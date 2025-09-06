Надули-обманули. Галина Сидорова – о шантаже и торговле миром

Хорошо помню утро того 1 сентября. Иду с детьми на праздничную линейку в их московской школе. Наверное, поэтому новость из Беслана, которую узнаю, едва вернувшись в редакцию, ощущается особенно пронзительно. А два дня спустя, 3 сентября 2004-го, коллега звонит во время летучки, чтобы сообщить о штурме: по школе, где террористы удерживали 1128 заложников, ударили из танков…

В ходе той "спасательной операции" погибли 334 человека (включая 186 детей). Имена ответственных за топорный штурм с "сопутствующим ущербом" до сих пор не названы. По горячим следам трагедии миру эти цифры не аукнулись. Все сочувствовали Кремлю. Путин принимал соболезнования.

Путин – это не про спасение. Путин – про убийство

Напомню: к тому моменту уже был опыт "Норд-Оста" (2002 год) и того, как "спасали" людей из захваченного террористами московского театра на Дубровке: тогда при штурме погибли 130 человек из 900 заложников, большая часть – в результате последствий применения усыпляющего газа спасателями. Сопутствующий ущерб.

Когда сегодня президент Трамп говорит о тысячах убитых украинцев и россиян, понимает ли он, что для Путина люди, в том числе сограждане, – не более чем расходный материал в его геополитических начинаниях? Путин – это не про спасение. Путин – про убийство.

Теракты, о которых мы вспоминаем в трагические даты, – более чем наглядное подтверждение.

А ещё всплывает вопрос: можно ли торговаться с преступником, принимать требования шантажиста? Представители спецслужб в таких случаях отвечают однозначно: нельзя, ведь террорист войдёт во вкус и совершит новое преступление, выдвинет ещё более неприемлемые условия. Ну а если речь идёт о государстве-агрессоре: может ли мир быть предметом торга и уступок такому шантажисту?

В канун внезапного саммита в Анкоридже президент Трамп, видимо, чтобы поубавить ожидания от мероприятия назвал встречу попыткой "прощупать Путина" и пообещал потребовать от российского лидера завершить войну. "Прощупывание" затянулось. Пресловутая красная дорожка лишь придала наглости и борзости. Не успели зрители отойти от зрелища двух президентов в трамповском лимузине, как по российскому ТВ начальник генштаба Валерий Герасимов, привычно привирая, отчитался об успехах весенне-летней кампании в Украине и "случайно" засветил карту на стене своего кабинета. На ней Одесская и Николаевская, а также незахваченные Россией участки Херсонской, Запорожской и Донецкой областей объединены с территориями под контролем Москвы. Посыл незамысловат: не хотите идти на наши условия сейчас, вот что вас ждёт в будущем.

Одновременно Россия совершает вторую по масштабу за три с половиной года войны воздушную атаку на мирно спящий Киев. Под удар попадают жилые районы, офисы миссий ЕС и Великобритании, погибают более двадцати мирных жителей.

И вот уже Путин в Китае на встрече Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заводит свою старую "песню о главном" – о "спровоцированном Западом" мифическом госперевороте в Киеве 11-летней давности, словно это не его армия в 22-м году вторглась в Украину и до сих пор планомерно уничтожает её города и жителей, пытаясь отхватить побольше чужой территории, пусть даже той, не которой не оставила ничего, кроме трупов и выжженной земли. "Мы войну не начинали", – глумливо затягивает Путин. А его дипломатические подпевалы Лавров и Захарова тут же выскакивают с припевом про Зеленского – "главаря" некой воображаемой "хунты", и куплетом про включение в гарантии безопасности жертве не только требований агрессора о "демилитаризации, денацификации и нейтральном статусе", но и его, агрессора, присутствия в качестве гаранта.

Впору уже Украине потребовать от России на переговорах депутинизации, дерашизации, проведения демократических легитимных выборов с участием всех оппозиционных политиков, пребывающих в тюрьмах, либо изгнанных из России, а заодно нейтрального, внеблокового статуса и отказа от ядерного оружия, к примеру, передачи его под контроль специально созданной для этого международной структуры. Было бы справедливо.

Что до, якобы, нелегитимности Зеленского, согласно, как считает господин Лавров, Конституции Украины (с ней российский дипломат, похоже, недостаточно серьёзно ознакомился, а то и вовсе исходил из излюбленного с советских времён принципа "не читал, но осуждаю"), он-то победил Порошенко на демократических выборах. В отличие от Путина, который сменил в 2024 году сам себя, лёгким движением думских рук обнулив конституцию.

В основе просчётов – фактическая уступка ядерному шантажу Кремля

Пока же путинская ложь, его всё более нелепые ужимки и выступления в стиле троллинга оказывают прямо-таки гипнотическое воздействие, вводят некоторых его визави в политический ступор. Вообще, реагирование на агрессию России против Украины, изначально было чередой ошибок со стороны демократического Запада. Слишком медленно разворачивались: не закрыли небо над Украиной, не спешили с необходимым вооружением или не позволяли использовать передаваемое на полную мощь. Вводили против Кремля дырявые санкции, оставляя кучу лазеек для тех, кто до сих пор зарабатывает на войне. Изолировали российских туристов, вместо богатых приспешников Путина, которые своими деньгами всё равно "пробивали окно" и в Европу, и в Америку. В основе просчётов – фактическая уступка ядерному шантажу Кремля.

Свежая идея "поторговаться миром" привела лишь к забалтыванию переговоров – чего, собственно, и добивался Путин, как только на пороге Белого дома возник Дональд Трамп. Последние недели гаданий встретятся/не встретятся Путин с Зеленским – вообще, на мой взгляд, из разряда нонсенса: заведомо проигрышная игра с шулером, который не особо и скрывает свою истинную цель – заграбастать всю Украину, не мытьём, так катаньем, не военным, так дипломатическим. Несправедливое и подленькое отношение к Украине как к слабому звену "мирного уравнения" и попытка выдать её капитуляцию как "сопутствующий ущерб" – типа, соглашайтесь на всё просто потому, что у вас нет ресурса одолеть агрессора, – как и следовало ожидать, оборачивается невозможностью остановить войну.

В ходе "торгов" Путина надули. Но не в том смысле, в каком он сам регулярно плачется согражданам, мол, надули-обманули, а в другом значении этого слова – русский язык богат – надули его чувство собственной важности, его эго, и бравирование преступлениями, которые он ежедневно совершает, отдавая всё новые приказы убивать. Идя навстречу дорогому другу Си в Тяньцзине, Путин разве что не пританцовывал под Калинку-малинку. Стоя на красной дорожке международной политики, он подмигивает оттуда автократам и диктаторам всех мастей и держит фигу в кармане для миролюбивой общественности. Для всех, кто ещё не понял, – чтобы добиться мира, говорить с российским "вечным президентом" и военным преступником необходимо как с террористом-шантажистом: только с позиции силы, объединив ресурсы вокруг Украины по обе стороны океана, сняв все запреты на применение необходимого оружия, обложив санкциями и загнав обратно в бункер.





Галина Сидорова - московский журналист и внешнеполитический обозреватель



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции