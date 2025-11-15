На третьем этаже – кухня. Андрей Шароградский – о сетевых обидах

Десятки раз я сильно жалел, оставив комментарий под чьим-нибудь постом в Фейсбуке. Но случаев, когда я уже заносил руки над клавиатурой, чтобы написать рассудительный (на мой взгляд, конечно) или язвительный, но выверенный до каждой буквы (опять же, на мой взгляд) комментарий, и в последний момент решал этого не делать – уже сотни. Для меня давно очевидно, что, ввязавшись в какой-нибудь фейсбучный спор, я получу в результате только отрицательные эмоции, никого ни в чем не убедив и не поменяв свою точку зрения тоже.

Другое дело – то, что мы обобщенно называем “кухонные споры”. В которых ты видишь собеседника перед собой, в которых можно “отмотать назад”, если дело идет к конфликту, в которых можно вместе перепроверить приводимые факты и теории. В конце концов, согласиться в том, что на какие-то проблемы могут быть разные взгляды, но убедиться, что система ценностей в целом у вас одна ( а если нет – навсегда разойтись) и пропустить за это рюмку-другую.

В общем, споры на кухне мне нравятся больше.

Искренних любителей фейсбучного срача в сети хватает. Кто-то пользуется им для привлечения внимания к собственной персоне, которое потом можно попытаться монетизировать. Кто-то – совершенно бескорыстно, порой от скуки. Вкидываешь в ленту что-то спорно-расплывчатое, и пошло-поехало. Есть много тех, кто постоянно ужасается по поводу сетевых склок, но ввязывается в них вновь и вновь.

Далее поделюсь не своими мыслями, и если они для вас (как для меня) окажутся полезными, то это полностью заслуга их автора, а если я превратно понял их содержание, то вина полностью моя.

Фейсбук – генератор эмоций, прежде всего обид

"Наши эмоциональные переживания неотделимы от той формы, в которой они появляются. Фейсбук не только дает выход эмоциям – он их создает. Мы обучаемся обижаться.Это уникальная инфраструктура производства обиды. Это машина, которая заставляет вас обижаться". Это слова социолога, бывшего декана факультета социологии Шанинки Виктора Вахштайна, произнесенные им в программе “Наблюдатель” на российском канале “Культура” 25 марта 2020 года в контексте обсуждения темы “Общество обострённой обиженности” (пройдет совсем немного времени, и Шанинку разгромят, а самому Виктору Вахштайну в 2021 году придется с “тревожным рюкзаком” уйти из дома через окно, в тот момент, когда в дверь его квартиры будут ломиться агенты ФСБ. Сейчас он живет в Израиле).

Проще говоря, Фейсбук – не очередная площадка, на которой можно выплеснуть свои эмоции. Он сам – генератор эмоций, прежде всего обид.

Причем (не смейтесь, а вчитайтесь!) обидевший может обидеться на обиженного его постом за то, что тот обиделся, а обиженный, увидев это, может ещё раз обидеться на обидевшего за то, что он обиделся. Этот цикл обид сам по себе может быть бесконечным, а если еще подключить, к примеру, бригадинг (погуглите, кто не знает) или другую сетевую “тактику” (манипуляцию, на самом деле)… Туши, как говорится, свет.

В одном из своих постов в Фейсбуке тот же Виктор Вахштайн ссылается на давнюю статью социолога Михаила Соколова, который предложил мысленный эксперимент в духе теории игр. Суть его в том, что два ученых-социолога высказывают противоположные мнения о влиянии трудовых мигрантов на уровень преступности в условном российском городе – один считает, что присутствие мигрантов его резко повышает, другой – что они не представляют собой никакой опасности. По версии Соколова, у не сошедшихся во мнении социологов три пути.

Первый: насмерть поссориться, обозвав противоположную сторону наймитом Запада или коричневорубашечником. В зависимости от занятой позиции. Характерно, согласитесь, для сетевых споров.

Второй: сразу завершить спор и попрощаться. Просто, чтобы не ругаться публично. Тоже вариант поведения в соцсетях.

Третий путь (у Вахштайна это “этаж”, “третий этаж” – это отдельная история, советую почитать его книгу “Смонг”) – попробовать найти аргументы, которые убедят обоих.

Самое интересное, конечно, происходит как раз при третьем варианте. Как объясняет Виктор Вахштайн, стараясь понять аргументы противоположной стороны и не отвергать сразу её претензии к собственным аргументам, спорящие чем дальше, тем сильнее солидаризируются друг с другом, а вот солидарность со “своим” политическим лагерем ослабевает. И если рядом появится кто-то, кто начнет цитировать статьи о мигрантах, оба спорщика посмотрят на него с одинаковым отрицанием, чью бы позицию этот кто-то ни поддерживал.

Спорьте лучше на кухнях, а не в соцсетях

Это очень важный тезис, потому что любому, кто спорит публично, стоит самому себе ответить на вопрос – в какой степени написанное им в сети обусловлено боязнью, что в “твоем” лагере тебя не поймут и из лагеря этого прогонят.

Ну а заканчивается пост Виктора Вахштайна словами, которые для меня лично очень многое окончательно поставили на свои места:

“И да, третий этаж – это, как правило, не аудитория. Это КУХНЯ”.

Так что спорьте лучше на кухнях, а не в соцсетях.

А в природе зарождения фейсбучных обид мне еще предстоит разобраться. Я вот почему-то сильно раздражаюсь, увидев в чьем-то тексте слово “парадигма”. А если оно употребляется больше одного раза – свирепею. Или дело в авторах этих текстов?

Надо сходить к психоаналитику.





