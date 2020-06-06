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Грани времени

Коммунисты против Путина, русские эмигранты за Трампа. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин, Владимир Ленин и Дональд Трамп, коллаж

Америка вышла на улицы: расовые волнения в США. ЕГЭ состоится, выпускной переносится. До свиданья, школа! Коммунисты и региональные депутаты против Конституции Путина. Коронавирус не преграда, книжный фестиваль на Красной площади.

Обсуждаем с педагогом и депутатом Мосгордумы Евгением Бунимовичем, с профессором политологии Университета штата Теннесси (США) Андреем Коробковым и с юристом, профессором НИУ "Высшая школа экономики" Еленой Лукьяновой.

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