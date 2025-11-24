Конвойные и арестанты. Блогеры – о списках "врагов народа"

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов бизнесмена Евгения Чичваркина, публициста Виктора Шендеровича, экономиста Сергея Алексашенко и политика Максима Резника. Все они участники Антивоенного комитета России и проживают за границей.

В октябре 2025 года стало известно, что против членов комитета возбуждено уголовное дело о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и участии в нём.

Вскоре Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов членов комитета: бывшего премьер-министра Михаила Касьянова, экономиста Сергея Гуриева, главного редактора издания "Новая газета Европа" Кирилла Мартынова, политолога Екатерину Шульман и бизнесмена Бориса Зимина, бизнесмена Михаила Ходорковского, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и историка Юрия Пивоварова.

По версии следствия, в учредительном документе комитета заявлено о "необходимости ликвидации действующей власти в России".

"Антивоенный комитет России" создан в феврале 2022 года с целью противостоять полномасштабной войне России против Украины. В январе 2024 года Генпрокуратура России внесла Антивоенный комитет в реестр "нежелательных" организаций.

В соцсетях об этих обвинениях, выдвинутых против активистов, не живущих в России, пишут преимущественно с иронией.

Евгений Чичваркин :

Какие выплаты мне положены?

Виктор Шендерович :

Новость о попадании в реестр террористов застала меня уже в Варшаве, по окончании чудесного двухнедельного тура Париж - Берлин - Штуттгарт - Франкфурт - Люксембург - Дуйсбург - Гамбург.

И везде было хорошо, потому что на встречи со мной, в приятном количестве, приходили соотечественники - ценящие меня, в частности, именно как террориста и экстремиста, причём многие ещё с тех пор, когда мало кому известный Путин В.В. только приступал к хищению гуманитарной помощи и другим своим подвигам (подробно описанным в УК РФ), при помощи проделанной им, совместно с главой Тамбовской ОПГ Барсуковым-Кумариным В.С., дыры в государственной границе, размером с Балтийское пароходство...

Барсуков-Кумарин уже сидит, и теперь надо решить, кого ловить из оставшихся на свободе: меня или Путина.

Причём заметьте: прячемся мы оба.

Издатель Георгий Урушадзе :

Ещё одного автора #FreedomLetters назначили тeppoриcтом. Виктор Шендерович, не ожидал от вас такого! Пользуясь случаем, крепко обнимаю.

В свежеизданной у нас книге афоризмов Виктора «Теppоpиcта» Шендеровича есть цитаты на все случаи жизни.

На сегодняшний случай — прям в начале, на пятнадцатой странице.

Всем преследователям лучших писателей мира надо учесть, что

КОНВОЙНЫЙ ВЫНУЖДЕН ПОВТОРЯТЬ ПУТЬ АРЕСТАНТА.

Но у абсурдных обвинений есть и неабсурдные последствия. Об этом пишет главный редактор "Новой газеты Европа" Кирилл Мартынов:

Дебатов с резидентами России больше не будет: террористов нельзя звать на YouTube-каналы, вещающие из РФ, а на наши нежелательные каналы нельзя ходить гражданам РФ. Путин смог так сделать, чтобы никто ни с кем не разговаривал.

Несмотря на репрессии, Антивоенный комитет расширяется.

Марат Гельман:

Между тем, после того как Кремль объявил нас главными террористами, к нам прибывает прекрасного полу. Вслед за Машей Алехиной членом антивоенного комитета стала Татьяна Лазарева.

Сергей Власов:

В текущих реалиях Антивоенный комитет - «основная оппозиционная организация».

Но преследуют далеко не только членов Антивоенного комитета. 21 ноября Савеловский суд Москвы заочно арестовал журналиста и кинокритика Антона Долина по обвинению в неисполнении обязанностей "иностранного агента". Следственный комитет в конце сентября объявил, что возбудил уголовное дело против Долина. Ведомство утверждало, что журналист "неоднократно уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством".

Антон Долин:

На фоне творящейся в Украине и с Украиной катастрофы все эти заочные репрессии – мелочь

А меня тут «заочно арестовали». Тот самый Савеловский суд, мимо которого я частенько ходил на рынок или на работу. Вот оно как повернулось.

Отвечу-ка сразу на дежурные вопросы. Да, это плохо, а не только унизительно и противно. Да, это делает мою жизнь даже вне РФ значительно хуже и опаснее. Хотя – нет, это несопоставимо с настоящим арестом. (...)

Впрочем, на фоне творящейся в Украине и с Украиной катастрофы все эти заочные репрессии – мелочь. Горько и нестерпимо. Украинцы, мужества вам. Хотя все мы знаем – вам его не занимать.

В тот же день ноября Минюст РФ пополнил список "иноагентов". В него попал, в частности, художник, киноактер и основатель проходящего в Чехии фестиваля Kulturus Антон Литвин. Недавно он получил чешское гражданство, заручившись рекомендательным письмом министерства культуры страны.

Антон Литвин :

Сижу на съёмках с 5 утра. Никого не трогаю. Играю члена правительства во Втором рейхе. Обсуждаем покупку Людвигом Баварским нового замка за 6 миллионов золотых марок. Естественно, отказываем ему в этом.

И вдруг, вал поздравлений по всем каналам связи. Не могу понять, что вообще происходит.

Не хочу с РФ иметь ничего общего

Оказывается, черти признали иноагентом. Идиотизм ещё и в том, что признали как художника, а не как директора Kulturus или фонда Za vaši a naší svobodu.

Короче, странная история. Возможно, отреагировали на получение чешского гражданства.

Испортили настроение до конца дня.

Не хочу с РФ иметь ничего общего, даже в таком формате.

А живущий в Германии поэт Александр Смирнов (Дельфинов) обнаружил в своих "иноагентских" документах незнакомую фамилию.

Александр Смирнов :

Не спит минюст рф, идут потоком протоколы. Причём бурлящим. Сотрудники не справляются. Несмотря на то, что я в Москве не живу и даже не зарегистрирован, на адрес, где я когда-то жил, летят казённые заказные письма.

И вот в конце октября было отправлено письмо, подписанное «заместителем начальника» главного управления минюста рф по Москве М.А Мезенцевой о составлении на вашего непокорного слугу «протокола об административном нарушении» — за то, что я не отправляю им раз в три месяца исповедь о грехах — «отчёт о своей деятельности».

Составил сей протокол некто под названием «эксперт отдела по делам некоммерческих организаций» Гедугошев Арсен Аскерович. По мнению данного Арсена Аскеровича, ваш непокорный слуга совершил административное нарушение «в форме бездействия» — т.е. не отослал им «отчёт», сиречь самодонос — ровно в 00:01 мск 16 июля сего года. Далее в протоколе долго и нудно перечисляется, как они хотят, чтобы я плясал, но есть интересная деталь — на скриншоте вы можете прочитать следующие слова: «В установленный законом срок (15.07.2025) отчёты по формам бла-бла-бла в минюст россии или его территориальный орган Ширяевым Вячеславом Эдуардовичем не представлены».

Нас, врагов народа и предателей Родины — всё больше и больше

Стоп! А кто такой Ширяев Вячеслав Эдуардович и почему сей неведомый господин должен предоставлять «отчёты» за меня? Простой поиск в информационной сети интернет показывает, что Вячеслав Ширяев был внесён в реестр иноагентов 18 апреля 2025 года. В публикации DW по-русски под той же датой его называют экономическим обозревателем. В некоторых публикациях, однако, он назван кинематографистом и режиссёром. Я с этим человеком (возможно, их два, и один уже «агент», а другой ещё нет) не знаком. Но совершенно очевидно, что перепечатывая протокол, составленный на него, запыхавшийся «эксперт» минюста забыл поменять фамилию, имя и отчество. Впрочем, тот факт, что российские «органы» пекут протоколы как пирожки я знаю ещё с тех пор, когда меня принимали «за хулиганку» в конце 1980-х.

Времени у них мало, понятно, а нас, врагов народа и предателей Родины — всё больше и больше. Тут Ширяев, там Смирнов, чёрт ногу сломит. Я скажу одно: считаю все эти «законы» как минимум после сфальсифицированных выборов в госдуму 4 декабря 2011 года незаконными. Они их пишут для формального упорядочивания своей преступной деятельности, подобно тому, как в третьем рейхе придумывали нюрнбергские законы, заставлявшие евреев носить жёлтую звезду и прочее. Логика их ясна: запугать, задавить, сохранить власть. И продолжать убивать людей в Украине, и не только там. Бандформирование «минюст» у них теперь, а не государственное учреждение. И это не они меня, а я их обвиняю в преступлениях против человечности, против конституции россии (какой-никакой, но законной — до того, как путинский режим её переписал), против здравого смысла и просто против логики — потому что никакой я не иностранный агент, а обычный человек, отказывающийся поддерживать преступную узурпацию власти чекистами и их приспешниками.

Пишите протоколы, товарищи начальники.

Ни стыда, ни совести у вас нет.