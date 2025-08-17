Поле дипломатического боя. Что ждет Зеленского в Вашингтоне?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о некоторых успехах ВСУ в борьбе с продвижением российских войск на востоке страны. Обе стороны пытаются получить военное преимущество перед запланированной на 18 августа встречей Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

В субботу Трамп отказался от своего требования о немедленном прекращении огня и заявил, что Москва и Киев должны вместо этого вести переговоры о полноценном мирном соглашении. Это заметное изменение позиции Вашингтона. Оно явно противоречит представлениям Киева и его европейских союзников о быстром перемирии.

16 августа украинские военные заявили, что оттеснили российские войска примерно на два километра на участке фронта в Сумской области. Там недавно началась операция российских войск, стремящихся захватить новые участки территории Украины, в то время как ВСУ уступают им в вооружении и численности.

"Украинские военные продолжают активные боевые действия по уничтожению врага и освобождению наших населенных пунктов, – сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram. – Продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 километров. В частности, активные действия ведутся в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области". Информация с поля боя не может быть сразу подтверждена из независимых источников.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что не ожидает ослабления наступления России. По его мнению, Кремль также стремится получить преимущество на фоне бурной дипломатической активности, направленной на прекращение войны. "Исходя из политической и дипломатической ситуации вокруг Украины и зная враждебные намерения России, мы прогнозируем, что в ближайшие дни российская армия может попытаться усилить давление и удары по украинским позициям, чтобы создать более благоприятные политические условия для переговоров с мировыми игроками ", – написал Зеленский в Telegram. "Конечно, мы будем противодействовать – при необходимости даже асимметрично", – добавил он.

Конечно, мы будем противодействовать – при необходимости даже асимметрично

Даже когда 15 августа президент России Владимир Путин отправился на Аляску для встречи с Дональдом Трампом, Кремль продолжал наносить воздушные удары по против украинским городам. Украинские официальные лица заявили, что в течение нескольких часов после саммита Россия запустила 85 ударных дронов "Шахед" и одну баллистическую ракету "Искандер-М". В Днепропетровской области в результате удара по жилому району один человек погиб, другой получил ранения.

Маневры на поле боя происходят в то время, когда Зеленский готовится к поездке в Вашингтон, где 18 августа встретится с Трампом для переговоров о путях прекращения войны. "Я намерен обсудить все детали, касающиеся прекращения убийств и войны, с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Я благодарен за приглашение", – отметил Зеленский.

Личная встреча Трампа с Путиным, которая помогла ослабить международную изоляцию лидера Кремля, не смогла успокоить Украину и европейские страны. Они опасаются, что потенциальное соглашение между Вашингтоном и Москвой может поставить под угрозу безопасность и суверенитет Украины или поощрить дальнейшую агрессию со стороны России.

Саммит завершился без соглашения о прекращении огня, и ни один из лидеров не ответил на вопросы журналистов во время краткой пресс-конференции. Но на следующий день Трамп заявил, что Киев должен заключить с Москвой полноценное мирное соглашение, потому что "Россия – очень большая держава, а они – нет".

Несколько новостных агентств со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Трамп сообщил Зеленскому: Путин предлагает заморозить линию фронта, если Киев уступит России всю Донецкую область. При этом Зеленский давно отвергает идею уступки какой-либо украинской территории. Эту точку зрения разделяют многие европейские союзники Киева. "Международное право говорит ясно: все временно оккупированные территории принадлежат Украине", – заявила 10 августа глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Трамп – по-видимому, в согласии с Путиным – отказался от требований немедленного прекращения огня и заявил, что мирное соглашение следует искать без предварительного перемирия. До сих пор Трамп – вместе с Киевом и его европейскими союзниками – призывал к прекращению огня, причем даже угрожал России новыми санкциями и пошлинами, если она не согласится на это немедленно. И вот – новый поворот.

"Лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной – это сразу перейти к мирному соглашению, а не к простому соглашению о прекращении огня, которое зачастую не выполняется, – написал Трамп на своей платформе Truth Social. – Президент Зеленский прибудет в Вашингтон, в Овальный кабинет, в понедельник днем. Если все пойдет по плану, мы назначим встречу с президентом Путиным". Позднее стало известно, что Трамп хотел бы, чтобы такая трехсторонняя встреча состоялась уже в пятницу 22 августа.

Лидеры Украины и европейских стран заявили, что стратегия Путина, заключающаяся в затягивании переговоров о мирном соглашении и отказе от немедленного прекращения огня, позволяет российскому лидеру выиграть время и усилить свое преимущество на поле боя. Зеленский подверг критике отказ Кремля принять перемирие, не упомянув, однако, высказываний Трампа по этому вопросу. "Мы видим, что Россия отвергает многочисленные призывы к перемирию и пока не определилась с тем, когда прекратит убийства, – написал он. – Это усложняет ситуацию. Если у них нет воли выполнить простой приказ о прекращении ударов, то может потребоваться много усилий, чтобы заставить Россию проявить волю к реализации гораздо более амбициозных [целей]: мирного сосуществования со своими соседями на протяжении десятилетий".

Россия отвергает призывы к перемирию и пока не определилась с тем, когда прекратит убийства

В этой связи важен и вопрос о гарантиях безопасности Украины, который, несомненно, будет также затронут на переговорах Зеленского и Трампа в понедельник. Ранее появились сообщения о том, что США предложили Украине в случае заключения мира с Россией гарантии, аналогичные пятой статье Устава НАТО – о коллективной обороне. Это означает, что в случае начала новой войны страны-гаранты должны будут дать вооружённый ответ агрессору. Как пишет Telegraph, предложение Вашингтона подразумевает, что такие гарантии Украина получит не только от США, но и от её европейских союзников. Сообщается, что Москва согласна на это.

Лидеры Великобритании, Франции и Германии проводят 17 августа видеоконференцию с участием представителей так называемой "коалиции желающих", чтобы обсудить шаги по прекращению войны в Украине. Издание Politico сообщило в воскресенье, что европейские лидеры намерены поддержать Владимира Зеленского во время предстоящей встречи в Вашингтоне. С этой целью, по данным издания, сопровождать Зеленского могут генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб. У обоих этих политиков сложились хорошие личные отношения с Трампом.