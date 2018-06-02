Вера и бизнес. Эфир в 17:05

Мешает ли вера бизнесу, помогает ли бизнес вере? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят верующие бизнесмены Михаил Мурашев и Георгий Севрук. Эфир в 17:05.
В эфире верующие бизнесмены Михаил Мурашев и Георгий Севрук
Мешает ли вера бизнесу, помогает ли бизнес вере? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят верующие бизнесмены Михаил Мурашев и Георгий Севрук. Эфир в 17:05.
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