и востоковеда Михаила Шерешевского.

США объявили ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией меньше недели назад – теперь к расследованию военных преступлений вагнеровцев в Мали призывают эксперты ООН, в странах бывшей Югославии выражают обеспокоенность ползучей “вагнеризацией” Балкан, а ФСИН России спешит заверить общественность, что число заключенных в России перестало сокращаться (то есть их перестали вербовать в ЧВК).

Международная федерации журналистов (IFJ) заявила, что ее исполнительный комитет инициировал официальный процесс приостановки и исключения Союза журналистов России из организации. Это ответ на демарш журналистских союзов Северных стран, отказавшихся от членства в IFJ, пока в ней состоит прокремлевский российский Союз журналистов.

В свежем докладе Euromonitor International рассказывается, как Россия успешно обходит европейские санкции с помощью импорта через страны бывшего СССР, получая товары из ЕС на €700 млн в месяц. Как российское вторжение в Украину изменило миграцию в Россию из стран Центральной Азии и экономику этих стран, читайте тут (спойлер: миграция вернулась на допандемийный уровень, число получателей российского гражданства среди граждан этих стран выросло).

Вокруг света

США обвинили в Москву в отходе от обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) в том, что касается инспекций на российской территории. Переговоры между Москвой и Вашингтоном о возобновлении инспекций должны были состояться в ноябре в Египте, но Россия встречу отложила, и дата до сих пор не назначена.

Армения обратилась в Гаагский суд с требованием к Баку разблокировать Лачинский коридор. Азербайджан подал встречный иск, его будут рассматривать отдельно.

Суд в Узбекистане приговорил журналиста из Нукуса Даулетмурата Тажимуратова к 16 годам тюрьмы. Его обвинили в заговоре с целью захвата власти из-за протестов в Каракалпакстане.

Соратник Саакашвили сообщил о переводе политика в реанимацию.

Во Франции прошла вторая массовая забастовка против повышения пенсионного возраста; за семь недель забастовок больницы Англии отменили 88 тысяч приемов пациентов – медики протестуют против снижения реальных зарплат.

Шесть ссылок

Средневековое. Отрывок из книги Себа Фалька “Светлые века: путешествие в мир средневековой науки” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный устройству средневековых календарей. Или рассказ о еврейской алхимии и следах поисков философского камня в иудейском богословии и каббале.

Отрывок из книги Себа Фалька “Светлые века: путешествие в мир средневековой науки” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный устройству средневековых календарей. Или рассказ о еврейской алхимии и следах поисков философского камня в иудейском богословии и каббале. Вокруг Шекспира. История легенды об Амлете, ютландском принце – прототипе шекспировского героя из замка Эльсинор. Или рассказ о Михаиле Кузмине – переводчике Шекспира (к выходу переведенных им сонетов в изд-ве “Библиохроника”).

История легенды об Амлете, ютландском принце – прототипе шекспировского героя из замка Эльсинор. Или рассказ о Михаиле Кузмине – переводчике Шекспира (к выходу переведенных им сонетов в изд-ве “Библиохроника”). Любовь, стынет кровь. Фрагмент из книги социального нейробиолога Стефани Качиоппо “Там, где рождается любовь. Нейронаука о том, как мы выбираем и не выбираем друг друга” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященный реакции мозга на положительные эмоциональные стимулы. Или отрывок из книги Оливье Гарро и Жан-Даниеля Тиссо “Жила-была кровь. Кладезь сведений о нашей наследственности и здоровье” (изд-во Ивана Лимбаха) – о роли крови в разных мифологиях.

Искренне Ваши,

Семь Сорок