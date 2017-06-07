Пациент пока не контактен

Доброе утро!

В Госдуме РФ прошли слушания по поводу закона о реновации, в результате которых парламент, правительство и мэрия пришли к консенсусу. Противников программы на слушаниях было немного. Тех, кого туда не пустили, устроили стихийное шествие.

В ходе слушаний глава комитета Госдумы по строительству Евгений Москвичев назвал поддельными подписи, собранные против реновации, а спикер Вячеслав Володин сказал, что противники программы – безответственные политиканы. Посмотрите в репортаже “Дождя”, как эти политиканы поют песню про то, что “врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова”.

Путин предложил ввести обязательную клятву при вступлении в гражданство России (разработкой текста займется спикер ГД меньше-слов-меньше-срок-Вячеслав-Володин), а Единая Россия внесла в ГД закон о согласовании кандидатур на пост президента РАН с правительством и об утверждении президента РАН Путиным. Это делается в целях повышения эффективности, сказано в пояснительной записке.

Переходим к постоянной рубрике “нарушители на митингах”:

“Мемориал” признал политзаключенным Юрия Кулия, которого посадили на 8 месяцев за участие в митинге 26 марта .

. Американского журналиста Алека Луна, работавшего на том же митинге в Москве по заданию The Guardian и задержанного “за выкрикивание политических лозунгов” (хотя он по-русски говорит не очень), суд оправдал. Wow!

Работа со студентами продолжается: из Университета дружбы народов хотят отчислить четверокурсника за участие в митинге 26 марта (по ссылке – запись воспитательной беседы).

Хроники задержаний, обысков и проверок:

Безусловный Джеймс Бонд – чемпион мира по смешанным единоборствам чеченец Мурад Амриев . Ему удалось сбежать из окруженной (предположительно чеченским) спецназом транспортной прокуратуры Брянска. Как и почему, объясняется тут.

. Ему удалось сбежать из окруженной (предположительно чеченским) спецназом транспортной прокуратуры Брянска. Как и почему, объясняется тут. В Петербурге ФСБ провела обыск у сайентологов, а в Новокузнецке СК проверяет, не призывают ли к самоубийству местные протестанты.

Теперь много букв про деньги:

Reuters пишет, что треть крупных российских бизнесменов отказались от налогового резидентства в России в связи с законом о деофшоризации 2014 года, по которому российские налоговые резиденты должны отчитываться перед Россией о деятельности принадлежащих им иностранных компаний и платить за это дополнительные налоги в России (помимо уплаченных по месту деятельности).

2014 года, по которому российские налоговые резиденты должны отчитываться перед Россией о деятельности принадлежащих им иностранных компаний и платить за это дополнительные налоги в России (помимо уплаченных по месту деятельности). Россия сократила на 11 млн евро выплаты в Совет Европы – после аннексии Крыма российскую делегацию лишили там права голоса.

– после аннексии Крыма российскую делегацию лишили там права голоса. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 15 тысяч евро бывшему лидеру Тамбовской ОПГ Барсукову-Кумарину (за неоказание медицинской помощи в заключении) и столько же приговоренному к пожизненному заключению бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину – за разные нарушения его конституционных прав (пояснения его адвоката).

(за неоказание медицинской помощи в заключении) и столько же приговоренному к пожизненному заключению бывшему главе службы безопасности ЮКОСа – за разные нарушения его конституционных прав (пояснения его адвоката). Генпрокуратура РФ засекретила итоги проверки в связи с публикациями из “панамского архива”. Официального мнения об офшорах любимого виолончелиста Путина мы никогда не узнаем.





Зато мы знаем, где находится ближайший соратник любимого повара Путина. Героя России Андрея Трошина, которого журналисты не без оснований называют замом “Вагнера”, руководящего действиями частной военной компании в Сирии (и ранее в Донбассе), нашли в неадекватном состоянии на улице в Петербурге. При нем были карты Сирии, пять миллионов рублей и пять тысяч долларов наличными, разнарядка на покупку палаток и билет в Краснодар. “Пациент пока не контактен”, – пишет “Фонтанка”.

В Сирии, куда Трошину добраться пока не удалось, начался штурм Ракки, которую ИГ называет своей столицей. Город давно окружен с трех сторон, бои будут долгими. Международная коалиция во главе с США нанесла еще один удар по союзникам Асада, вторгшимся в демилитаризованную зону на севере Сирии.

“За Сирию” пытался отомстить выходец из Алжира, набросившийся на полицейских с молотком у собора Парижской богоматери. Он ранен, никто не пострадал, сообщников у него вроде бы не было, дома у него проведен обыск.

Британская полиция назвала имя третьего субботнего террориста – это гражданин Италии 22-летний Юсеф Загба. Его мать – итальянка, отец – марокканец. Теракт на Лондонском мосту привел не только к гибели людей и ранениям, но и к интенсивному и крайне неприятному твитообмену между мэром Лондона и президентом США. Садик Хан призвал правительство отменить намеченный на конец года визит Трампа в Великобританию.

Дональд Трамп тем временем прокомментировал в твиттере бойкот Катара странами Персидского залива. Он считает его большим успехом своего недавнего визита в Саудовскую Аравию и “началом конца ужасов терроризма”. Смелое замечание, учитывая, что именно в Катаре находится единственная военная база США в регионе. Зато Путин опять выступил миротворцем, поговорил по телефону с эмиром Катара и призвал урегулировать кризис. CNN, правда, называет инициатором кризиса... российских хакеров. Предыстория вопроса и серьезность положения объясняются тут.

Три ссылки при таких новостях хочется начать с несерьезного.

Почитайте поэтому про ленивцев и рассмотрите их наконец. Они, конечно, мелкие, но когда-то в стародавние времена были и гигантские ленивцы, но вымерли – слишком медленно реагировали на изменения среды обитания.

В игры про Пушкина вы уже наверняка поиграли, теперь почитайте, как в 1937 году отмечалось столетие его смерти и чем он вообще был в рамках сталинской культурной политики.

“Возбуждавшие народ к восстанию лица предложили на разрешение ученых вопрос: наступило ли время газавата и какими будут его последствия? Избранные для обсуждения этого вопроса семь ученых дали ответ, что начать восстание пора наступила, но какие будут последствия, они не знают”. Очень познавательная статья историка Людмилы Гатаговой о ситуации на Северном Кавказе в 1860-1917 годах.

Искренне ваши,

Семь-сорок