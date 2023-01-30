Работа над созданием руин

Доброе утро!

Дональд Трамп начал свою президентскую кампанию с заявления о том, что он мог бы положить конец войне в Украине за 24 часа. С тех пор, как он это сказал, произошло следующее:

Россия обвинила украинскую армию в ракетном ударе по больнице в Новоайдаре Луганской области. Украинские власти сообщили об обстреле больницы в Херсоне.

Россия обстреляла Харьков: одна из ракет попала в жилой дом в центре города.

Пригожин отрапортовал о взятии села Благодатное между Бахмутом и Соледаром силами ЧВК. Украинская армия это отрицает.

Верховный лама Калмыкии покинул свой пост после того, как его объявили "иностранным агентом". Он находится вне России.

В ночь на 29 января военные объекты в Иране подверглись атаке беспилотников. Власти Ирана признали “небольшой ущерб”. Кто это сделал, не известно.

В Иерусалиме за сутки совершено сразу два теракта.

Президентом Чехии избран отставной генерал Петр Павел.

Военные сводки

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Президент Украины назвал ситуацию на фронте “очень жесткой”, особо отметив беспрерывные российские атаки в районе Бахмута и Угледара. Вечером в субботу телеграм-канал “Пресс-служба Пригожина” объявил, что наемники ЧВК Вагнера взяли под контроль поселок Благодатное между Бахмутом и Соледаром. В сводках генштаба украинской армии говорится об успешном отражении российских атак на этом направлении. Американский институт изучения войны утверждает, что Пригожин теряет влияние и что российские кадровые части отодвигают наемников на задний план, а из разных стран продолжают поступать сообщения о гибели иностранных граждан, завербованных Пригожиным в российских колониях: вот история 30-летнего кыргызстанца, вот фотографии с похорон танзанийца.

Минобороны России заявило в субботу, что Украина ударила из HIMARS по больнице в Новоайдаре Луганской области (погибли якобы 14 человек, еще 24 ранены). Украина не комментировала эти обвинения, но глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай написал в телеграме, что “что-то не так с больницей, где рашистов лечили”. В воскресенье российская ракета прилетела по зданию областной клинической больницы в Херсоне, есть раненая. При обстреле других мест в Херсонской области погибли по меньшей мере три человека, еще пятеро ранены, без электричества остались почти 10 тысяч жителей микрорайона Остров в Херсоне.

В субботу под обстрел попало находящееся под контролем Украины село Константиновка Донецкой области – убиты три человека; вечером в воскресенье ракетному обстрелу подвергся Харьков, одна из ракет попала в жилой дом в центре города – по предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали.

Оккупационные власти Запорожской области утверждают, что украинская армия обстреляла из HIMARS железнодорожный мост недалеко от Мелитополя – по их данным, пять человек убиты, еще четыре ранены. По данным британской военной разведки, российские потери от новогоднего украинского удара по ПТУ в Макеевке превысили 300 человек, причем большинство из них были убиты или пропали без вести, раненых мало.

В субботней сводке американского института изучения войны утверждается, что Путин готовит новое крупное наступление в феврале-марте – предположительно, в Луганской области. Очевидно, именно в ожидании такого наступления Украина столь настойчиво просила танки у западных союзников – на данный момент их обещано 321. Теперь просьбы перешли в другой регистр: министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью канадскому телеканалу CBC, что Киеву нужны боевые самолеты и дальнобойные ракеты, президент Зеленский тоже подчеркнул необходимость в дальнобойных ракетах, советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры об этом уже ведутся, а Politico утверждает, что в Пентагоне есть сторонники отправки истребителей в Украину. Немецкий концерн Rheinmetall, со своей стороны, предлагает производить HIMARS и боеприпасы к ним в Германии. По словам посла Израиля в Германии, его страна ведет активную закулисную поддержку Украины в войне против России, но предпочитает не рассказывать о ней из-за присутствия России в Сирии.

Посла Венгрии вызвали в украинский МИД в связи с тем, что венгерский премьер Виктор Орбан назвал Украину “Афганистаном” и “ничейной землей”. В Киеве сочли эти слова оскорбительными для Украины, хотя в целом сказанное Орбаном вполне похоже на правду: Путин, по его мнению, не может позволить себе проиграть войну, поэтому его цель – превратить Украину в “неуправляемые руины”, чтобы Запад тоже не смог назвать себя победителем в этой войне.

Таинственные беспилотники

В Иерусалиме за сутки произошло два теракта: вечером в пятницу семь человек были убиты и пять ранены у синагоги Атерет Авраам (стрельбу открыл 21-летний палестинец, позже убитый полицией), а на следующий день 13-летний подросток ранил из пистолета двух человек.

В ночь на субботу на северо-западе Ирана произошло довольно серьезное землетрясение. Тогда же беспилотники атаковали военный завод в городе Исфахан (что именно там производят – ракеты или беспилотники “Шахед”, доподлинно неизвестно), после чего стали появляться сообщения о взрывах на стратегических и нефтеперерабатывающий объектах в других городах Ирана (видео).

Связаны ли эти события между собой, не известно. По одной из версий, за нападением на иранские объекты стоит Израиль (и тогда это ответ на теракты), по другой – США, по третей – “США и еще одна страна”. Вот список высказанных версий. Власти Ирана официально признали “незначительный ущерб” от нападения на объекты.

Российское

Военный суд во Владимире приговорил к двум годам колонии-поселения мобилизованного Виталия Рязанова по делу о самовольном оставлении места службы. Рязанов был мобилизован из Липецкой области в сентябре, подписал контракт с Минобороны на должность “санитарного инструктора инженерно-саперной роты”, но 18 октября ушел из военной части в Коврове и 12 дней просидел в одном из баров города, где его и задержала полиция. Много пил.

Глава буддистов Калмыкии и официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни-Басан Омбадыков) ушел со своего поста после включения его в реестр "иностранных агентов". В сентябре он выступил с антивоенным заявлением и уехал из России в Монголию.

Посольство России в Канаде отказало в приеме россиянке Елене Пушкаревой из-за "угрозы безопасности загранучреждению". Причиной стала ее подписка на группу в фейсбуке "Силы добра Оттавы и Виннипега за прекрасную Россию будущего" и участие в политических акциях в Оттаве.

В российских регионах перестали оформлять десятилетние загранпаспорта (проблема, вероятно, в чипах).

По данным Financial Times, глава Центробанка России ведет борьбу за раскрытие экономических показателей, засекреченных после начала войны. Это нужно для привлечения инвесторов.

В 2022 году россияне отправили рекордные объемы денежных переводов в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Кыргызстан.

Из невоенного:

Управление Следственного комитета по Москве проводит проверку на предмет размещения призывов к террористической деятельности в телеграм-канале Nexta Live. Следствие считает, что призывы опубликовал владелец канала, а за владельца канала принимает москвича Олега Селиверова, хотя сам он говорит, что ничего общего с Nexta не имеет, а редакция телеграм-канала утверждает, что граждан России в ее рядах нет. Nexta получил широкую известность во время массовых протестов после выборов президента Беларуси.

В Дагестане на берегу Каспийского моря вновь нашли мертвых тюленей.

Умер художник-мультипликатор Вячеслав Назарук – создатель Мамонтенка и кота Леопольда. Ему был 81 год.

Вокруг света

В американском городе Мемфисе в начале января после избиения полицией умер афроамериканец Тайри Николс. Пятерых полицейских уволили и предъявили им обвинение в убийствах, а подразделение “Скорпион”, в котором они работали, было расформировано. В пятницу полиция опубликовала видео избиения Николса, и это спровоцировало спонтанные акции протеста сразу в нескольких городах США.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил председателя правящей Консервативной партии Надима Захави, поскольку тот, возглавив министерство финансов, не сообщил партии о претензиях к нему со стороны налоговой службы.

Новым президентом Чехии избран отставной генерал Петр Павел. Он уже созвонился с президентом Украины и, вероятно, посетит Киев совместно со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой. Здесь рассказывается, как избрание либерального политика с четкой проукраинской позицией изменит атмосферу в стране.

На 94-м году жизни умер Дмитрий Павлычко – один из самых известных украинских поэтов 1960-х годов, возглавивший в конце 1980-х Общество украинского языка, а позже инициировавший создание демократического Народного Руха.

Шесть ссылок

Странные истории. Отрывок из книги американского историка Расселла Э. Мартина “Невеста для царя. Смотры невест в контексте политической культуры Московии XVI–XVII веков” (изд-во “НЛО”). Или фрагмент из работы Евгения Акельева “Русский Мисопогон: Петр I, брадобритие и десять миллионов „московитов““ (тоже “НЛО”) – о тихом сопротивлении обязательному брадобритию в боярской среде.

Отрывок из книги американского историка Расселла Э. Мартина “Невеста для царя. Смотры невест в контексте политической культуры Московии XVI–XVII веков” (изд-во “НЛО”). Или фрагмент из работы Евгения Акельева “Русский Мисопогон: Петр I, брадобритие и десять миллионов „московитов““ (тоже “НЛО”) – о тихом сопротивлении обязательному брадобритию в боярской среде. Разговоры с писательницами. Беседа с Аллой Горбуновой о сочетании автобиографического и художественного в прозе и терапевтичности литературы. Или интервью с Лидой Юсуповой, которая пишет стихи по приговорам российских судов.

Беседа с Аллой Горбуновой о сочетании автобиографического и художественного в прозе и терапевтичности литературы. Или интервью с Лидой Юсуповой, которая пишет стихи по приговорам российских судов. Художества. Краткая история портрета в европейском искусстве. Или путеводитель по самым громким художественным скандалам.

Искренне Ваши,

Семь Сорок