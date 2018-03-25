Победа мысли над телом. Эфир в 21:05

В Кембридже скончался знаменитый физик Стивен Хокинг. Какими открытиями он прославился, и что он нам рассказал о структуре пространства и времени, о начале нашей Вселенной и о ее конце?

В московской студии РС - Вячеслав Докучаев, астрофизик, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, и Андрей Бабицкий, главный редактор портала «Постнаука». Эфир в 21:05.