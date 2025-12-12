Ссылки для упрощенного доступа

В Донецкой области предлагают создать демилитаризованную зону

США предлагают создать демилитаризованную особую экономическую зону на территории Донбасса. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Они предполагают, что украинские вооруженные силы покинут территорию Донецкой области, а предусмотренный компромисс состоит в том, что российские вооруженные силы не войдут в эту территорию", — заявил Зеленский.

Однако, по словам Зеленского, США пока не ясно, кто будет управлять демилитаризованной зоной в случае вывода украинских войск.

Украина исходит из того, что войска должны оставаться на линии соприкосновения. При этом Зеленский не исключил, что Киев может согласиться на отвод войск, но в том случае, если и Москва отведёт войска на такое же расстояние.

Спорным пунктом в переговорах с США остается не только "территория Донецкой области и все, что с этим связано", но также будущий статус находящейся под российским контролем Запорожской атомной электростанции, отмечает Зеленский.

По словам президента Украины, любой вопрос, связанный с территорией страны, должен быть вынесен на всенародное голосование: "я считаю, что украинский народ должен ответить на этот вопрос. Будь то через выборы или референдум, должна быть выражена позиция украинского народа".

Президент Украины также сообщил, что в ходе переговоров о мирном урегулировании обсуждался вывод российских войск с занятых ими участков на северо-востоке Харьковской и Сумской областей, а также на юго-востоке Днепропетровской области.

Ранее представители Украины передали США свои согласованные с европейскими партнёрами предложения по очередной редакции мирного плана. Дональд Трамп вновь призвал Зеленского скорее соглашаться на мирные предложения.

Комментируя заявление Владимира Зеленского о Донецкой области, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что весь Донбасс "рано или поздно" перейдет под полный контроль Москвы — "если не переговорным путем, то военным". А прекращение огня, по мнению Ушакова, может наступить только после вывода украинских войск.

Возможность создания демилитаризованной зоны в Донецкой области и различные редакции мирного плана обсуждаем в программе "Лицом к событию".

