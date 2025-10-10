За день до вручения Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу удалось добиться прекращения огня между Израилем и ХАМАС, есть и договоренность о возвращении заложников.

Президент США подчеркнул, что его администрации удалось "урегулировать семь конфликтов. Это – восьмой. Я думаю, с Россией и Украиной тоже все решится".

Ранее Трамп заявлял, что "уладил шесть войн, а многие говорят, что семь, потому что была одна, о которой никто не знает".

Нобелевскую премию мира получили четыре президента США: Барак Обама, Джимми Картер, Вудро Вильсон и Теодор Рузвельт. Трамп не раз говорил, что надеется войти в историю как миротворец и в разговорах о внешней политике часто упоминал Нобелевскую премию.

Но в 2025 году эту награду получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо. Секретарь Нобелевского комитета отмечал, что Премию мира не дают за достижения, которых кандидаты добились в последний момент.

Что на деле означает перемирие Израиля и ХАМАС и справляется ли Трамп с ролью миротворца, говорим в программе "Лицом к событию".