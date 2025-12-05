В середине декабря Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы должно выработать и утвердить процедуру выборов делегатов в платформу российской оппозиции – квазипарламентскую делегацию, представляющую в ПАСЕ демократическое будущее России. Начинание разумное, хотя эффективность будущей структуры пока совершенно неясна.

Напомню, что создание такой платформы предусмотрено резолюцией СЕ 2621, принятой Парламентской Ассамблеей 1 октября этого года. Эту резолюцию в свободных российских СМИ и социальных сетях долго и подробно обсуждали – одни восторгались, другие критиковали. Кому-то не нравились отдельные ее положения, кому-то она пришлась не по вкусу целиком.

Меня же удивил 8-й параграф резолюции, утверждающий, что «”Участниками Русских демократических сил” могут быть лица высочайших моральных качеств, находящиеся в настоящее время в изгнании и отвечающие следующим требованиям, которые должны быть проверены Бюро Ассамблеи…» и далее следуют 15 необходимых условий: от естественного «разделять ценности Совета Европы» до смешного «подписать Берлинскую декларацию Российских демократических сил».

Однако, речь не о 15 условиях и даже не о «высочайших моральных качествах», которыми несомненно наделены все российские политэмигранты. Речь о том, что участниками делегации могут быть только «изгнанники» из России. То есть как бы и российские граждане, но проживающие теперь на Западе. Строго говоря, настоящих изгнанников на Западе всего четверо: Владимир Кара-Мурза, Олег Орлов, Вадим Останин и Илья Яшин. Они не просили от власти помилования и были вывезены их лагерей в августе прошлого года без их согласия. Все остальные оппозиционеры уехали хоть и под давлением обстоятельств, но по своей воле. Поэтому их следовало бы именовать не изгнанниками, а эмигрантами. В крайнем случае, соискателями политического убежища или беженцами. Впрочем, не будем придираться к словам.

Так почему же только «изгнанники»? Ведь на самом деле очень странно, что страну могут представлять только те, кто из нее уехал. Конечно, в России сейчас может быть и не найдется оппозиционеров, желающих присоединиться к работе ПАСЕ, но дверь должна быть открыта. Ведь это принципиальный вопрос, ответ на него не может зависеть от предполагаемой Брюсселем реакции в России на формирование платформы демократической оппозиции в ПАСЕ. Никто ничего заранее не знает.

Такое странное условие, закрепленное резолюцией ПАСЕ, совершенно явно устанавливает дискриминационные ограничения по месту жительства. Мало того, что российские граждане сплошь и рядом подвергаются различным формам дискриминации у себя на родине, так Парламентская Ассамблея добавляет в эту противоправную практику и свои пять копеек.

Столь очевидное безобразие встретило возражение некоторых членов ПАСЕ. Шестеро депутатов предложили исключить дискриминирующие основания. Среди этих депутатов, между прочим, дуайен ПАСЕ Эмануелис Зингерис (Emanuelis Zingeris) и глава немецкой делегации Кнут Абрахам (Knut Abraham). Поправка (в рабочем варианте она относилась к седьмому параграфу) была подана 30 сентября, но 1 октября на заседании комитета ПАСЕ по политическим вопросам её просто сняли с рассмотрения. На пленарном заседании поправку даже не обсуждали. Как будто ничего и не было! Ловкость рук необыкновенная. Тем не менее, в некоторых официальных документах ПАСЕ эта инициатива отражена.

Многим на Западе проще и приятнее думать о России, как о стране, где ничего хорошего произойти уже не может

Вопрос, почему такая дискриминация стала возможной, звучит риторически. Успех кремлевской пропаганды состоит, в частности, в том, что многие на Западе считают российское общество монолитным в поддержке Владимира Путина, единодушным в оправдании войны и не способным ни к какому сопротивлению. И хотя реальная политическая жизнь с ее чуть ли не ежедневными арестами инакомыслящих, судебными процессами, жестокими приговорами и внесудебными преследованиями свидетельствует об обратном, многим на Западе проще и приятнее думать о России, как о стране, где ничего хорошего произойти уже не может. Этот нарратив радостно поддерживает и значительная часть политэмигрантов, делающих вид, что с их отъездом из России всякое сопротивление в стране закончилось, после них осталась только выжженная земля, где невозможны никакие ростки сопротивления, никакая оппозиционная активность. Россия опустела без них и потеряла надежду на выздоровление.

Многие активисты эмиграции теперь сосредоточены на заботах о диаспоре – мультивизах и видах на жительство, социальных пособиях и гарантиях, трудоустройстве и других аспектах натурализации. Дело это, вероятно, нужное и правильное, но оно не имеет никакого отношения к России и нашим сегодняшним проблемам. Заботы о благоустройстве эмиграции – это заботы самих эмигрантов и стран, которые их принимают. Если ресурс ПАСЕ будет использоваться для решения проблем российской эмиграции, это будет выглядеть по меньшей мере странно.

Представительство интересов демократической России исключительно теми, кто бежал от авторитарного режима, определенно девальвирует сам институт адекватного политического представительства в ПАСЕ. Парламентской Ассамблее Совета Европы стоит об этом задуматься.





Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист

