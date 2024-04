Кристин, королева ангелов. Артемий Троицкий изучает фрик-поп

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

В 323-м выпуске подкаста "Музыка на Свободе" Артемий Троицкий изучает творчество пансексуального французского исполнителя, выступающего под несколькими псевдонимами.

Французская эстрадная музыка знавала взлёты и падения, периоды бурного развития и скучного застоя, но некий интеллектуальный уровень и творческий тонус в ней поддерживался всегда. (В отличие, скажем, от Германии и Италии, где отдельные всплески поп-креативности всегда тонули в море вульгарности и банальщины.) Последние 10 лет явно не лучшие для musique populaire Française: электронная революция Air и Daft Punk давно отгремела, равно как и неошансон Бенжамена Биолэ и Доминика А. И тем не менее ярких, даже ярчайших артистов продолжает плодить благодатная французская земля. В период 2014–2024 это, в первую очередь, Christine & The Queens. Заметьте: это не группа, а один человек.

Элоиза Аделаида Летиссье родилась – причём родилась девочкой, что следует и из имени, – 1 июня 1988 года в Нанте в семье университетского профессора и школьной учительницы. Я обращаю внимание на гендерную сторону дела, поскольку, повзрослев, Летиссье-младший объявил себя "пансексуалом", то есть человеком, независимым от половых условностей. Не путать с транссексуалами, принадлежность к которым наш герой категорически отрицает, так как не приемлет ни приёма гормонов, ни тем более хирургических вмешательств, которые он/она/они считают признаками скучной биполярности. Обычно, в том числе в Википедии, об артисте пишут в мужском роде; я приму это и больше заморачиваться на данную тему не буду.

В 4 года дитя Летиссье начало играть на пианино, в 5 лет занялось классическим балетом, затем продолжило обучение в нескольких лицеях в Париже и Лионе, а также в Лионской консерватории. С собственным музыкальным проектом начал выступать в 2010 году, в 2012-м сенсационно выступил на нескольких французских фестивалях и подписал контракт с авантюрным лейблом Because Music (в числе их клиентов знакомые нам Les Limiñanas и Паскаль Комелад). Дебютный альбом Christine & The Queens получил название Chaleur Humaine ("Человеческое тепло"), вышел 2 июня 2014 – аккурат к 26-му дню рождения. Пластинка произвела сенсацию – и не только во Франции. На следующий год альбом вышел в Британии и Америке в англоязычной версии, причём в Соединенном Королевстве дошёл до второго места в национальном хит-параде – уникальный случай для француза-дебютанта. Chaleur Humaine звучал в нашей программе, поэтому перескакиваем в 2018 год, когда последовало продолжение – альбом Chris.

"Крис" – очередной псевдоним Элоизы Летиссье; второй альбом вышел сразу в двух версиях: на французском и английском. По стилю не отличается от дебюта: критики придумали для него подходящее название, которое подхватил и сам артист: "фрик-поп"! Эклектичная (поп, рок, шансон, хип-хоп) музыка; мелодраматичная, подчёркнуто страстная подача; общее ощущение некоего гротеска… Что-то от позднего Фредди Меркьюри, что-то от Далиды, что-то от Боуи. И тут ещё надо заметить, что Крис на всех своих альбомах выступает не только в качестве основного автора, но и продюсера, аранжировщика и программиста. Проиллюстрируем треком Follarse ("Проклятие") с франкоязычного диска. (Мне вообще больше нравится, когда артист поёт на родном языке.)

Если следовать дискографии, то следующим релизом будет мини-альбом (6 песен) с итальянским названием La Vita Nuova (2020). Это, так сказать, "внеплановая" работа, посвящённая трагическому событию в жизни артиста – смерти матери. В заглавной песне, исполненной частично на итальянском, Кристин спел дуэтом со стремительно набравшей популярность в прошлом году американкой Кэролайн Полачек, ещё одной мастерицей эксцентричной попсы. Я выбрал франкоязычную версию трогательной песни "Я исчезаю в твоих руках". Пресса оценила мини-альбом исключительно высоко.

Третий полновесный лонг-плей Элоизы-Кристин увидел свет в ноябре 2022 года. Называется Redcar Les Adorables Étoiles. Помимо пансексуальности и полиглотства наш герой практикует и "панпсевдонимность": Редкар – это очередная его сценическая кличка, помимо Кристин, Криса и ещё нескольких, не отражённых в названиях пластинок (например, Рахим, Пожарник Сэм и Манаманэ). Автор назвал этот альбом рок-оперой – и, на мой взгляд, это его лучшая пока работа. Во-первых, он почти весь спет по-французски; во-вторых, это самая жёсткая и наименее приукрашенная его работа. Возможно, сказалось присутствие стороннего продюсера – американца Майка Дина, специалиста по хип-хопу. Впрочем, рэпа в "Обожаемых звёздах" не больше, чем в моём любимом треке "Песня Шевалье".

У третьего альбома был интригующий субтитр – "Пролог". И продолжение последовало очень скоро: Paranoia, Angels, True Love вышел в июне 2023-го. Это монументальное творение в трёх частях с увертюрами и, на мой взгляд, худшее пока у Летиссье. Во-первых, весь альбом (кроме одной песни) спет по-английски; во-вторых, он явно избыточен и утомляет; в-третьих, слишком похож на актуальный мейнстрим, характеризуемый как "гипер-поп". В который раз я отмечаю: когда французы – даже великие! – попадают под пресс заокеанского продакшн, результат получается так себе. Символично, что французская родина своей новой мировой суперзвезде тонко отомстила: в национальном чарте альбомов "Паранойя, Ангелы, Подлинная любовь" не поднялся выше 19-го (!) места. Даже несмотря на присутствие Мадонны (клиентки сопродюсера Майка Дина), подпевшей в двух песнях, в том числе Angels crying in my bed. Ангелы тоже плачут.

Как всё дальше сложится у пан-артиста – бог знает. Но персонаж, несомненно, яркий и любопытный.

Плейлист "Музыки на Свободе" #323

1. Peter Gabriel (UK). Panopticom. LP I/O (Real World)

2. La Maquina del Tango (Spain). Maquillaje. LP ACA LEJOS (Caligula)

3. Dead Rabbits (UK). Someday. LP EVERYTHING IS A LIE (Fuzz Club)

4. The Lost Verses (Germany). Jack A Roe. LP D-DAY: A GRATEFUL DEAD TRIBUTE FROM KRAUTLAND (Lollipop Shoppe)

5. Markus M. Steinebach (Germany). China cat sunflower. LP Ibid

6. Christine & The Queens (France). Follarse. LP CHRIS (Because)

7. Ibid Je disparais dans tes bras. LP LA VITA NUOVA (Because)

8. Ibid La chanson du chevalier. LP REDCAR LES ADORABLES ETOILES (Because)

9. Christine & The Queens ft Madonna (France/USA). Angels crying in my bed. LP PARANOIA, ANGELS, TRUE LOVE (Because)

10. Bogos (Switzerland). Can’t take it. LP EMPTY BOTTLES (Voodoo Rhythm)

11. Say She She (USA/UK). Bleeding heart. LP SILVER (Karma Chief)

12. Fiat Lux (UK). Tighter. LP TWISTED CULTURE (Splid)