Америка вышла на улицы: расовые волнения в США. ЕГЭ состоится, выпускной переносится. До свиданья, школа! Коммунисты и региональные депутаты против Конституции Путина. Коронавирус не преграда, книжный фестиваль на Красной площади.

Обсуждаем с педагогом и депутатом Мосгордумы Евгением Бунимовичем, с профессором политологии Университета штата Теннесси (США) Андреем Коробковым и с юристом, профессором НИУ "Высшая школа экономики" Еленой Лукьяновой.