Чисто английская комедия. Артемий Троицкий сочетает стиль и замысел

Хедлайнер двести восемьдесят первого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – лидер коллектива The Divine Comedy, североирландский композитор и исполнитель Нийл Хэннон. Рок-критик Артемий Троицкий особенно ценит в творчестве элегантное сочетание стиля и замысла, тут Хэннону и его "Божественной комедии" прямо-таки нет равных.

Дело было в середине 1990-х: я познакомился на каком-то концерте с симпатичным парнем по имени Кит Каллен, основателем и единственным владельцем небольшого рекорд-лейбла Setanta. Офис у них был довольно далеко от центра, где-то в южном Лондоне, и пилить туда пришлось долго. Но усилия мои были вознаграждены: Кит выдал мне стопку своих релизов, среди которых были (теперь давно уже забытые) альбомы групп A House, Frank and Walters, Verbena и других. Из всей пачки мне понравился, естественно, Эдвин Коллинз (помните песню Never Met A Girl Like You Before? – обожаю её). И два или три альбома The Divine Comedy. В их числе и третий альбом проекта, "Прогулка" (1994), песню из которого "Сегодня ночью мы летаем" я и предлагаю вашему вниманию.



Нетрудно заметить, что ни эта романтичная виньетка, ни одна другая (за редчайшими исключениями) песня The Divine Comedy к жанру рок-музыки прямого отношения не имеет. Я навёл справки (у того же Каллена) и выяснил, что "Божественная комедия" – это, фактически, один молодой человек, родившийся в 1970 году в Северной Ирландии, и зовут его Нийл Хэннон. Он всё сочиняет, поёт, играет на гитаре и бас-гитаре, а для записи привлекает продюсера и по совместительству барабанщика Даррена Эллисона. Самое интересное в The Divine Comedy – уникальный стиль и авторский замысел. Это, с одной стороны, baroque pop – грациозные галантные песенки со струнными и клавесином; с другой – несомненное влияние лиричного французского шансона; с третьей – классический английский мюзик-холл с элементами буффонады и музыкального гротеска. Проиллюстрирую эти тезисы песней Generation Sex c шестого альбома The Divine Comedy под названием Fin de siecle (1998).



Однако обаятельной музыкальной витиеватостью дело не ограничивается: The Divine Comedy – самый "литературный" из всех известных мне поп-проектов. Это и тематика песен, которая разительно напоминает сатирические романы Ивлина Во или Майкла Фрейна, и непосредственные литературные аллюзии, возникающие во многих сочинениях Хэннона: помимо самого названия, позаимствованного у Данте, можно вспомнить песни "Три сестры", "Норман и Норма" (отсылка к роману "Психо") и даже сказочную "Принцесса-лягушка". Характерная песня на жизненно-карьерную тему – "Ты больше никогда не сможешь работать в этом городке" (альбом "Офисная политика", 2019).



Наверное, именно отчётливая сюжетность песен Хэннона помогла ему стать популярным автором саундтреков к фильмам, сериалам и театральным постановкам. Дебютировал в этом качестве он с песнями из альбома "Казанова" (1996) для телевизионного ситкома "Отец Тэд". Вообще, этот альбом, четвёртый в каталоге The Divine Comedy, стал едва ли не самым успешным в истории проекта – и во многом благодаря успеху сингла "Становлюсь всё более похожим на Альфи". Герой этой песни безнадёжно мечтает о карьере кинозвезды.



С 1989 по 2019 год Нийл Хэннон записал и выпустил 12 альбомов – примерно одинаковых по (фирменному) стилю и ровных по содержанию. Все очень милые, остроумные, игривые и очень английские. Концерты группа тоже давала, но не слишком часто и с постоянно меняющимся (помимо фронтмена Хэннона) составом. Имеется симпатичный концертный фильм с типично забавным для затейника Хэннона названием "Короткий фильм про Короткий альбом про любовь". ("Короткий альбом про любовь" – разумеется, реверанс в сторону киношедевра Кшиштофа Кеслёвского – название пятого альбома The Divine Comedy). В последние годы Хэннон выкупил права на свой бэк-каталог и активно переиздаёт старый материал. Единственная обнародованная новая песня называется, как всегда у этого автора, довольно парадоксально – "Самые лучшие ошибки". Вышла на прошлогоднем сборнике хитов The Divine Comedy "Очарованная жизнь".

Плейлист 281-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Calexico (USA). Then You Might See, LP El Mirador (City Slang)



2. Melody’s Echo Chamber (France). Pyramids in The Clouds, LP Emotional Eternal (Domino)



3. Screamin’ Jay & Ginny Hawkins (USA). We Love, LP My Little Shop of Horrors (Liberation Hall)



4. DJ Click, Natasha Natanson & Olena Yeremenko (Ukraine/Poland/France). 2402022, LP Violins Against Bombs (No Fridge)



5. DJ Click, Natasha Natanson & Olena Yeremenko (Ukraine/Poland/France). My Sister Ukraine, LP Violins Against Bombs (No Fridge)



6. The Divine Comedy (UK). Tonight We Fly, LP Promenade (DCR)



7. The Divine Comedy (UK). Generation Sex, LP Fin de siecle (DCR)



8. The Divine Comedy (UK). You’ll Never Work in This Town Again, LP Office Politics (DCR)



9. The Divine Comedy (UK). Becoming More Like Alfie, LP Casanova (DCR)



10. The Divine Comedy (UK). The Best Mistakes, LP Charmed Life (DCR)



11. Dunjaluk (Croatia). Džidža, LP Dunjaluk (Cantus)



12. John Doe (USA). Never Coming Back, LP Fables In A Foreign Land (Fat Possum)



13. Khiyo (UK/Bangladesh). Aajke shaddi, LP Bondona (ARC)

