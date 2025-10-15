Наехал на автомобилистов

В России уже в этом году повысят утильсбор.

Изначально планировалось, что новые правила вступят в силу 1 ноября. Но после протестов в нескольких регионах, вице-премьер Денис Мантуров заявил, что введение сбора на автомобили предлагается перенести на 1 декабря.

Самый массовый митинг против нового утильсбора прошёл во Владивостоке. 11 октября свыше 500 человек пришли на акцию против новых правил. Участники держали плакаты: "Им мерседесы, а нам жигули", "Доступные машины - справедливый сбор", "Утиль есть, а где заводы?".

Утильсбор в России вырастет для всех категорий покупателей, включая физлиц. Повышение утильсбора коснется половины ввозимых в Россию автомобилей, а стоимость машин может вырасти на 800 тысяч рублей и выше в зависимости от мощности двигателя, говорят представители отрасли.

В связи с падением нефтегазовых доходов Кремль сейчас активно ищет ресурсы для пополнения бюджета. В правительстве обсуждают повышение страховых взносов для самозанятых, ИП и даже безработных. По подсчётам "Новой газеты Европа", это может принести властям до 1,6 трлн рублей.

При этом в правительстве не планируют вводить дополнительные "налоги на роскошь", чтобы наполнить бюджет. По словам главы Минфина Антона Силуанова это не принесёт больших денег.

Сейчас российский бюджет свёрстан на ближайшие три года с дефицитом в 10 трлн рублей. Чтобы пополнить бюджет, Минфин, как отметил Силуанов, сосредоточился на повышении сборов за счет косвенных налогов и сокращения теневого сектора.

Но в Счётной палате не так оптимистичны, как в Минфине. Там считают, что собираемость налога на прибыль, которая в бюджете заложена на уровне 98,5%, завышена. Бюджет может недополучить в 2026 году свыше 118 млрд рублей, говорят аудиторы.

Сколько денег можно собрать с автомобилистов? Почему власть отказывается финансово дискриминировать богатых, но дискриминирует простых граждан? И чем может обернуться приступ жадности у Кремля? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" c экономическим редактором The Bell Денисом Касянчуком.