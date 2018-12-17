Путин возглавит рэперов

Доброе утро!

В Египте археологи начали раскопки в обнаруженной не так давно гробнице верховного жреца по имени Ватайе (ей примерно 4400 лет). Здесь можно посмотреть, как она выглядит. А новости такие:

В России задержали участников несанкционированных акций у зданий ФСБ и Минздрава в Москве и у Пулковской обсерватории в Петербурге.

Выборы губернатора Приморья выиграл Олег Кожемяко.

В Киеве прошел объединительный собор украинской православной церкви.

ООН утвердила меры по реализации Парижского климатического соглашения.

Крупные акции протеста прошли в выходные в Брюсселе, Будапеште, Париже (все про разное).

В России все спокойно

Губернатором Приморья, как и ожидалось, избран и.о. губернатора Приморья Олег Кожемяко. По предварительным данным, он набрал больше 60% голосов. Приморье –четвертый регион, который возглавит Кожемяко (пока он делает это последовательно, не одновременно). Результаты прошедших в сентябре губернаторских выборов, на которых, судя по всему, победил кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, в Приморье отменили из-за вбросов в пользу действовавшего тогда губернатора. На повторные выборы Ищенко не допустили.

В Москве на акции у здания Минздрава против глупых запретов задержали человека-вейпа и девушку в кружевном белье. Участников, утверждают организаторы, было 250 человек.

На акции у здания ФСБ на Лубянке – против войны в Украине и произвола силовиков – задержаны десять человек. Участников было около 50.

В Петербурге полиция задержала пятерых активистов, “хоронивших” Пулковскую обсерваторию, вблизи которой строится жилой комплекс, что делает невозможным работу этого старейшего в России астрономического учреждения.

Генпрокуратура России не нашла ничего противозаконного в аресте правозащитника Льва Пономарева, а суд в Ессентуках признал законным отказ Следственного комитета в возбуждении уголовного дела об исчезновении 27 человек в Чечне.

Но главная новость, конечно, в том, что Путин дал указания касательно рэперов и других популярных у молодежи музыкантов: не надо их "хватать и не пущать", а надо их "возглавить и направить". И с нами на все времена – любовь, комсомол и весна (припев – два раза).

Украинская церковь и белорусская независимость

В Киеве прошел объединительный собор по созданию Украинской православной церкви. Предстоятелем новой церкви избран 39-летний митрополит Епифаний. Ему в январе и вручат, как ожидается, томос. В РПЦ сказали, что этот собор ничего не значит, потому что он неканоничен.

Президент Беларуси, по слухам, провел закрытое совещание с высшими чиновниками, на котором было решено “до конца стоять за независимость” (от России).

Еще вокруг России

Сегодня Генассамблея ООН рассмотрит внесенную Украиной резолюцию о милитаризации Азовского моря.

В Грузии прошла инаугурация нового президента Саломе Зурабишвили.

В Казахстане День независимости отметили задержаниями правозащитников и активистов.

В Европе

Родственников человека, устроившего теракт на рождественском рынке в Страсбурге, отпустили из-под стражи. Сам он был убит в перестрелке с полицией. Число жертв теракта возросло до пяти – умер один из раненых, гражданин Польши.

В Будапеште в воскресенье, четвертый день подряд, граждане протестовали против принятых недавно поправок в Трудовой кодекс и закона об учреждении параллельной судебной системы – административных судов.

В Париже и других городах Франции продолжились протесты “желтых жилетов”, однако, по данным МВД, участников было значительно меньше, чем раньше.

В Брюсселе прошли демонстрации за и против Миграционного пакта ООН. Протестовавших против документа крайне правых было значительно больше, 69 человек задержаны, полиция применила водометы. Участие Бельгии в этом пакте вызвало политический кризис в стране.

Но не США, вслед за США, в США

ООН утвердила план реализации Парижских соглашений по климату, документ подписали почти 200 стран, но не США.

Австралия, вслед за США, признала Западный Иерусалим столицей Израиля.

Федеральный суд в Техасе признал систему медицинского страхования Obamacare неконституционной, теперь это решение обжалует коалиция штатов, где у власти находятся демократы.

Президент США решил уволить (в твиттере) министра внутренних дел США Райана Зинке. Администрацию Белого дома – вместо уходящего до конца года Джона Келли – возглавит Мик Малвейни, глава административно-бюджетного управления, получивший прозвище “Мик-нож” за регулярные предложения урезать ту или иную статью социальных расходов.

Шесть ссылок

Музыка. Разговор с японским композитором и вибрафонистом Масаёси Фудзитой – собственно, о вибрафоне и взаимоотношениях с ним. Или интервью с Уго Эскинкой – мексиканским музыкантом и теоретиком звука – о генеративных методах работы со звуком и взаимосвязи музыки и философии.

Окололитература. Здесь разговор Аллы Митрофановой и Марии Нестеренко о судьбе и наследии революционерки, поэта и журналистки Ларисы Рейснер (в издательстве common place надавно вышла ее книга “Фронт”), тут – рассказ о том, как в Петербурге постепенно затухает деятельность музея Набокова (осталось два сотрудника).

Художества и эвристика. Фрагмент графического романа Виктории Ломаско “Мой Серпухов” и отрывок из книжки психолога Тома Чатфилда о том, как работают упрощенные схемы мышления, позволяющие нам быстро оценивать данные и принимать решения (часто неверные).

Искренне Ваши,

Семь Сорок