Трамп почувствует

Доброе утро!

В Москве на Воробьевых горах открылась фан-зона Чемпионата мира по футболу, против которой долго и упорно выступали студенты МГУ (дело о вандализме против одного из них, правда, закрыли) – но Пеле сегодня туда все равно не приедет, у него проблемы со здоровьем. Событий и без Пеле много:

Дональд Трамп отозвал подпись США под итоговым коммюнике “большой семерки”. Меркель удручена.

Освободить Олега Сенцова требовали на митинге против репрессий в Москве и на кинофестивале “Кинотавр”. Путин говорит, что обсуждать обмен Сенцова преждевременно.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп прилетели в Сингапур.

Раскол в G7

Снимок, сделанный фотографом германской делегации Йеско Денцелем в перерыве между сессиями саммита “большой семерки” стал мемом раньше, чем разногласия между США и другими членами “семерки” обнаружили себя в конкретных действиях.

Сначала агентства передали, что страны G7 приняли коммюнике, в котором утверждается приверженность принципам свободной торговли и говорится о необходимости сохранять санкции в отношении России до выполнения минских соглашений. Отдельно Россию призвали прекратить поддерживать режим Башара Асада в Сирии, а также "подрывать демократические системы" в других странах (с выводами Великобритании о причастности России к отравлению Сергея Скрипаля все согласны).

Вскоре после этого президент США, покинувший саммит раньше, написал в твиттере, что отзывает подпись США из-под коммюнике, потому что премьер Канады Джастин Трюдо выступил с критикой в адрес США на итоговой пресс-конференции. Сам Трамп обвинил Трюдо в “нечестности”, а его советник по экономике Ларри Кудлоу назвал критику Трюдо “ножом в спину”. Что же касается Крыма, то ответственность за его аннексию Россией Трамп возложил на Обаму.

Канцлер Германии Ангела Меркель “разочарована и удручена” действиями американского президента, Путин (из Китая) призвал страны “семерки” “прекратить творческую болтовню” (имеется в виду дело Скрипаля) и пригласил их всех в Москву.

Сенцов и минские соглашения

Сегодня в Берлине пройдет встреча глав МИД “нормандской четверки” – обсуждаться будет ситуация в Донбассе, но без вопроса о судьбе украинского кинорежиссера Олега Сенцова, уже почти месяц голодающего в российской колонии, не обойдется. В письме от 7 июня, которое появилось в сети на выходных, Сенцов пишет, что “для четвертой недели полета самочувствие пилота нормальное”.

Голодовку объявил Станислав Клых – еще один украинец, отбывающий 20-летний срок в российской тюрьме. На скромном митинге против репрессий в Москве (3 тысячи участников по данным организаторов, 1700 по данным полиции) тоже требовали освободить Сенцова. Двоих участников задержали за “недопустимые высказывания в адрес президента”.

Путин и Порошенко договорились по телефону, что омбудсмены посетят заключенных в обеих странах. На пресс-конференции в Китае Путин сказал, что говорить об обмене заключенными между Россией и Украиной “пока преждевременно”.

Просители

Бывший глава службы безопасности "Роснефти", генерал ФСБ Олег Феоктистов просит вернуть ему два миллиона долларов из дела Улюкаева . Сам Улюкаев, по данным правозащитников, прибыл в колонию в Тверской области.

. Сам Улюкаев, по данным правозащитников, прибыл в колонию в Тверской области. ФСИН просит продлить Алексею Навальному испытательный срок по делу Кировлеса.

испытательный срок по делу Кировлеса. Двое арестованных в Аргентине по делу о "посольском кокаине" говорят, что невиновны, и просят Россию о помощи.

Все в Сингапуре

Президент США и вождь КНДР прилетели в Сингапур для встречи, которая состоится 12 июня. Ким Чен Ын провел переговоры с сингапурским премьером. Трамп утверждает, что “в первую же минуту переговоров почувствует”, серьезно ли настроен Ким. Если вдруг нет, то Трамп обещал “не тратить времени” на общение с ним. Что рассказали о предстоящем саммите жителям КНДР, описано тут.

Наука и культура

МВД России отрицает, что архивные учетные карточки репрессированных уничтожаются в соответствии с межведомственным приказом 2014 года. О существовании такого приказа ранее сообщили историки, которым отказали в доступе к карточкам. Что это за карточки и зачем они нужны ученым, объясняется тут.

уничтожаются в соответствии с межведомственным приказом 2014 года. О существовании такого приказа ранее сообщили историки, которым отказали в доступе к карточкам. Что это за карточки и зачем они нужны ученым, объясняется тут. Российский акционист Петр Павленский будет находиться под стражей во Франции до суда по делу о поджоге Банка Франции. Дата пока не назначена.

будет находиться под стражей во Франции до суда по делу о поджоге Банка Франции. Дата пока не назначена. Жюри российского кинофестиваля “Кинотавр” выступило с требованием освободить режиссеров Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова и вручило гран-при фильму Натальи Мещаниновой “Сердце мира”. Интервью с ней читайте здесь.

В ссылках сегодня пойдем особым путем

Как в 30-е годы XIX века церковь, пресса и театр убеждали россиян, что Николай I спас страну: статья Михаила Велижева “„Особый путь“ развития России в 1830-е годы: Sonderweg, государство и образованное общество”.

Голоса и сказки. Режиссер Рома Либеров и журналист Владимир Раевский объясняют, зачем они регулярно записывают чтения современных поэтов (спойлер: “Стихи – сексуальная история”, важно слышать голос). Фольклорист Константин Ульяночкин рассказывает сказки ингерманландских финнов.

Строительство города на холме откладывается. К очередной годовщине салемского процесса над ведьмами.

Бонус для уставших от Монеточки. Почитайте интервью с ПНЕВМОСЛОНОМ и его лидером Нейромонахом Феофаном.

Искренне Ваши,

Семь Сорок