Керчь в трауре

Доброе утро!

На фоне массового убийства в политехническом колледже в Керчи прочие новости теряют смысл. Но вот они такие:

В Крыму объявлен трехдневный траур. Жертвами устроившего стрельбу студента колледжа стали 18 человек, около 50 ранены.

Митинг в Магасе против изменения административной границы между Ингушетией и Чечней закончился. Организаторы призвали всех разойтись.

Сегодня в Москве откроют памятник Исламу Каримову, а Путин улетит в Узбекистан договариваться о строительстве там АЭС.

Турецкие медиа выдают новые жуткие подробности убийства Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле. В резиденции генконсульства прошел обыск.

Планировавшийся на ноябрь экстренный саммит ЕС по брекзиту отменен.

Студент с ружьем

В среду около полудня студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, потом взорвал самодельную бомбу, после чего застрелился сам. Его жертвами стали 18 человек. Еще 54 получили ранения, пятеро из них находятся в коме, всего в реанимации десять человек. В Крыму объявлен трехдневный траур.

Охотничье ружье Росляков купил законным образом. Что за бомбу он сумел соорудить, власти аннексированного Крыма пока не объясняют. Позже в колледже нашли второе взрывное устройство.

Мотивом могла быть ненависть к колледжу, но доподлинно ничего не известно: Рослякова описывают как человека замкнутого, соцсетей он не вел, никакой записки не оставил. Сначала дело завели по статье “Теракт”, потом переквалифицировали на “Убийство двух и более лиц”.

Соболезнования выразили и российские власти, и украинские. "Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило, – это трагедия", – сказал Петр Порошенко.

Российское политическое

Участники митинга в столице Ингушетии , требовавшие отменить закон о пересмотре границы с Чечней, ушли с главной площади. Об этом их попросили организаторы митинга. Акция протеста возобновится 31 октября и продолжится до 2 ноября.

, требовавшие отменить закон о пересмотре границы с Чечней, ушли с главной площади. Об этом их попросили организаторы митинга. Акция протеста возобновится 31 октября и продолжится до 2 ноября. Попытки провести референдум о пенсионной реформе пришли к своему естественному концу: ЦИК прекратил его подготовку. Да и закон уже принят и подписан. А повышенные пенсии для депутатов отменять не будут.

пришли к своему естественному концу: ЦИК прекратил его подготовку. Да и закон уже принят и подписан. А повышенные пенсии для депутатов отменять не будут. В Саратовской думе одобрили прожиточный минимум в том виде, в каком его предлагала ушедшая в отставку министр труда – та самая, которой достаточно 3,5 тысяч рублей в месяц “для минимальных физиологических потребностей”. Пострадала ни за что.

в том виде, в каком его предлагала ушедшая в отставку министр труда – та самая, которой достаточно 3,5 тысяч рублей в месяц “для минимальных физиологических потребностей”. Пострадала ни за что. Власти Петербурга выселяют “Международный Мемориал” из помещения, которое он безвозмездно занимал с 1997 года.

из помещения, которое он безвозмездно занимал с 1997 года. Сегодня в Москве откроют памятник президенту Узбекистана Исламу Каримову. А потом Путин полетит в Узбекистан договариваться о строительстве там АЭС.

Российское судебное

Судебные слушания по делу режиссера Кирилла Серебренникова начнутся 25 октября. Суд отказался вернуть дело в прокуратуру. Защита планирует пригласить 400 свидетелей.

начнутся 25 октября. Суд отказался вернуть дело в прокуратуру. Защита планирует пригласить 400 свидетелей. Жительница Барнаула Мария Мотузная , которую обвиняют в экстремизме за посты в ВК, уехала из России в Украину. Зачем – обещала объяснить сегодня. Ранее ее адвокату угрожали.

, которую обвиняют в экстремизме за посты в ВК, уехала из России в Украину. Зачем – обещала объяснить сегодня. Ранее ее адвокату угрожали. Юриста ФБК, которого во вторник задержала ФСО за то, что он смотрел на заборы на Рублевке, в среду задержала полиция – по делу о призывах к митингу.

В Челябинске суд оштрафовал активиста “Открытой России” за сотрудничество с иностранными организациями без его ведома и присутствия.

Российское военно-стратегическое

Россия, по данным CNN, существенно модернизировала хранилища ядерного оружия в Калининградской области. Секретные расходы российского бюджета в следующем году вырастут на 7,6% до 3 трлн рублей.

в Калининградской области. Секретные расходы российского бюджета в следующем году вырастут на 7,6% до 3 трлн рублей. Евросоюз, по данным Wall Street Journal, увеличивает военную помощь Центральноафриканской республике из-за попыток России закрепиться в этой стране.

из-за попыток России закрепиться в этой стране. Сегодня на саммите ЕС будут отдельно обсуждаться вопросы кибербезопасности . Накануне Twitter опубликовал архив твитов, созданных российской “фабрикой троллей”, а компания ESET рассказала, как российские хакеры заразили вирусом GreyEnergy три энергетические и транспортные компании Украины и Польши, запланировав совершить разрушительный киберсаботаж.

. Накануне Twitter опубликовал архив твитов, созданных российской “фабрикой троллей”, а компания ESET рассказала, как российские хакеры заразили вирусом GreyEnergy три энергетические и транспортные компании Украины и Польши, запланировав совершить разрушительный киберсаботаж. Польша частично отказывается от закупок российского газа – его заменят американским.

Европейское

Лидеры ЕС отменили запланированный на ноябрь экстренный саммит по брекзиту , потому что на переговорах с Терезой Мэй прогресса добиться не удалось.

, потому что на переговорах с Терезой Мэй прогресса добиться не удалось. В Париже избит правозащитник, помогавший геям из Чечни оформлять документы для получения убежища.

оформлять документы для получения убежища. Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой экстрадирован из Германии. Сегодня суд в Болгарии предъявит ему обвинения.

Виктории Мариновой экстрадирован из Германии. Сегодня суд в Болгарии предъявит ему обвинения. Власти Германии сообщили, что сирийский беженец, захвативший заложницу на вокзале в Кельне, имел исламистские мотивы.

Хашогги и наследный принц

Турецкая полиция провела обыск в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашогги. Власти Турции подозревают, что он был убит в консульстве, а потом от его тела избавились. Турецкие медиа утверждают, что у них есть аудио пыток журналиста. По данным New York Times, подозреваемые в убийстве – 15 человек, специально прилетевших в Турцию – связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Президент США попросил Турцию предоставить ему аудио, “если оно существует”. Так он отреагировал на обвинения в том, что он покрывает преступления саудовского режима.

Четыре ссылки и бонус

История. Отрывок из книги Криса Уикхема “Средневековая Европа: От падения Рима до Реформации” о гендерных ролях и сообществах в позднесредневековой Европе. Или занимательный рассказ о ленинградских фарцовщиках, милицейских облавах и боевых комсомольцах.

Философия. Разговор с историком Александром Дмитриевым о жизни и трудах Дёрдя Лукача. Правда, его там называют Георгом, а в лиде он вообще немец.

Художества. Шпаргалка-путеводитель по японскому искусству: гравюра, каллиграфия, живопись. С картинками.

Бонус. Интересная лекция Алексея Вдовина о “странном Тургеневе”. Хороша тем, что можно и читать, и слушать.

Искренне Ваши,

Семь Сорок