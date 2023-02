Визионеры из Тосканы. Артемий Троицкий и звезда востока

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Двести шестьдесят второй выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ посвящён итальянским исполнителям, работающими – в основном в жанрах акустического пения и вообще традиционного bel canto – с независимой студией звукозаписи Visage Music. Рок-критик Артемий Троицкий расширяет наши музыкальные горизонты – на сей раз отправляемся в Тоскану.

Экскурсия по независимым музыкальным издательствам – важная, удобная и, надеюсь, полезная часть тематической повестки "Музыки на Свободе". Мы познакомились уже с десятками интересных лейблов, причём не только английскими и американскими законодателями мод, но и с немцами, и бельгийцами, и канадцами, и испанцами, и французами, и со швейцарцами… А вот итальянских "независимых", кажется, пока не было. Возможно, потому что на Апеннинах эта культура не слишком распространена: итальянскую эстраду и рок-мейнстрим (включая нашумевших на Евровидении Maneskin) представляют транснациональные гиганты Sony, Universal и т. д., а альтернативные рокеры и электронщики (об итальянском рэпе вообще ничего не знаю) предпочитают контракты со статусными иностранными инди-лейблами.

Лейбл работает исключительно с итальянскими артистами

Относительной известности в восьмидесятые и девяностые добились флорентийцы Contempo во главе с Себастианом Бахом (постпанк, индастриал) и Materiali Sonori братьев Арло и Джампиеро Бигацци (арт-рок, новая волна, киномузыка), тоже из Тосканы. В дальнейшем современные стили схлынули, а их место в нише "независимых" заняли в основном фольклор и world music. В нулевые и начале десятых годов тут почти безраздельно рулила римская Compagnia Nuove Indye, продвинувшая, в числе прочих, прекрасные этно-роковые группы Almamegretta и Agricantus. Но потом что-то у этого лейбла не заладилось и активность упала почти до нуля. Сейчас самый продуктивный музыкальный "малый бизнес" в Италии демонстрирует компания Visage, и они – мои сегодняшние герои.



Основал "Визаж" Риккардо Тези, уроженец Пистойи, композитор, виртуозный мастер аккордеона и мелодеона и лидер фолк-ансамбля Banditaliana. Его альбом 2011 года Madreperla ("Перламутр") стал первым релизом лейбла. Офис расположился в городке (наверняка живописном – Тоскана же!) Поджо-а-Кайано к северо-западу от Флоренции. Первые несколько лет релизов было немного, но года с 2017-го альбомы пошли сплошной чередой, не то благодаря хорошим продажам, не то с помощью грантов и стипендий. Лейбл работает исключительно с итальянскими артистами и стремится вовлекать их в свою орбиту, как это сейчас стало популярным, на 360 градусов, то есть не только выпускать пластинки, но и заниматься организацией концертов и всевозможными "цифровыми" сервисами.



В стилистическом отношении на панорамный обзор "Визаж" не претендует, тут всё относительно строго: ни хип-хопа, ни электроники, ни "чистого" рока вы в каталоге не найдёте. Однако акустическая и традиционная музыка представлены широко. Начнём с инструментального трио Maestrale из Лигурии. Аккордеонист и композитор Филиппо Гамбетта и его партнёры выпустили свой второй альбом; называется он очень правильно – Circo Carnevale, "Карнавальный цирк". Это действительно игривая "цирковая" музыка, то весёлая, то сентиментальная, в диапазоне от классики до степа и свинга. Развеивает печаль и поднимает настроение.

Maestrale с композицией Topic

Неаполитанец Пеппе Айелло известен как виртуозный исполнитель на контрабасе, гитаре и бузуки. Его основное направление – фолк и джаз, но альбом "В закрытой комнате" он записал совместно с певицей Зайрой Магурано, которая явно тяготеет к авторской песне и шансону. В результате получилось своеобразное и обаятельное приджазованное кабаре на неаполитанском диалекте.

Пеппе Айелло и Зайра Магурано с песенкой Zompa e zumpetta

Cantodiscanto – одна из самых известных итальянских фолк-роковых групп. Была образована в Неаполе ещё в 80-е годы, но уже давно обосновалась в Болонье. Альбом Pandeamusica (восьмой по счёту у квинтета) был, как следует из названия, записан во время ковидных ограничений и отчасти навеян клаустрофобическими ощущениями того периода. Песня "Забытая" – хороший тому пример.

Cantodiscanto с композицией Dimentica

Пожалуй, самый необычный из релизов "Визажа" – дебютный альбом Stella ariente певицы Марии Морамарко. Она из Бари, столицы провинции Апулия, и, насколько я понял из пресс-релиза, поёт в храмах. Весь альбом – аутентичные религиозные песнопения, исполненные с неслыханной для эстрадных вокалистов истовостью, но при этом переаранжированные в современном духе. Я выбрал заглавную "Звезду Востока" как наименее ритуальную и относительно привычную в контексте популярной музыки.

Maria Moramarco и Stella ariente

Завершит знакомство с энтузиастами из фирмы Visage Music тринадцатый студийный альбом ансамбля Radicanto. Они тоже из Бари, играют вместе с 1996 года и по праву считаются флагманом апулийской world music. Музыкальный руководитель – гитарист и мандолист (мандола – большая средневековая мандолина) Джузеппе Де Трицио, солистка – Мария Джакуинто. "Все корни пения" – типичная работа музыкантов, стремящихся соединить и синтезировать "корневые" песенные традиции разных стран и народов: староитальянскую, арабскую, кельтскую, африканскую, балканскую… Получается убедительно.

Radicanto исполняют композицию Ebla

* * * *

Плейлист 262-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Diablo Swing Orchestra (Sweden). Celebremos lo inevitable, LP Swagger & Stroll Down The Rabbit Hole (Spinefarm)

2. Current Joys (USA). Naked, LP Voyager (Secretly Canadian)

3. Quyech (Vietnam). Tuyen ngou buoi chieu, LP Quyen troi (Midi Creative)

4. The Kills (UK/USA). Dead Road 7, LP No Wow - 2005 (Domino)

5. The Kills vs. Tchad Blake (UK/USA). Dead Road 7 Remix, LP No Wow - 2022 Mix (Domino)

6. Maestrale (Italy). Boureé du cameleon, LP Circo Carnevale (Visage)

7. Peppe Aiello ft. Zaira Magurano (Italy). Zompa e zumpetta, LP Na Stanza Chiena ‘e’ ncienzo (Visage)

8. Cantodiscanto (Italy). Dimentica, LP Pandemusica (Visage)

9. Maria Moramarco (Italy). Stella ariente, LP Stella ariente

10. Radicanto (Italy). Ebla, LP Alle radici del canto (Visage)

11. Andreas Dorau (Germany). Hinterhaus, LP Ich bin der eine von uns beiden (Tapete)

12. Bastien Keb (UK). Past Midnight, LP Organ Recital (Gearbox)

