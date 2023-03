В старые меха. Артемий Троицкий изучает соотношения

Хедлайнеры двести шестидесят четвёртого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ - участники британской группы A Certain Ratio, прославившиеся вначале в конце 1970-х годов и вот теперь к своей прежней славе вернувшиеся. Рок-критик Артемий Троицкий, как водится, прослеживает творческий путь, находит отличия и отдаёт должное.

A Certain Ratio, в переводе с английского, означает "определённое соотношение". Ну, или "некое отношение". В любом случае, словосочетание, совершенно не подходящее вроде бы для названия музыкальной группы. Тем более, группы из расхристанного полоумного манчестерского подполья конца 1970-х годов, друзей Joy Division и New Order, клиентов легендарного лейбла "круглосуточных тусовщиков" Factory Records. Однако, факт есть факт: A Certain Ratio (в Википедии я почерпнул, что это строчка из старой песни Брайана Ино), или, как их обычно называют, ACR - собрались на волне панка в 1977 году, а их первый альбом назывался "Кладбище и танцплощадка": первая сторона винила была записана в студии рядом с кладбищем, а вторая живьём на местном кислотном танцполе.

Их стиль можно назвать "пост-фанк", хотя я такого термина никогда почему-то не слышал

В изначальном составе было два человека - Питер Террелл (гитара, компьютеры) и Саймон Топпинг (вокал, труба). Целый год ребята трудились без живой ритм-секции. Затем группа разрослась до секстета со вторым гитаристом Мартином Москропом, басистом Джезом Керром, барабанщиком Дональдом Джонсоном и певицей Мартой Тилсон. По тусовочному признаку ACR, несомненно, относились к панку и пост-панку, но в музыкальном отношении шли другим путём: их явно влекла чёрная музыка - танцевальный джаз и фанк. Пожалуй, их стиль можно назвать "пост-фанк", хотя я такого термина никогда почему-то не слышал.

Раннее творчество A Certaion Ratio

В 1982 году ACR покинули отцы-основатели Террелл и Топпинг, и коллектив впал в полуспячку: за 35 лет было записано всего 5 альбомов. Однако в 2020~е годы у первопроходцев "пост-фанка" началась эпоха возрождения - вероятно, связанная с новым контрактом, подписанным с не менее легендарным, чем Factory, лейблом Mute Records. Одиннадцатый студийный альбом, ACR Loco, вышел спустя 12 лет после предыдущего - в 2020 году. В составе группы остались старожилы Керр, Москроп и Джонсон; к ним присоединились саксофонист Тони Куигли и клавишник-аранжировщик Мэтт Стилл. Пост-панковый "гитарный" дух на большинстве треков выветрился окончательно, уступив место чистому фанку и инструментальному хип-хопу. Песня "Берлин" - единственная, напоминающая о былых временах.



В следующем году свет увидел первый в истории группы альбом ремиксов Loco Remezclada. Всё треки Loco получили ещё более радикальное клубно-танцевальное звучание, плюс добавился один новый - Down & Dirty. Соавтор записи - диджей и продюсер Mr.Dan, он же Дон Кэйри.



Параллельно с лонг-плеями у ACR регулярно выходили макси-синглы, и если альбомные номера имели экспериментальный характер (что характерно для Mute), то здесь матёрые музыканты замахнулись на "хитовый" материал. Недавно все три диска вышли под одной обложкой под названием EP ACR. Лучшая, на мой взгляд, песня - "Не чувствуй страха" (макси-сингл EPR) с невероятно экспрессивной вокальной партией Дениз Джонсон.



Да, "Определённому соотношению" определённо удалось, как говорится, войти дважды в одну реку. Помимо богатейшего опыта и профессионализма музыкантов, помогло тут, конечно, и то, что фанк снова вошёл в моду. Я очень рад за своих ровесников, с которыми покойный шеф Factory Тони Уилсон познакомил меня ещё в 1987 году, и которые снова в игре. Завершу сюжет песней $ouls In the City, констатируя, что soul и деньги иногда неплохо сочетаются.

Плейлист 264-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Cat Power (USA). Pa Pa Power, LP Covers (Domino)

2. Fadhilee Itulya (Kenya). Amina, LP Shindu Shi (Naxos/ARC)

3. Hekla (Iceland/Germany). Hatur, LP Á (Phantom Limb)

4. Senyawa (Indonesia). Alkisah II, LP Alkisah (Phantom Limb)

5. Molly Lewis (USA/Australia). The Forgotten Edge, LP The Forgotten Edge (Jagjaguwar)

6. Molly Lewis (USA/Australia). Oceanic Feeling, LP The Forgotten Edge (Jagjaguwar)

7. A Certain Ratio (UK). Berlin, LP ACR Loco (Mute)

8. A Certain Ratio vs. Mr.Dan (UK). Down & Dirty, LP Loco Remezclada (Mute)

9. A Certain Ratio ft. Denise Johnson (UK). Feel No Fear, LP EP ACR (Mute)

10 A Certain Ratio (UK). $ouls In the City, LP LP EP ACR (Mute)

11. Sloks (Italy). No Makeup, LP A Knife In Your Hand (Voodoo Rhythm)

12. Miguel Pujadó (Spain). Es facil dir-se anarquista, LP De foc i de velllut (Segell Microscopi)

13. Blk Jks (South Africa). Mme kilapile, LP Abantu/Before Humans

