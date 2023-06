На чужих берегах. У Артемия Троицкого захватывает дух

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Хедлайнеры двести восьмидесятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – участники творческой коммуны Manush Music, проекта, базирующегося во Франции и кого только не объединяющего. Рок-критик Артемий Троицкий видит творческую силу мира в его разнообразии, но даже у него захватывает дух.

На протяжении многих тысячелетий музыка была предельно локализована – в пределах местностей, городов, отдельных стран. Лишь некоторые странствующие космополиты вроде поп-звёзд XIX века Федерика Шопена, Ференца Листа или Никколо Паганини могли похвастаться европейской известностью. Ситуация кардинально изменилась в начале ХХ века, когда в продаже появились грампластинки, а в эфире зазвучало радио: музыка, до той поры исключительно "живая", отделилась от исполнителей. Катализатором процесса послужила Первая мировая война, стимулировавшая глобальную миграцию, что принесло в Европу американский джаз и породило итало-латинский феномен танго в Аргентине.

Своего рода творческая коммуна, участники которой собираются в различных комбинациях и делают совместные записи

В 1950-е и 1960-е годы интернационализация музыки проходила под знаком афро-американской интервенции: блюз, рок, соул и фанк покорили всю планету от СССР до Камбоджи и Южной Африки. Однако начиная с 1980-х годов прошлого века появился и постепенно окреп и обратный поток. Мигранты и беженцы из стран Африки, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки устремились в Европу и Америку Северную, принося с собой в холодные широты новые языки, культуру и музыку. Устоялось понятие world music со своими звёздами, фестивалями, звукозаписью и медиа. Всю сцену "мировой музыки" можно условно разделить на две части: артистов, оставшихся у себя на родине, и артистов-эмигрантов. Причём нетрудно догадаться, что доля вторых неуклонно растёт. Музыканты-мигранты тоже по-разному выстраивают свою карьеру. Некоторые, их явное меньшинство, истово блюдут свою национальную идентичность, поют исключительно на родном языке и играют вместе с земляками. Более популярный тренд – фьюжн, международные комбинации и синтез различных, иногда довольно неожиданных и парадоксальных национальных традиций.



Manush music – проект, базирующийся во Франции и объединяющий два десятка музыкантов и певцов из Сенегала, Турции, Бельгии, Испании, Марокко, Франции, Армении и Индии. Куратор/продюсер – турок Эрен Юрен. Это своего рода творческая коммуна, участники которой собираются в различных комбинациях и делают совместные записи. Недавно вышел первый альбом этой мастерской, из которого я выбрал армянскую народную песню в исполнении испано-турецкого трио.

Dilruba Trio с композицией Dal dala

Парижский франко-алжирский дуэт Acid Arab исполняет актуальную клубную музыку, замешанную на североафриканских и ближневосточных мотивах. Сами электронщики не поют, но приглашают солистов из Египта, Ливана и даже Индии. Песню "Гулулу" с их третьего альбома запевает дама со звучным именем Фелла Солтана.



В квинтете Try Paradise два главных действующих лица: индийская вокалистка Умадеви Нагесвара Рао и очень известный французский мультиинструменталист и многостаночный энтузиаст этнической музыки Жан Марк Зельвер. Колорит записи довольно необычный: смесь бенгальского с балканским. Типичный пример – песня "Индийская цыганка" с дебютного альбома ансамбля.



Наряду с Францией и Бельгией, наибольшим гостеприимством в отношении новоприбывших музыкантов отличаются богатые скандинавские страны, в частности Норвегия. Здесь осело много артистов-беженцев из Ирана. Преобладают среди них женщины, которым по строгим шиитским законам запрещено заниматься музыкой. Самая известная из плеяды "северных персиянок" – Махса Вахдат, которой в этом году исполнилось 50 лет. Её последний, уже одиннадцатый альбом – "Коса невинности", записанный совместно с норвежским хором Skruk. И песня "Тысяча птиц споют твою песню".



К сожалению, количество неблагополучных стран, откуда даже успешные и квалифицированные профессионалы, будь то айтишники или артисты, уезжают в безопасные места, не уменьшается. В последние годы видным источником музыкальной эмиграции стала, естественно, Сирия. В далёкой Канаде собралась и недавно выпустила первый альбом акустическая группа Taraf Syriana, представляющая не только фольклористов, но и классических музыкантов с Ближнего Востока. Их композицией "Танго Абдель Карима" завершу наше почти кругосветное путешествие.

Плейлист 280-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Yeah Yeah Yeahs (USA). Lovebomb, LP Cool It Down (Secretly Canadian)



2. Perry Blake (Ireland). Wrote You a Letter, LP Songs of Praise (PIAS)



3. Lakiko (Switzerland/Bosnia). Nije buducnost za svakoga, LP What to Do, How to Live (Self-released)



4. Marc Almond (UK). When the Stars Are Gone, LP Chaos And a Dancing Star (BMG)



5. Soft Cell (UK). I’m Not a Friend of God, LP Happines Not Included (BMG)



6. Dilruba Trio (Turkey/Spain). Dal dala, LP Manush Music Vol.1 (Uren)



7. Acid Arab ft. Fella Soltana (France/Algiers). Gouloulou, LP Trois (Crammed)



8. Try Paradise (India/France/Turkey). Indian Gypsy, LP Try Paradise (Buda)



9. Mahsa Vahdat & Skruk (Iran/Norway). A Thousand Birds Will Chant Your Song, LP Braids of Innocence (KKV)



10. Taraf Syriana (Syria/Moldova/Canada). Abdul Karim’s Tango, LP Taraf Syriana (Lulaworld)



11. Pictish Trail (UK). Natural Successor, LP Island Family (Fire)



12. Alessandro Cortini (Italy). Lo specchio, LP Scuro chiaro (Mute)

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS – SPOTIFY – GOOGLE PODCASTS