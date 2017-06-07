Все, что нужно знать рано утром 7 июня
Доброе утро!
В Госдуме РФ прошли слушания по поводу закона о реновации, в результате которых парламент, правительство и мэрия пришли к консенсусу. Противников программы на слушаниях было немного. Тех, кого туда не пустили, устроили стихийное шествие.
В ходе слушаний глава комитета Госдумы по строительству Евгений Москвичев назвал поддельными подписи, собранные против реновации, а спикер Вячеслав Володин сказал, что противники программы – безответственные политиканы. Посмотрите в репортаже “Дождя”, как эти политиканы поют песню про то, что “врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова”.
Путин предложил ввести обязательную клятву при вступлении в гражданство России (разработкой текста займется спикер ГД меньше-слов-меньше-срок-Вячеслав-Володин), а Единая Россия внесла в ГД закон о согласовании кандидатур на пост президента РАН с правительством и об утверждении президента РАН Путиным. Это делается в целях повышения эффективности, сказано в пояснительной записке.
Переходим к постоянной рубрике “нарушители на митингах”:
Хроники задержаний, обысков и проверок:
Теперь много букв про деньги:
Зато мы знаем, где находится ближайший соратник любимого повара Путина. Героя России Андрея Трошина, которого журналисты не без оснований называют замом “Вагнера”, руководящего действиями частной военной компании в Сирии (и ранее в Донбассе), нашли в неадекватном состоянии на улице в Петербурге. При нем были карты Сирии, пять миллионов рублей и пять тысяч долларов наличными, разнарядка на покупку палаток и билет в Краснодар. “Пациент пока не контактен”, – пишет “Фонтанка”.
В Сирии, куда Трошину добраться пока не удалось, начался штурм Ракки, которую ИГ называет своей столицей. Город давно окружен с трех сторон, бои будут долгими. Международная коалиция во главе с США нанесла еще один удар по союзникам Асада, вторгшимся в демилитаризованную зону на севере Сирии.
“За Сирию” пытался отомстить выходец из Алжира, набросившийся на полицейских с молотком у собора Парижской богоматери. Он ранен, никто не пострадал, сообщников у него вроде бы не было, дома у него проведен обыск.
Британская полиция назвала имя третьего субботнего террориста – это гражданин Италии 22-летний Юсеф Загба. Его мать – итальянка, отец – марокканец. Теракт на Лондонском мосту привел не только к гибели людей и ранениям, но и к интенсивному и крайне неприятному твитообмену между мэром Лондона и президентом США. Садик Хан призвал правительство отменить намеченный на конец года визит Трампа в Великобританию.
Дональд Трамп тем временем прокомментировал в твиттере бойкот Катара странами Персидского залива. Он считает его большим успехом своего недавнего визита в Саудовскую Аравию и “началом конца ужасов терроризма”. Смелое замечание, учитывая, что именно в Катаре находится единственная военная база США в регионе. Зато Путин опять выступил миротворцем, поговорил по телефону с эмиром Катара и призвал урегулировать кризис. CNN, правда, называет инициатором кризиса... российских хакеров. Предыстория вопроса и серьезность положения объясняются тут.
Три ссылки при таких новостях хочется начать с несерьезного.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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