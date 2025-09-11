Наталья Кузьмина из села Старое Козьмодемьяновское Тамбовской области осталась вдовой с десятью детьми, когда её муж погиб на войне против Украины. Помощи от государства, на которую она рассчитывала, Наталья не получила – ей не выплатили даже "гробовые".

Текст: проект "Окно"

"Прослужил три недели"

В августе прошлого года Андрей Кузьмин, несмотря на долгие уговоры жены этого не делать, все же подписал контракт с Минобороны.

– Наталья его отговаривала, наверное, больше года. У них 10 детей только своих, пятеро из них школьники, другие еще в сад ходят, один вообще не ходит, на руках его еще носит. У Андрея еще двое детей от предыдущего брака, уже подросшие. И он не мог их всех прокормить, просто нет работы. В районе есть только индюшачье хозяйство – "Тамбовская индюшка". И пять сел вокруг. Где работу всем найдешь? Он был водителем у фермера последнее время, но это не та работа, чтобы 10 детей прокормить, – говорит Александр из соседнего села Малое Козьмодемьяновское.

Родственники Кузьминых подтверждают – Андрей поставил семью перед фактом в последний момент, уже перед отправкой в учебку.

– В начале августа ушел. Последний раз на связь вышел 23 августа прошлого года, а на следующий день погиб. Андрею было 55 лет, – говорит родственница погибшего Зинаида (имя изменено по ее просьбе). – На похоронах военком заявил, что "провожаем в последний путь земляка, который погиб в зоне проведения специальной военной операции". Андрей погиб под селом Белое в Курской области. Еще комиссар говорил, что хоть и недолго участвовал Андрей в специальной военной операции (официальное название войны против Украины, используемое российскими властями и пропагандой – Ред.), но "благодаря таким бойцам не произошла ядерная катастрофа на Курской АЭС". А через несколько дней семью поставили перед фактом – раз умер Андрей в Курской области не от ранения, то и выплат никаких его дети не получат. Даже похороны не оплатили!

Мать Натальи Любовь подтверждает – хоронили зятя за свой счет, точнее, за счет соседей. О том, при каких обстоятельствах скончался Андрей, семье не сообщили. Сказали лишь, что погиб не от ран и никаких выплат наследникам не положено.

– Нам ничего толком не объяснили, но цинковый гроб запретили вскрывать. Да и Наталья бы тогда не стала – не в том состоянии она была. Один младенец на груди, еще девять бегают вокруг, часть в школу надо собирать, других – в сад вести. И тут такая новость – единственный кормилец умер. А ей от него [Андрея] даже военного билета не осталось, просто никаких документов не отдали, – говорит Любовь. – Всем селом и еще соседним хоронили, люди скидывались. А Наталья еще работать умудрялась – помощником воспитателя, чтобы хоть часть детей у нее под присмотром была. Но это трудно совмещать теперь – до ухода Андрея он хоть мог покормить детей, кто вернулся из школы, огородом заняться. А сейчас все на ней одной.

В августе Наталья при помощи земляка сняла видео с рассказом о своей истории и о том, как с ней поступили власти. И столкнулась с крайне негативной реакцией.

– Как нас только не называли под тем видео. Мы подозреваем, что там и чиновники с анонимных аккаунтов стали писать что-то вроде – "А куда ты столько рожала, если прокормить не сможешь?". И что, мол, Андрей сам пошел [на войну], и, если он погиб не в бою – с чего, мол, государство вдруг тебе должно? – вспоминает Любовь. – Мы поняли, что ничего мы такими слезными обращениями не добьемся, поэтому не хочет она говорить.

После того, как видео с жалобами Натальи попало в сеть, власти Тамбовской области пообещали ей "разобраться в ситуации и организовать для ее детей экскурсию в Тамбов", а глава СК Александр Быстрыкин лично поручил "возбудить уголовное дело по факту отказа в выплатах семье погибшего". 30 августа во время похорон Андрея представители районной администрации пообещали семье Кузьминых "помощь и всяческое содействие". Накануне сентябрьских выборов в округе они в очередной раз сообщили о том, что будут помогать многодетной семье "бойца".

– На самом деле помощи не просто ноль, а минус! Они уменьшили выплаты на детей. Было 75%, стало 50% (детские пособия составляют определенный процент от прожиточного минимума). Мы разве знаем, почему? Нам никто ничего не объяснил! – возмущается мать Натальи. – Обещали льготы в сад, в школу с питанием, с дровами. На деле – ни-че-го. Надо, мол, ходить и самим писать заявления. И никто не объясняет, на что именно имеет [дочь] право просить. Ей даже отказали в присвоении звания матери-героини. Хотя по закону его присваивают всем женщинам, родившим десять и более детей. Вот – десять детей есть. Статуса – нет.

Односельчанин Кузьминых Александр, помогавший Наталье записывать видео, говорит, что во время посещения районной администрации Кузьминой сказали, что она "и так получает все положенное" как многодетная мать.

– И такое отношение чиновников ко всем. У нас интернета до сих пор нет. То, что мы с вами сейчас говорим – только потому, что я себе отдельный модем заказывал. Телефон ловит через раз. Деревья сгнившие вдоль дорог и по селам – мы сами пилим, траву косим. Какие дороги – я сейчас вам сниму видео, как по колдобинам еду. Любую машину через полгода убиваешь в хлам. И такая дорога – через все пять сел нашего района лежит. Скорая не всегда проедет. Если вообще поедет – у нас одна машина на все пять сел. Когда жена рожала – мы ждали полтора часа, потом сами поехали до райцентра. У нас только частный магазинчик, и цены там в 2-3 раза выше, чем в том же сетевом "Магните": хлеб у нас от 65 рублей, там 20, молоко – от 150 рублей против 80, сахар – 100 рублей или 60 рублей за кило – есть разница? – рассказывает Александр. – Света на улицах нет – ни одного фонаря. Мы писали сто раз заявки, жалобы – надеялись, что, хотя бы перед выборами они [чиновники] начнут реагировать. Даже не отвечают. А если отвечают – то одно: денег нет.

Козьмодемьяновцы подозревают, что вдове в выплатах отказали именно по этой причине – из-за отсутствия денег.

– Там очень странная история с этим запаянным цинком. После горя и травли чиновников Наталья замкнулась в себе, хотя я бы на ее месте настояла бы на эксгумации. Как это так – сначала военком называет его героем, а потом оказывается, что раз он умер не от снаряда, то и выплаты не положены? И ведь ни одного подтверждения – если он умер от болезни, то от какой, и где медзаключение? Может, эта болезнь была вызвана условиями службы? Кроме того, Курская область – вполне себе зона военной операции, там же прорыв ВСУ был. И где в целом подтверждения, что он не погиб от ран? Его же наградили орденом Мужества. В общем, они увезли мужика из многодетной семьи, там его похерили, а потом умыли руки: "Это не мы, это он сам", – заключает сосед Кузьминых Иван (имя изменено для его безопасности). – В итоге она осталась одна с десятью детьми, дом разваливается, а эти уроды ее еще и обвиняют в том, что "нарожала много". Вы же сами пытаетесь рождаемость поднять! Вы как ее поднимаете – гнобите матерей? Вынуждаете отцов идти на "СВО", а потом дурите. Он же не один туда пошел из-за денег. У нас много кто от безденежья сунулся. Хотя больше, конечно, мобилизованных. Но гибнут одинаково много. В январе вот Диму Тайналова хоронили – сначала думали, что обошлось, но в октябре [2022 года] и его угнали, два года там продержался, сейчас дочь маленькая без отца осталась, жена, родители, братья. Всего 37 лет ему было.

В начале сентября депутат Госдумы РФ Сергей Миронов обратился к замминистра обороны РФ Анне Цивилевой с просьбой помочь вдове. Кузьмины никаких перемен в выплатах не заметили, однако пресс-служба правительства Тамбовской области выпустила новый релиз:

"Семье Кузьминых предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с региональным законодательством. Однако есть меры, которые имеют заявительный характер, по которым Кузьмина Н. В. не обращалась, хотя они ей были неоднократно предложены (в т. ч. льготы на ЖКУ, меры поддержки по обеспечению лекарствами, 70-процентная скидка на детский сад, льготы по обучению членов семьи, льготы на посещение спортивных сооружений и музеев). Этот вопрос остаётся на контроле социальных координаторов соцзащиты".