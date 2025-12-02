Шанс на мир?

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Он уже неоднократно встречался с президентом РФ в этом году.

До визита в Россиию Уиткофф принял участие во встрече американской делегации с представителями Украины во Флориде. Стороны обсуждали различные аспекты мирного плана США.

Владимир Зеленский заявил, что Украина, ее европейские союзники и США продолжают согласовывать план. Наибольшую сложность пока представляют пункты о территориях, гарантиях безопасности и послевоенном восстановлении Украины.

В Кремле утверждают, что российские войска захватили Покровск и Волчанск. Но военные эксперты говорят, что эти города не находятся под контролем России.

В день переговоров танкер Midvolga 2, следующий из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции.

На прошлой недели в Черном море СБУ поразила дронами танкеры российского "теневого флота".

Оба танкера находились у побережья Турции, не были заполнены нефтью и направлялись в Новороссийск.

Чего ждать от предстоящих переговоров в Кремле? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологами Иваном Преображенским и Владимиром Фесенко.