На фоне начавшихся с подачи депутата Госдумы Андрея Макарова бурных дебатов о наличии семитских корней у героя знаменитого мультфильма, снятого по повести Эдуарда Успенского, почти незамеченным прошло выступление Олега Добродеева на заседании Совета по реализации демографической и семейной политики, на котором глава ВГТРК призвал ориентироваться в этой политике на… сказки.

Добродеев заявил, что русские сказки предлагают “модель семьи с тремя детьми”, приведя в качестве примеров “Конька-горбунка” Ершова, “Аленький цветочек” Аксакова и “Сказку о царе Салтане” Пушкина. По замыслу Добродеева, вся российская телепродукция - фильмы, сериалы и реклама - должна теперь ориентироваться на “архетип семьи с тремя детьми”. В этом смысле он особо отметил важность телерекламы, которая занимает 15 процентов эфирного времени – по три с половиной часа в день. Во время выступления Добродеева камера кремлевской пресс-службы выхватывала сидевших в зале спикера Советы Федерации Валентину Матвиенко с вытягивающимся лицом и заливающуюся смехом ведущую телеканала “Культура” Дарью Златопольскую.

Ну и задачку коллегам-телевизионщикам задал Олег Борисович!

Рекламщикам, предположу, особенно не до смеха. В упомянутых Добродеевым, да и многих других русских сказках, в семьях детей-то трое, но либо только сыновья, либо только дочери. Как быть с гендерным равновесием в рекламе? Тоже как в сказках – только сыновья и дочери? Если нет, кто должен быть в большинстве – девочки или мальчики? И почему?

А что будет в фильмах и сериалах? Сказочный "архетип" диктует интересную судьбу только младшим детям, даже Иванам-дуракам. Им достаются приключения, лягушки, превращающиеся в царевн, и царства в придачу. Старшие же обычно ведут жизнь скучную и бессобытийную. Если говорить о сыновьях, то особенно жаль среднего. Старший хоть “умный был детина”, а он “и так, и сяк”.Какой талантливый актер согласится на такую роль? С дочерьми – похожая история. Попросить у отца “цветочек аленький” приходит в голову младшей.

Или возьмем, к примеру, неистребимый, как казалось до сих пор, сериальный типаж разведенного детектива-одиночки, который из-за необходимости обезвредить очередного преступника или, чего мелочиться, целый наркокартель, вечно является слишком поздно на день рождения к единственной дочери, натыкаясь на укоризненный взгляд своей бывшей жены, бросившей его ради успешного, но скучного бизнесмена? Теперь будет трое страдающих без папы детей?

Думали ли Аксаков, Пушкин и Ершов, когда писали свои сказки, чем отзовутся они в России XXI века?

А если герой, как теперь положено, счастливо женат, то как он будет ловить преступников (лечить людей, бродить по тайге, совершать спортивные подвиги), когда не состоянии отвлечься от того, что дома у сына пубертат, и он не хочет готовиться к ЕГЭ, дочь страдает из-за брекетов, а младший(ая?) лежит с температурой. Или эгоистично взвалит все на жену? Один-два еще куда ни шло, но заботиться одной о троих? Опять же, для троих детей нужны большие квартиры. При нынешних ценах на недвижимость наличие такой квартиры у положительного героя будет наводить на мысль о коррупции. И образ будет рушиться. А трое детей в тесной двушке с совмещенным санузлом совсем не реклама многодетной семьи.

Пока я писал эту колонку, пришло сообщение о том, как на приеме у Владимира Путина губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал не только о разминировании вверенного ему региона, но и об установке памятника Колобку в курском парке, которому недавно было возвращено “историческое” название “Парк пионеров”. “Считаем по праву, что у Колобка есть курские корни”, – заключил Хинштейн Путину, который согласно кивал.

Какие же они все всё-таки… сказочные!





