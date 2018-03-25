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Археология. Будущее

Победа мысли над телом. Эфир в 21:05

Стивен Хокинг

Памяти Стивена Хокинга

В Кембридже скончался знаменитый физик Стивен Хокинг. Какими открытиями он прославился, и что он нам рассказал о структуре пространства и времени, о начале нашей Вселенной и о ее конце?

В московской студии РС - Вячеслав Докучаев, астрофизик, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, и Андрей Бабицкий, главный редактор портала «Постнаука». Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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