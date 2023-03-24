Встать с колен. Как это будет по-русски?

Протестная Россия оказывается жива. Только об этом никто не знает. Точнее почти никто. Есть одна государственная структура, в которую стекается информация об этих протестах. В России все еще существуют люди, которые выражение "встать с колен" понимают не как "порвать с Западом", а как пойти против Путина и его войны. В эфире: Александр Подрабинек, Нина Беляева, Иван Преображенский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы