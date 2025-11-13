"Национализация всего, до чего могут дотянуться". Российские власти начали объявлять экстремистами дельцов из ОПГ

В конце октября Генпрокуратура РФ обратилась в Советский районный суд Челябинска с беспрецедентным иском: она предложила объявить "экстремистским объединением" известных челябинских бизнесменов братьев Александра и Андрея Махониных, а также 14 человек из числа их родственников и знакомых. Как указано в иске ведомства, ОПГ "Махонинские" занималась "вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области и конкурентов". У "Махонинских" требуют изъять имущество на 2,5 миллиарда рублей.

Местные журналисты и правозащитники считают, что братья Махонины не могли "перейти дорогу" кому-то из местных чиновников или глав ведомств, потому что "всегда работали в плотной связке с ними, а чаще – под ними". К криминалу "ОПГ" не имела отношения с середины 2010-х, считают собеседники редакции Сибирь.Реалии. А экспроприация активов, по их мнению, проходит в рамках "национализации всего, до чего могут дотянуться власти". Признание объединения экстремистским позволяет при этом избежать долгих судов и обратить активы в доход государства максимально быстро.

Традиции спортивные и идеология бандитская

Прокуратура настаивает, что "Махонинские" "придерживаются уголовных традиций и идеологии АУЕ, обогащаются в том числе криминальными способами", цитирует иск Генпрокуратуры "Коммерсант". Активы, которые надзорный орган требует "обратить в доход государства", представляют собой коммерческие компании, свыше сотни объектов недвижимости и десятки автомобилей.

Местный журналист Олег (имена всех собеседников изменены для их безопасности), начинавший работать в конце 90-х гг., говорит, что идеологию АУЕ В августе 2020 года движение АУЕ, фактически не существующее, признано российскими властями экстремистским и запрещено на территории РФ. АУЕ – по сути, условное название и девиз криминальной субкультуры, "арестантский уклад един". к Махониным "с натяжкой можно было бы приплести до середины 10-х гг.", но не позже.

– Как и все ОПГ, они вышли из спортсменов. Александр (старший брат) и Андрей (средний) серьезно занимались греко-римской борьбой. Старшего учил знаменитый Леонид Мошкин (мастер спорта СССР по борьбе, заслуженный тренер РСФСР – С.Р.). Махонины и сейчас финансируют сборы челябинских борцов. Их младший брат утонул в нулевые, но позже братья привлекли в бизнес своего племянника Игоря, сына Юрия, – вспоминает журналист. – К 2014 году Махонины уже давно отжали рынок, несколько ТЦ и развлекательный комплекс в Миассе. Открыли торговые сети и с тех пор "решали вопросики" так, что "не прикопаешься". Повлияло ли на "исправление" то, что дочь Александра Ольга стала жить с сыном главного УБОПовца Челябинской области Полковник Вячеслав Игнатов, экс-глава управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Челябинской области, был снят с должности из-за обвинения в организации телефонной прослушки депутата Госдумы Михаила Юревича, у него есть сын Максим Игнатов – С.Р.? Не думаю. Скорее, это стало логичным следствием их тесного взаимодействия с "красными" (силовыми ведомствами – С.Р.). В 1999 году было последнее дело против Андрея. Причастность к массовой драке на "Торнадо" вообще не доказана – там осужден арендатор их миасского клуба Назарян, а Махонина-старшего пытались обвинить по старой памяти.

Во время беспорядков на фестивале "Торнадо" в Миассе в 2010 году, когда около сотни скинхедов избили зрителей во время завершающего выступления хедлайнера мероприятия, панк-группы "Тараканы", арендатором махонинского клуба "Звездный" был как раза Роберт Назарян. Именно его признали организатором беспорядков на рок-фестивале и осудили на 6 лет. Александра Махонина также называли возможным организатором бойни на "Торнадо", но официального обвинения ему в итоге не предъявили.

Последний раз Махонин-старший был осужден в 1990 году за покушение на убийство. Его младший брат Андрей в 1983 году был осужден по статье о хулиганстве, сопряженном с причинением телесных повреждений местному жителю, в 1985-м – за незаконную торговлю подакцизными товарами, а в 1999 – за самоуправство. Телохранитель братьев – Максим Попов (также указан в иске Генпрокуратуры в числе ответчиков) – в августе 1993 года был осужден за разбойное нападение.

Легализация преступлений

– В нулевые они уже вовсю старались легализоваться. Кстати, многие как старт их торговой деятельности упоминают 1999 год, когда они отжали себе рынок в Ленинском районе Челябинска (в иске Генпрокуратуры упоминается, что в 1999 году колхозный рынок на улице Дзержинского в Челябинске "с помощью криминала" был захвачен ОПГ "Махонинские", и "аналогичная схема использовалась для приобретения развлекательного комплекса "Монте-Карло" – С.Р.). Но к тому времени они уже владели многими клубами Челябинска и Копейска. А первые крупные деньги заработали на торговле алкоголем и обычными бытовыми товарами. С 1991 года у них была открыта торговая фирма "Антей" (сейчас ликвидирована) – это и есть начало, – говорит Олег.

Один из наиболее известных объектов, принадлежащих "Махонинским" – развлекательный комплекс "Галактика развлечений" в Челябинске Махонины открыли в начале 2000-х, когда купили на северо-западе города здание бывшей фабрики художественных изделий. Рядом с самым крупным на тот момент развлекательным комплексом они открыли сауну и фабрику элитной мебели "Монбельер".

В 2011 году в центре Челябинска в известном парке "Алое поле" они открыли заведение "МегаЧел" . На 2025 год они владеют им поровну с вдовой одного из собственников Любовью Шевчук, однако ранее с семьей Шевчук клуб делил другой совладелец, а Махонины были в здании лишь арендаторами. По данным Генпрокуратуры, в 2008 году Махонины потребовали у совладельца здания Александра Лапидуса передать в ОПГ – 20% здания. После отказа Лапидус был забит до смерти. Наследники убитого передали его долю "Махонинским" по заниженной цене, пишет в иске ведомство.

– Примерно еще лет 10 они действительно не чурались грабежей и вымогательств, после сосредоточились на том, чтобы зарабатывать на награбленном и отжатом – расширялись в соседние городки, развивали торговую сеть. Когда с ними кто-то слабый не соглашался, решали вопрос силой. Пока в конце 90-х не наехали на частника, которого крышевали силовики. Тогда Андрей чуть не сел, – вспоминает Олег. – В 1999 году им уже дали ясно понять, что время другое, явные бандиты отошли или ушли во власть.

Местный правозащитник Сергей подчеркивает, что без "крыши" от силовиков "Махонинские" действовать не смогли бы.

– Челябинскую область изначально держали "красные" (силовые ведомства), то есть бандитские кланы были на средних позициях или на низах. И никогда, кроме ранних 90-х, в серьезных переделах рынков не участвовали. По этой причине чтобы подняться хотя бы на нынешний уровень Махониным пришлось тесно сотрудничать с УВД, а потом и полицией. ФСБ – само собой, в тесной связке, – говорит Сергей. – Я бы не сказал, что это был супервысокий уровень, серьезные вопросы они не решали – уровень сети рынков.

Сейчас в бумагах прокуратуры говорится, что именно местные сотрудники ФСБ внезапно обнаружили активы Махониных, добытые неправедным путем. Обыски прошли в коттеджах братьев Махониных.

– Это очень смешно, потому что сами "расследователи" не раз бывали в особнячке Махониных в поселке у озера Смолино, куда катера выходят прямо из личной бухты на их участке. В том самом с башнями и флюгером. Сейчас эти же люди перечисляют все основанные Махониными на "бандитский капитал" компании – "Реси", "Юрьевский Торговый Комплекс", магазин №8 "Ткани", "Оргмедкорпорация", "Скиф-Д", "Армада", ПКФ "Надежда", "Проминвест" и "Техногаз", – зачитывает иск Генпрокуратуры Сергей. – Все 109 объектов недвижимости указали с адресами. И не забыли 12 машин, в том числе любимые старшим Александром Мерседесы. Ой, смотрите, как красиво написано: сейчас ОПГ поддерживает отношения с руководителями преступных организаций и контролирует часть доходов от исправительных учреждений. Это они же про себя и коллег своих – полицию и ФСИН, с которыми работают Махонины.

По данным Генпрокуратуры, представители группировки поддерживали также контакты с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и бывшим первым заместителем председателя Законодательного собрания региона Константином Струковым (экс-владелец перешедшего в собственность государства "Южуралзолота", который ещё в 2024 году он занимал 78-ю строчку в списке самых богатых россиян). Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич также лишился своих активов в ходе национализации – в том числе холдинга "Макфа", крупнейшего в России производителя макаронных изделий. В сентябре Юревич был вновь объявлен в федеральный розыск, он проходит обвиняемым по двум статьям – о получении крупной взятки и незаконном хранении оружия.

"Собирают уже всякую мелочь"

По мнению собеседников Сибирь.Реалии, причина нынешнего преследования "Махонинских не только в местных "разборках". Дело в том, считат они, что государство ищет сейчас любые способы пополнения бюджета.

– Почему именно сейчас? Думаю, дело в масштабных экспроприациях любого имущества, которое можно представить общественности как "незаконно нажитое". Тем более, с 90-х гремели эти бандиты. И неважно, что последние 10-15 лет зарабатывали обычной торговлей и налоги платили, и "крыше" отстегивали. Двух зайцев убивают разом – и "борьбу с бандитами" демонстрируют, и деньги в казну перекладывают, – говорит местный журналист Алексей. – Меня смущает только вопрос суммы. Ведь у того же Юревича и его семьи – речь шла об изъятии сотни миллиардов рублей! Его медихолдинг и "Макфа", недвижимость – это на триллионы рублей тянуло. А Константин Струков? Тот же самый Советский районный суд Челябинска по иску той же Генпрокуратуры в июле конфисковал у него не два вшивых миллиарда, а почти 200 миллиардов рублей! Согласитесь, мелковато стали работать. Но тут у меня такое предположение – крупную рыбу всю попереловили, осталось собирать "мелочь", у которой 2-3 миллиарда. И вменяют сразу экстремизм – таким образом можно без долгого судебного разбирательства сразу выхватывать более-менее жирные куски в казну. То есть невод стал мельче, зато шире.

В пользу этой версии говорит тот факт, что количество конфискаций в России выросло за последние три года в пять раз: 4 195 человек получили приговор с конфискацией имущества в 2022 году, 15 583 человек – в 2023 году и 24078 человек – в 2024-м. То есть за время войны количество конфискаций выросло почти в пять раз. До войны рост был не столь велик – примерно по тысяче подобных дел в год.

После начала войны российские власти целенаправленно увеличивали количество статей, по которым возможна конфискация имущества, утверждает адвокат из правозащитного проекта Первый отдел Евгений Смирнов.

В 2022 году эту меру уголовно-правового характера добавили в только что появившуюся статью о конфиденциальном сотрудничестве с иностранными организациями (275.1 УК РФ), она также вошла в состав статей о доступе и предоставлении сведений, составляющих государственную тайну (283.1 и 283.2 УК РФ). Позднее перечень преступлений УК РФ, за совершение которых предусмотрена конфискация денег, ценностей и иного имущества, был дополнен статьями о диверсии (281.1, 281.2 и 281.3 УК РФ) и о неправомерном доступе к информации (272, 273, 274 и 274.1 УК РФ). Еще одной довольно необычной статьей оказалась 260.1 УК РФ – незаконный сбор особо ценных грибов и растений, внесенных в Красную книгу.