Земляне в Херсоне

Доброе утро!

За выходные Москве удалось добиться значительных успехов на внешнеполитическом фронте: глава КНДР заявил, что народ Северной Кореи “выражает полную поддержку и одобрение” России. В остальном так:

По данным британской разведки, российская армия добилась продвижения в Северодонецке, два из трех мостов, соединяющих его с Лисичанском, разрушены.

Из-за боев подконтрольная Украине часть Донецкой области осталась без электричества.

В оккупированных Бердянске и Мелитополе в воскресенье произошли взрывы. Накануне там начали раздавать российские паспорта, а 12 июня устроили праздники.

В России в День России полиция задержала 67 человек – 43 из них в московском метро с помощью системы распознавания лиц.

Владимир Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова за смелость, Навальный удостоился Медали свободы американского Мемориального фонда жертв коммунизма.

Военные сводки

На фронтах особых перемен нет. Продолжаются бои в Северодонецке: по данным британской разведки, российским войскам удалось некое продвижение. Два из трех мостов, соединяющих Северодонецк с Лисичанском, уничтожены. По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, на заводе “Азот” в Северодонецке укрываются около 500 мирных жителей, но их эвакуация в условиях постоянных обстрелов невозможна.

Из-за боев без электричества осталась подконтрольная Украине часть Донецкой области, в том числе Бахмут, Краматорск, Славянск. На крупнейшей в Украине теплоэлектростанции, которая находится в Светлодарске Донецкой области, после обстрелов начался пожар. Российские военные захватили Светлодарск 24 мая, но Углегорская ТЭС оставалась под контролем Украины. Вот разбор происходящего на фронтах Донбасса, а вот беседа с философом Николаем Карпицким – после аннексии Крыма он уехал из России в Украину, поселился в Славянске, и теперь собирается оставаться в городе до последнего, чтобы наблюдать и свидетельствовать.

В субботу по неизвестным причинам в Брянской области сгорела воинская часть, а в воскресенье утром Россия ударила “Калибрами” по городу Чортков Тернопольской области. Российские военные утверждают, что им удалось уничтожить склад, где хранилось американское и европейское оружие и боеприпасы, местные власти говорят о разрушении военного объекта, на котором никакого оружия не было, и 22 пострадавших местных жителях.

Германия не разрешила Испании передать Украине 40 танков Leopard 2А4 немецкого производства, что, видимо, подтверждает существование у стран НАТО негласных договоренностей не поставлять в Украину тяжелое наступательное вооружение и бронетехнику западного производства. Историк Юрий Фельштинский считает, что зря, потому что Третья мировая война все равно неизбежна. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) оценивает риск применения ядерного оружия как самый высокий за последние десятилетия.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые назвал общие потери Украины с начала войны – по его оценкам, это около 10 тысяч военнослужащих. По данным правозащитников, в российских СИЗО находятся до семи тысяч украинцев, причем не только военных, но и гражданских лиц, захваченных в оккупированных Россией регионах. По подсчетам ООН, временную защиту в ЕС получили 3,2 млн украинских беженцев. По данным украинской генпрокуратуры, с начала войны в Украине погибли 287 детей, более 508 ранены – вот история девятилетней Полины из Харькова, которая в результате российских обстрелов почти потеряла руку и вообще чуть не погибла (осколок раздробил ей плечевой сустав, вошел в шею и застрял в сантиметре от сонной артерии).

На оккупированных территориях

Глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин объявил, что не видит оснований для помилования воевавших в составе украинской армии иностранцев, которых суд “ДНР” приговорил к смертной казни.

Накануне Дня России в оккупированных городах Запорожской области и в Херсоне начали раздавать российские паспорта. Первыми их получили назначенные оккупационными властями главы городов и регионов – здесь рассказывается, откуда эти люди взялись и чем проявили себя до войны.

В День России в Херсоне прошел концерт с участием “Землян” (да, они до сих пор существуют) – судя по фотографиям, публики он собрал не много. В Новой Каховке состоялся автопробег под российскими и советскими флагами, а в Мариуполе развернули гигантский российский триколор площадью 2400 квадратных метра. Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что в городе ускорился снос поврежденных и разрушенных домов: местным жителям даже не дают забрать вещи в уцелевших квартирах, а тела погибших увозят вместе со строительным мусором.

В оккупированных Мелитополе и Бердянске Запорожской области в День России произошли взрывы: часть Бердянска осталась без электроснабжения, а какие последствия имел взрыв в Мелитополе, объективно установить пока невозможно (российские СМИ сообщают о раненых мирных жителях).

В субботу президент Украины объявил об освобождении села Таврийское Херсонской области. Почему российская армия в начале вторжения так легко и быстро взяла под контроль этот регион, рассказывается тут; здесь – истории херсонских селян, переживших оккупацию, плен и эвакуацию в Кривой Рог (страшноватое чтение).

Фотограф из Ивано-Франковска Станислав Сеник организовал съемку для выпускников из Чернигова на фоне разрушенных городских построек – он считает, что она имела для них терапевтический эффект.

Международное эхо войны

Лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года стал президент Украины Владимир Зеленский – за смелость. Вот интервью с главой присуждающего эту премию фонда Жанной Немцовой, в котором она объясняет выбор экспертов и рассуждает о войне в Украине. (Представительница Навального получила присужденную ему еще до войны Медаль свободы, которую ежегодно вручает американский Мемориальный фонд жертв коммунизма).

В Финляндии сейчас беспрецедентно высокий уровень поддержки членства в НАТО – здесь финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен объясняет почему. Финляндия не станет вступать в НАТО без Швеции, если членство Стокгольма будет отложено из-за неурегулированных вопросов с Турцией. Об этом после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом объявил президент Финляндии Саули Ниинистё. В своей речи Ниинистё отметил, что экономики невоюющих стран тоже начинают чувствовать на себе последствия войны: растущую инфляцию, удорожание энергоносителей, повышение ставок кредитования. Днем ранее президент США Джо Байден прямо обвинил Путина в рекордной за 40 лет инфляции в США.

В субботу Киев вновь посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – для обсуждения заявки на вступление Украины в ЕС. По данным источников немецкого издания Bild, в ближайшее время в Киев приедет канцлер Германии Олаф Шольц в компании Эммануэля Макрона и Марио Драги. Президент Турции анонсировал свои переговоры с Путиным и Зеленским по вопросу о создании “зернового коридора” из украинских черноморских портов.

В нескольких европейских столицах прошли организованные русскими эмигрантами акции протеста, приуроченные ко Дню России. Госсекретарь США в связи с праздником пожелал россиянам мирного будущего без репрессий, а глава МИД Латвии – поражения в войне с Украиной и избавления от имперских амбиций.

В России войны нет

В России в День России полиция задержала по меньшей мере 67 человек, причем 43 из них забрали в московском метро с помощью системы распознавания лиц. Никакой массовой акции в итоге не состоялось, но были точечные: в Москве напротив здания Минобороны вывесили баннер “Сегодня не мой день”, в Екатеринбурге художник Тимофей Радя презентовал новую работу: слова “Жить прошлым!” на крышах двух девятиэтажек, а в Петербурге полицейские задержали пикетчика с цитатой из Путина: “Самое страшное для политика – вцепиться в свое кресло руками и зубами” (на пикетчика составили протокол о нарушении коронавирусных ограничений – да, они до сих пор действуют). Принадлежащий ВГТРК интернет-сервис "Смотрим.ру", предназначенный для просмотра российских телеканалов с компьютеров, кто-то взломал: в воскресенье течение получаса там транслировалась заставка с надписью "Путин уничтожает украинцев! Остановите войну!".

На задержанного в Москве пикетчика с баннером “Уберите! Z – это символ убийства!” составили протокол о “дискредитации” армии. Список других самых ярких воскресных задержаний читайте тут, а самые яркий протокол о “дискредитации” был составлен в Улан-Удэ по итогам спора в палате эндокринологического отделения республиканской больницы: 60-летний подполковник запаса и участник Афганской войны донес в ФСБ на 70-летнего пенсионера-пацифиста Дмитрия Ербаева, предварительно “уронив его на пол”. В Петербурге по уголовному делу о “фейках” отправлен на два месяца в СИЗО священник Иоанн Курмояров, с адвокатом ему общаться не дают – вот его история.

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о поджоге машины местной жительницы, собиравшей деньги для российской армии. Здесь социолог Артемий Введенский пытается представить коллективный портрет россиян-сторонников войны, а тут известный российский комик, актер, участник КВН и телеведущий Михаил Шац рассказывает, почему был вынужден уехать из России после начала войны.

К празднику в Москве открылся тот самый “Макдональдс” на Пушкинской площади (и вместе с ним еще 14 точек), только теперь он называется “Вкусно и точка”, и бигмаков там нет. В Екатеринбурге открыли памятник в виде буквы Z, который сделан из рельсов и покрашен в цвета георгиевской ленты.

Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта, "Комитет против пыток" прекратил работу после того, как его в очередной раз объявили "иностранным агентом", а правительство России выделило почти миллиард рублей на закупку флагов и гербов для нужд российских школ – и это только треть суммы, необходимой для оснащения школ госсимволикой.

Новости культуры такие: в Москве у станции метро “Беляево” закрасили мурал со стихограммой “АЯ” Дмитрия Александровича Пригова и в Москве же умер Игорь Дудинский – участник Южинского кружка, диссидент, а впоследствии журналист, художник и арт-критик.

Все остальное

Во Франции прошел первый тур парламентских выборов.

прошел Суд в Боливии приговорил бывшего президента страны Жанин Аньес к десяти годам тюрьмы за незаконный приход к власти и подстрекательство к мятежу.

приговорил В Беларуси после 23 суток заключения вышла на свободу литературовед Анастасия Карнацкая (ее вина состояла в том, что она работает в книжном магазине с литературой на белорусском языке "Кнігаўка"​ – директора магазина пока не отпустили).

Шесть ссылок

Биографии современников. Отрывок из книги "Быть скинхедом: жизнь антифашиста Сократа", вышедшей в издательстве “Радикальная теория и практика” и рассказывающей – сквозь призму жизни Алексея “Сократа” Сутуги – о репрессиях 2010-х годов и дальнейшем поиске антифашистским движением своей идентичности. Или рассказ о жизни Тимофея Сергейцева – автора воспевающей массовые репрессии колонки “Что Россия должна сделать с Украиной”, которая вышла в начале войны на сайте РИА “Новости”.

Отрывок из книги "Быть скинхедом: жизнь антифашиста Сократа", вышедшей в издательстве “Радикальная теория и практика” и рассказывающей – сквозь призму жизни Алексея “Сократа” Сутуги – о репрессиях 2010-х годов и дальнейшем поиске антифашистским движением своей идентичности. Или рассказ о жизни Тимофея Сергейцева – автора воспевающей массовые репрессии колонки “Что Россия должна сделать с Украиной”, которая вышла в начале войны на сайте РИА “Новости”. Разговоры с литераторами. Александр Генис беседует с поэтом Верой Павловой – о том, как и о чем писать, когда война; Павел Соколов расспрашивает писателя Дмитрия Данилова о его пьесах, отмене русской культуры и введении цензуры.

Александр Генис беседует с поэтом Верой Павловой – о том, как и о чем писать, когда война; Павел Соколов расспрашивает писателя Дмитрия Данилова о его пьесах, отмене русской культуры и введении цензуры. То, чего нет. Отрывок из книги Алексея Конакова “Убывающий мир” (изд-во “Гаража”), посвященной “советского невероятному” – особому дискурсу, в рамках которого в СССР обсуждали “Атлантиду”, “Бермудский треугольник”, “снежного человека”, “йогу”, “телепатию” и прочие странные вещи. Или история панацей от античности до наших дней.

Искренне Ваши,

Семь Сорок