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С христианской точки зрения

Вера и бизнес. Эфир в 17:05

В эфире верующие бизнесмены Михаил Мурашев и Георгий Севрук

Мешает ли вера бизнесу, помогает ли бизнес вере? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят верующие бизнесмены Михаил Мурашев и Георгий Севрук. Эфир в 17:05.

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