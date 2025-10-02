У семьи еще одного бывшего мэра Владивостока изымают миллиарды. Сам он воюет против Украины

В июле районный суд Владивостока постановил "обратить в доход государства" деньги и недвижимость пятого мэра Владивостока Владимира Николаева и его родственников на общую сумму 14,8 млрд рублей. А в конце сентября Тверской районный суд обратил в доход государства активы шестого мэра Владивостока Игоря Пушкарева, его семьи и партнеров по бизнесу на сумму около 80 миллиардов рублей. Это произошло повторно, спустя 8 лет после приговора и первого изъятия активов самого Пушкарева на сумму в полтора миллиарда рублей.

Подробнее о том, как экс-мэр столицы Приморья заработал свой капитал и почему государство заинтересовалось им повторно спустя год после его ухода из колонии на войну против Украины – в материале Сибирь.Реалии.

"Грузчик, переводчик, директор"

В своем иске к семье бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, его доверенным лицам и ООО "Парк Актив" Генпрокуратура просила об обращении в доход государства 100% активов цементной империи Пушкарева – группы компаний "Ренессанс" и "Востокцемент". Общая сумма ресурсов достигает 80 млрд руб. Суд постановил о том, что решение подлежит немедленному исполнению и активы будут "оперативно переданы Росимуществу, чтобы не допустить их утраты или ухудшения состояния".

В числе ответчиков по иску – родители, братья, супруга и сын Игоря Пушкарева, а также его деловые партнеры, в том числе бывший гендиректор "Дальцемента" Алексей Сысоев, Виктор Иванов и бывший руководитель "Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа" Евгений Дещенко, осужденный в 2018 году за превышение должностных полномочий.

Игорь Пушкарев был задержан 1 июня 2016 года и сразу этапирован в Москву. Это было настолько неожиданно для местных властей, что вице-мэр Владивостока арест отрицал, а пресс-служба даже заявляла, что Пушкарев находится на своем рабочем месте. К тому времени Пушкарев, дольше всех занимавший пост главы города, уже восемь лет был мэром Владивостока. 9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей

Легенда про "Досирак"

Родился будущий глава Владивостока в ноябре 1974 года в маленьком селе в Новый Олов в Забайкальском крае. После окончания местной школы работал на местном золотом прииске, затем отправился на учебу в Приморье, став студентом технологического института во Владивостоке. Однако окончить его не удалось – прииск обанкротился и перестал платить за учебу, Пушкареву пришлось уйти в "академ" и работать грузчиком.

Позже ему удалось не только восстановиться, но и перевестись в Владивостокский институт международных отношений (известный ВИМО) Дальневосточного государственного университета – в 1999 году он получил там диплом экономиста-международника.

– К тому времени он уже плотно работал на корейскую компанию "Пусан", известную поставками "Чокопая" и "Доширака". Де-юре компанией владела русская теща предпринимателя Кана Хюн Чоля из Южной Кореи, а де-факто – этот южнокореец. К концу 90-х Пушкарев продвинулся с самых низов до правой руки реального владельца "Пусана", – вспоминает приморский журналист Владимир (имя изменено для его безопасности). – Есть легенда, что именно Пушкарев сильно улучшил выход на российский рынок корейской лапши "Досирак", добавив в название "ш", которой нет в корейском, для благозвучия. Точно неизвестно, чем он зарекомендовал себя, но факт – в 92 году – в 18(!) лет – он уже стал исполнительным директором "Пусана", а в 1995 году его начальника внезапно убили. Пушкарева официально никогда не подозревали – к теще Кана у следователей было больше вопросов. Однако больше всех выиграл [от убийства Кана] именно Пушкарев.

К этому времени Игорь Пушкарев уже числился исполнительным директором в ООО "Влад-Кан" (зарегистрирована в 1995 году, закрыта в 1997 году), занимавшейся импортом того же "Доширака", печенья "Чокопай" и майонеза "Оттоги".

– Вдова (брак не был официально зарегистрирован) и теща убитого "при невыясненных обстоятельствах" в собственной же квартире предпринимателя, когда очухались от его убийства", пытались выяснять отношения с Пушкаревым – мол, все связи, рынки сбыта, налаженные поставки он заимствовал у бывшего босса. Но ничего им добиться не удалось. А спустя пару лет Пушкарев сам охладел к продуктовому бизнесу, на вырученные от перепродажи лапши деньги он начал строить свою цементную империю, – говорит Владимир.

В 1997 году Пушкарев зарегистрировал собственную компанию "Парк Групп", первый год после открытия продолжая поставки продуктов из Южной Кореи. В 1998 году в число активов "Парк Групп" вошел "Первомайский судоремонтный завод". Сам Пушкарев в одном из старых интервью под заголовком "Входить в историю нужно тактично" признавался, что покупал завод в рассрочку.

"Руководство ОАО "Дальрыба" предложило нам выкупить пакет акций Первомайского судоремонтного завода. Мы приобрели его в рассрочку, и я стал гендиректором, – цитирует Пушкарева издание "Конкурент".

– Следующей сделкой стал выкуп "Спасскцемента" у "Альфа-Групп" за деньги фонда Baring Vostok Capital. В дальнейшем они продолжили эту схему – американский инвестфонд (фонд частных инвестиций Baring Vostok Capital Partners, основатель Майкл Калви) вливал деньги, "Парк Групп" постепенно возвращал их с процентами ниже, чем в любом банке. Всем выгодно. Часть активов покупали буквально по цене лома. Впрочем, иначе те же заводские линии и уходили как металл в тот же Китай, – говорит местный журналист.

К 2002 году в "Парк Групп" вошли ОАО "Теплоозерский цемкомбинат", АО "Теплоозерский цементный завод", АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Владивостокский бутощебеночный завод", АО "Спасский комбинат асбестоцементных изделий". Активы по производству стройматериалов позже перевели из "Парк Групп" в УК "Востокцемент".

Цементная империя и муниципальные дороги

С 2002 года Игорь Пушкарев возглавил совет директоров ООО УК "Парк Групп". К этому времени он уже побывал депутатом гордумы Спасск-Дальнего и депутатом Заксобрания Приморского края третьего созыва. В 2002 году Пушкарев был избран вице-спикером парламента Приморья.

– К тому времени в парламенте края он уже считался весомым персонажем, как и другие депутаты – "выжившие в 90-е". Например, нынешний губернатор Приморья Олег Кожемяко, на тот момент глава совета директоров ОАО "Преображенская база тралового флота". Вскоре депутаты направили Кожемяко сенатором от Заксобрания в Совет Федерации, а спустя два года на смену ему пришел Пушкарев. В 30 лет он стал самым молодым на то время сенатором, – говорит Владимир.

Еще через два года – в мае 2008 года – Пушкарева освобождают с поста сенатора. В связи с избранием мэром Владивостока.

– С поста мэра как раз ушли по уголовному делу Николаева. Надо уточнить, что в губернаторы его [Пушкарева] пророчили еще за три года до этого. Тогда его удалось уговорить на федеральный уровень и энергольготы для его цементных предприятий. Ностальгия… Это были времена, когда с политиками, депутатами еще договаривались, искали компромисс, – говорит политолог, знакомый с региональной спецификой, Алексей Конев (имя изменено для безопасности собеседника). – Пушкарев заходил [в мэрство], получается, когда главой края был "свой" Дарькин. А заканчивать срок уже пришлось под федеральным ставленником Владимиром Миклушевским после того, как Дарькина "ушли" в 2012 году. Сейчас и представить невозможно, что изначально Дарькину вообще-то удалось победить кандидата от федерального центра – Геннадия Апанасенко (прямые выборы губернатора Приморья 2001 года).

Примечательно, что кампанию еще на первые выборы мэра Пушкарев проводил под лозунгом "Человек Кремля". В 2013 году на второй срок он переизбирался от партии "Единая Россия", однако местные жители знают, что его конфликт с "федеральным" губернатором Миклушевским к тому времени уже вошел в острую фазу.

За первый срок на посту мэра Пушкарев успел отличиться при подготовке к форуму АТЭС-2012.

– Он полностью реконструировал схему дорог – не только новые дороги и развязки, но и кольцевое движение в центре Владивостока, три моста с нуля, переделанный аэропорт, новый кампус Дальневосточного университета, – перечисляет Владимир. – Все это требовало большого количества стройматериалов, на которых специализировалась мини-империя Пушкарева. Контракты ловил не только он. Но были такие объемы, что "хватило всем", даже иностранным компаниям.

Подготовка Владивостока к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2012 года, по данным федеральных СМИ, превысила исходную смету в 5 раз и обошлась бюджету страны в 679 млрд рублей.

– Такие "мелочи", как обновленный парк автобусов, можно и не упоминать. Позже ему и это припомнят, обвинив в том, что монополизировал рынок перевозок, отжав его у частных маршрутчиков. Тем не менее тот факт, что успел большую часть достроить к саммиту, хоть и ценой в 5 раз выше, ему записали в плюс. И на втором сроке аппетиты Пушкарева выросли, он презентовал уже ВКАД – Владивостокскую кольцевую автомобильную дорогу, которая не только проблему городских пробок должна была решить, но в будущем войти в уже достроенный транспортный коридор для грузов из Китая в Приморье и обратно – МТК "Приморье-1", и в планируемую трассу от Владивостока до Хуньчунь – "Приморье-3", – вспоминает журналист. – Еще в 2014 году проект оценивали перспективным, а траты в 400 млрд рублей приемлемыми. В 2025 году глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что проект ВКАДа "нерабочий из-за его высокой стоимости". Ну, то есть – "денег нет".

Весь второй срок мэр продолжал борьбу с "федеральным" губернатором, отмечают собеседники Сибирь.Реалии. Для этого к цементным активам он прикупил медиа.

– Он приобрел известное в крае радио "Лемма", газету "Владивосток", ИА " VladNews", пару свежих – сайт "Primorye24" и канал "8". К 2013 году все это сложили в холдинг "БизнесКейс", который работал даже после ареста Пушкарева летом 2016 года, – вспоминает Владимир. – В этих медиа не упускали случая кольнуть Миклушевского. И в целом было очевидно, что на следующих выборах Пушкарев будет его основным конкурентом. К апрелю 2016 года Пушкарев уже победил на праймериз накануне сентябрьских выборов в Госдуму и Заксобрание края. Конфликт вошел в острую фазу. И оказалось, что "крыша" Миклушевского кроет "крышу" Пушкарева. Даже спустя 2-3 года после ареста в медиа Пушкарева еще выходили материалы с открытым обвинением губернатора в возбуждении уголовного дела против него, там прямо публиковали его открытые письма. Мол, все [чиновники] пользуются служебным положением, но меня загребли, потому что дорожку губеру перешел. На самом деле перешел-то он ее федеральному ставленнику, в этом суть. Персона Миклушевского тут номинальная – в 2018 году и его заставили подписать заявление "по собственному желанию". Дело на него тогда не завели, но завели спустя три года, когда он возглавлял Московский университет.

"Нужны еще деньги"

Задержание Пушкарева произошло 1 июня 2016 года во Владивостоке. Его обвинили в коррупции и злоупотреблении полномочиями. На следующий же день ФСБ этапировала его в Москву. Вместе с мэром были арестованы его брат Андрей Пушкарев – гендиректор ООО "Востокцемент", и Андрей Лушников – экс-глава МУП "Дороги Владивостока". Игоря Пушкарева обвинили в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и в коммерческом подкупе.

С 2009 по 2015 год Пушкарев, по мнению следователей, получил 75 миллионов рублей за то, что создавал препятствия коммерческим фирмам к участию в муниципальных аукционах по строительству дорог. При этом он помогал побеждать муниципальному предприятию "Дороги Владивостока", закупавшему стройматериалы в подконтрольных ГК "Востокцемент" компаниях. От своего брата Андрея и по совместительству главы "Востокцемент" Пушкарев получил, по данным следователей, 50 миллионов рублей взяток через посредника Лушникова. Прибыль родственников мэра от его "злоупотреблений" оценили в 472 миллиона рублей.

9 марта 2017 года Басманный суд временно отстранил Пушкарева от поста мэра Владивостока, 3 ноября 2017 года тот сам подал в отставку.

9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы присудил Игорю Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Лушникову присудили 10 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей. Брата экс-мэра Андрея Пушкарева в 2019 году осудили условно.

В марте 2020 года Генпрокуратура взыскала через Советский районный суд Владивостока более 1,4 млрд рублей с братьев Пушкаревых, Лушникова и шести предприятий группы "Востокцемент" в доход государства. К октябрю 2020 года вся сумма была перечислена в казну Приморского края.

В 2022 году, спустя 6 лет после ареста, Ленинский районный суд Владивостока осудил Пушкарева по второму уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. С 2009 по 2017 год экс-мэр, по мнению судьи, ограничил деятельность частных перевозчиков, вытеснил их с рынка и монополизировал рынок пассажирских перевозок для муниципальных предприятий. Срок Пушкарева вырос еще на 3 месяца колонии строгого режима.

В 2024 году, когда Игорь Пушкарев отбыл почти половину назначенного срока, оказалось, что из ИК-33 в Спасске-Дальнем его увезли в "зону специальной военной операции". Об этом в декабре 2024 года объявил адвокат экс-мэра Руслан Омельченко.

– Выяснилось, что Пушкарев подписал контракт с Минобороны России. В то время таким образом попытались выйти на свободу многие экс-чиновники, насмотревшись на "успехи" вагнеровцев. Пушкарев уже знал, что через полгода его никто оттуда не отпустит. Но денег, чтобы подкупать командиров и оставаться в тылу, посчитал, что достаточно. Была информация, что подкупать командование он стал слишком уж активно и деньгами так сорил, что это привлекло внимание командования повыше. Государство сейчас очень голодное до денег, лишний раз их светить – очень опрометчиво, – говорит местный правозащитник Олег (имя изменено для его безопасности). – Точно неизвестно, новость ли о его вербовке на войну привлекла внимание к его делу. Или прокуратура шерстит внимательно все частные активы на предмет экспроприации. Вполне возможно, что это методичная и последовательная работа. Но не исключено и влияние отдельных новостей, как, например, с Денисом Штенгеловым, выступавшим в поддержку Украины. Возможно, он [Пушкарев] решил, что поддержка "СВО" пойдет, напротив, на пользу его делу. Но сейчас любые круги по воде привлекают внимание акул. Даже "поддерживать" следует осторожно. А лучше вообще притвориться мертвым, особенно если государство еще не до конца тебя ощипало.

9 сентября 2025 года, спустя 6 лет после приговора, Генпрокуратура подает в Тверской районный суд Москвы новый иск о взыскании активов стоимостью почти 80 млрд рублей. Ответчиками указаны 23 компании и 9 человек, включая родителей экс-мэра – Сергея и Татьяну Пушкаревых, его братьев – Владимира (был назначен главой "Востокцемента" на время условного срока среднего брата) и Андрея Пушкаревых, жену Наталью и сына Алексея.

В релизе Генпрокуратуры отмечается, что после ареста Игоря Пушкарева холдинг полностью контролировала его семья. Там же тщательно отмечаются успехи цементной империи.

"В 2023 году производственные показатели группы "Востокцемент" стали рекордными: общий объем производства цемента – 3,4 млн тонн, щебня – 3,154 млн тонн. В 2024 году сохранились высокие темпы. Выручка флагмана АО "Спасскцемент" по итогам 2024 года составила 22,6 млрд рублей (+2,6% к 2023 году), чистая прибыль 1,46 млрд рублей (-19% к 2023 году). По "Якутцементу" в 2024 году выручка составила 6,7 млрд рублей (+8%), чистая прибыль 809 млн рублей (+16%). Предприятия группы являются крупнейшими налогоплательщиками в регионах присутствия, – отмечает Генпрокуратура в одном из свежих релизов успехи предприятий Пушкарева и резюмирует. – Консолидированная чистая прибыль всей группы, по оценке Генпрокуратуры, составляет 5,4 млрд рублей".

– Дотошно перечислены [в иске] все причастные компании – АО "Спасскцемент", АО "Якутцемент", АО "Ренессанс Актив", ООО "Востокцемент" и еще полтора десятка фирм, входящих в цементный холдинг, – говорит Владимир. – Суд быстро заморозил акции и доли компаний, банковские счета, недвижимость и другое имущество. Все итоги 25-летней работы Пушкаревых и его партнеров заблокированы буквально на следующий день. Чтобы нельзя было ничего вывести или ухудшить активы.

Генпрокуратура объявила, что "секрет успеха бизнеса семьи Пушкарева и его доверенных лиц – это коррупционные злоупотребления, хищения бюджетных средств, картельные сговоры, а также недопуск к муниципальным контрактам других лиц".

"Все компании сформированы при коррупционном воздействии и "империя Пушкаревых" развивалась за счет муниципальных ресурсов", - заявила сторона обвинения в суде.

Адвокаты защиты пытались отметить, что лица, совершившие коррупционные преступления, были уже ранее установлены Советским судом города Владивосток, а все виновные уже понесли наказание.

"В доход государства уже было взыскано 1,5 миллиарда рублей, - отмечали адвокаты ответчиков. – Подзащитные не должны нести двойную ответственность, поэтому дополнительные взыскания невозможны".

Иск Генпрокуратуры в итоге был принят к производству 9 сентября, в тот же день суд наложил обеспечительные меры – арест на имущество и счета компаний и частных лиц. 22 сентября требования прокуратуры суд утвердил в полном объеме и постановил немедленно передать все активы в доход государства.