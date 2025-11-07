Одно из самых удивительных событий уходящей недели - свадьба певца Ярослава "Шамана" Дронова и главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной.

Само бракосочетание неожиданным назвать сложно, слухи об отношениях Шамана и Мизулиной ходили уже год, а в марте популярный исполнитель подтвердил их официально. Ко дню рождения, 1 сентября, Шаман преподнес возлюбленной политическую партию "Мы", вместе они неоднократно появлялись на мероприятиях и даже целовались на сцене перед московскими школьниками.

А вот место, где был заключен брак (ЗАГС оккупированного Россией Донецка, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин был одним из немногих гостей) и наряды брачующихся - зеленые куртки, напоминающие военную форму, вызвали бурную реакцию в социальных сетях.

Николай Миторихин:

Шаман и Мизулина поженились. Можно понять почему в Донецке. Надо зарабатывать очки перед АП РФ.

Но почему спрашивается, они на свадьбе были в камуфляже, Шамана остригли под призывника, а сам он выглядел так, как будто его помяли, а потом взяли в заложники?

Не было ли до этого захвата певца на выходе из супермаркета, поездки в военкомат, и спасительного появления Мизулиной с кольцами и лимузином цвета хаки от местного ЗАГСА?

Наталья Барабаш:

Про свадьбу Шамана и Мизулиной

Конечно же, это обычная пиар-свадьба. Заезженный ход для усиления популярности сразу двух персон.

В свое время мы в толстушке много таких пиар-свадеб навидались. Яркая обложка нужна каждую неделю, не всегда что-то находится. А тут заглядывают менеджеры известных гей-певцов, фигуристов или вышедших в тираж звезд. Просят: «Дайте нам обложку!»

-С чего бы это? - хмыкаем мы.

-Расскажем вам сенсацию.

-Ну?

-У нашего певца перед выходом украли новый альбом. Со всеми песнями…

-Вон отсюда!

-Ну, хорошо. Нашего певца донимает фанатка-поклонница, угрожая его жизни…

-Закройте дверь.

-Ну ладно. Он женится.

-На ком?

-На ком, на ком…. Такая-то певица подойдет?

-Да кому она на фиг сдалась.

-Тогда…

-Не надо. Будут фотки с обменом кольцами - тогда и приходите…

Так и составлялись некоторые «семейные» союзы. Чаще же менеджеры приходили с уже готовыми парами, составленными по принципу договорняка брачующихся.

Например, одна немолодая актриса, вдова очень известного писателя, объявила о романе с продюсером мальчиковой группы, который хотел подправить сомнительный имидж и поднабрать растерянной популярности.

Менеджеры дело сладили. А вышло недопонимание. Возлюбленная, которая старше продюсера на 9 лет, потребовала, чтобы будущий муж дарил ей на день рождения подарки, водил на мероприятия - то есть выполнял супружеские обязанности.

Продюсер так от этого … изумился, что донес свое недоумение до знакомых журналистов: может, вы ей объясните? Так не делается…

Потом эта парочка официально поженилась, потом развелась… сколько поводов для прессы!

Романы Баскова, Киркорова, Малахова, замужество Бабкиной… о, сколько их упало в эту бездну!

Гляжу я на эту свадебку 33-х летнего певца и 41-летней доносчицы наметанным глазом… Вглядываюсь в бесстыжие глаза молодоженов в скромных костюмчиках хаки из ЦУМА.

И очень странных накачанных свидетелей. Пиар, чистый пиар. Но в этот раз - на костях.

Некоторые пользователи обращают внимание, что популярность Шамана, место которого на кремлевском патриотическом Олимпе еще недавно казалось незыблемым, выглядит несколько преувеличенной.

Сергей Жаворонков:

К свадьбе кириенкиного голема Шамана, вытащенного из чулана в феврале 2022 года со стукачкой Мизулиной ВЦИОМ опубликовал опрос, где якобы он является самым популярным певцом (28%) третий год подряд. На самом деле, как обратил внимание тг-канал ЧТД, по статистике яндекс-музыки ни одна из композиций Шамана не попала даже в топ-100.

Подтверждаю лично: периодически пользуясь такси, я не слышал, чтобы водители слушали Шамана ни разу.

Опираться на опросы ВЦИОМ, Левада-центра (у которого большинство населения за блокировки вотсап и телеграм) и ФОМ - себя не уважать, однако периодически разные даже серьезные эксперты это делают.

Многие блогеры задаются вопросом - а не был ли выбор Донецка в качестве места регистрации брака преднамеренным, чтобы в случае чего можно было признать акт, совершенный на оккупированной территории, юридически ничтожным?

Елена Рыковцева:

Shaman все ж таки жулик невероятный. Женился в Донецке, чтоб все документы были левые, чтоб если «красные ушли белые пришли» или наоборот оно все тут же потеряло законную силу. Совсем эта Мизулина дурочка из переулочка.

UPD. Пушилин интересно в роли отца со стороны жениха или невесты?

Также прозвучало предположение, что свадьба Шамана и Мизулиной - попытка отвлечь общественное внимание от преследования музыкантов группы Stoptime (которые, между прочим, тоже объявили о намерении пожениться).

Глафира Упырева:

Вот хоть убейте, не могу избавиться от стойкого нутряного чувства, что вся эта п**доквасия со свадьбой Мразулиной и Дронова в Донбассе - это просто ответ пропаганды на завирусившуюся новость о том, что гитарист группы Stoptime Александр Орлов в изоляторе сделал предложение певице Наоко. Народ был поголовно растроган этой новостью и повально же сочувствовал. Вот креативщики деда и решили двинуть вперёд боевую конницу и сделали "трогательный" видосик, где деревянные по пояс Мизулина с Дроновым неуклюже топчутся в костюмчиках цвета хаки, изо всех сил изображая свадебную лихорадку. Видос, видимо, должон переместить внимание романтически настроенных граждан с "нарушителей" на чету Мразодроновых. Умиляться надо теми, кем партия умиляться велела, а не дискредитатораме фсякиме. Романтика здорового человека vs романтика курильщика, кароч

Острую реакцию в соцсетях вызвали курточки цвета хаки, в которые нарядились жених и невеста.

Максим Юдин:

В ответ на победу Зохрана Мамдани в Нью Йорке, Шаман и Мизулина поженились в Донецке, и почему то сделали это в военных гимнастерках времён Второй Мировой войны!

Потому что в многополярном мире нелепый кринж должен быть распределëн равномерно!

Быстро выяснилось, что курточки непростые, а от бренда Yves Saint Laurent, и каждая стоит примерно по 2 тысячи долларов (что, впрочем, для популярного певца вряд ли является заоблачной суммой).

Alexey Ya:

Шаман и Мизулина проспонсировали украинцев своими свадебными нарядами

В донецком ЗАГСе они появились в нарядах от Saint Laurent общей стоимостью больше 300 000 рублей. При этом ещё три года назад французский холдинг Kering, владеющий брендом Saint Laurent (а также Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta и другими), заявил о выделении «существенной суммы» для помощи украинским беженцам.

Пум пум пум

Патриотическая общественность также встретила новость без особого энтузиазма. Некоторые Z-блогеры оскорблены и выбором Донецка в качестве места регистрации брака и "военными" курточками.

Дневник Мракоборцев:

Так выглядит настоящее цирковое представление.

В Москве что-то случилось с загсами? Граждане, расскажите широкой общественности, какое отношение эти люди имеют к Донецку, оливковому милитари? Как-то воочию довелось узреть на концерте одного из участников данного шапито на новых территориях в начале СВО, дети стояли, мирные люди и «звизда» в броне и каске.

Ярослав! Ваше «Встанем!» проехало со мной все фронтовые дороги. Но в какой-то момент я перестала уважать человека, бросившего женщину, которая вывела его в люди. Считайте, личное что-то.

И эта свадьба такой же фарс. Потому что бросивший двоих и третью сменяет на новые вершины.

Счастья молодым.

Судя по реакциям читателей даже самых официальных российских СМИ, свадьба Шамана и Мизулиной вызвала у россиян в основном недоумение.

Артур Дмитриев:

Мизулина и Шаман зарегистрировали брак в ЗАГСе Донецка. Об этом Мизулина рассказала в своем телеграм-канале.

Антихрист все же народится на нашем веке. Впрочем — пора бы.