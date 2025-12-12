Где проведут границу?

США предлагают создать демилитаризованную особую экономическую зону на территории Донбасса. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Они предполагают, что украинские вооруженные силы покинут территорию Донецкой области, а предусмотренный компромисс состоит в том, что российские вооруженные силы не войдут в эту территорию", — заявил Зеленский.

Однако, по словам Зеленского, США пока не ясно, кто будет управлять демилитаризованной зоной в случае вывода украинских войск.

Украина исходит из того, что войска должны оставаться на линии соприкосновения. При этом Зеленский не исключил, что Киев может согласиться на отвод войск, но в том случае, если и Москва отведёт войска на такое же расстояние.

Спорным пунктом в переговорах с США остается не только "территория Донецкой области и все, что с этим связано", но также будущий статус находящейся под российским контролем Запорожской атомной электростанции, отмечает Зеленский.

По словам президента Украины, любой вопрос, связанный с территорией страны, должен быть вынесен на всенародное голосование: "я считаю, что украинский народ должен ответить на этот вопрос. Будь то через выборы или референдум, должна быть выражена позиция украинского народа".

Президент Украины также сообщил, что в ходе переговоров о мирном урегулировании обсуждался вывод российских войск с занятых ими участков на северо-востоке Харьковской и Сумской областей, а также на юго-востоке Днепропетровской области.

Ранее представители Украины передали США свои согласованные с европейскими партнёрами предложения по очередной редакции мирного плана. Дональд Трамп вновь призвал Зеленского скорее соглашаться на мирные предложения.

Комментируя заявление Владимира Зеленского о Донецкой области, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что весь Донбасс "рано или поздно" перейдет под полный контроль Москвы — "если не переговорным путем, то военным". А прекращение огня, по мнению Ушакова, может наступить только после вывода украинских войск.

Возможность создания демилитаризованной зоны в Донецкой области и различные редакции мирного плана обсуждаем в программе "Лицом к событию".