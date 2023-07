Песни изнутри и снаружи. Артемий Троицкий повышает градус

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Хедлайнеры двести восемьдесят третьего выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители из самых разных и столь далёких стран, что нам с вами там и не побывать. Рок-критик Артемий Троицкий повышает градус оригинальности и аутентичности: знакомимся с песнопениями шаманов вуду и творчеством народных артистов Коморских островов.

Во Франции имеются два рекорд-лейбла мирового значения, специализирующиеся на традиционной и этнической музыке. Один исторический, основанный ещё в 30-е годы прошлого века, – Le Chant du Monde ("Песнь Мира"). Он старомодный, ориентирован на внутренний рынок и призван знакомить французов со всяческой народной музыкой, от балалаек до тамтамов. Второй лейбл, Buda Musique, основан в Париже в 1987 году Жилем Фрюшо и Домиником Баскалем. У них подход более современный, исследовательский: эти специалисты по музыкальной этнике разыскивают и записывают талантливых артистов по всему миру, фокусируясь на молодых и малоизвестных, и стараются их "раскрутить".

Довольно однообразно, зато полная аутентика!

Главная удача Buda, сделавшая лейблу глобальное имя, – серия эфиопской поп-музыки и джаза, инициированная элегантным музыковедом Фабрисом Фальсето. Фабрису, кстати, я благодарен за то, что он свёл меня с каталонцем Паскалем Комеладом. Имена певца Махмуда Ахмеда, вибрафониста Мулату Астатке, саксофониста Гетачев Мекуриа стали известны в мире (и конкретно Джиму Джармушу, любителю и пропагандисту) именно благодаря тридцати с лишним альбомам, выпущенным Buda. Всего в каталоге лейбла порядка 500 релизов. Ещё одна сфера постоянного интереса лейбла – страны и территории Юго-Восточной Африки (Кения, Танзания, остров Занзибар). Возможно, в будущем я подготовлю специальные выпуски подкаста на эти темы (уж про Эфиопию-то наверняка), но сейчас познакомлю вас с последними находками Buda Musique.



Начнём с одной из очень немногих собственно французских групп лейбла. Трио Miekhaneh из Бретани: Мария Лоран (голос, банджо, флейта), Йоханни Кюрте (гитара, горловое пение), Милад Паста (ударные инструменты). Их третий альбом называется "Песни изнутри, песни снаружи" и представляет смелую нетривиальную попытку свести воедино несколько абсолютно не связанных между собой музыкальных традиций: франко-кельтскую, монголо-тувинскую (горловое пение звучит на альбоме постоянно) и персидскую. Удалой дух рока в записях тоже присутствует, пусть и не в канонической форме.



Более привычную музыку исполняет алжирский дуэт Nuba Nova: Хамди Бенани (скрипка, голос) и Мехди Хаддаб (электрический уд). Два отчаянных седовласых виртуоза – Buda вообще очень уважает крутых инструменталистов – играют североафриканскую музыку с уклоном в джаз-рок. Kursi Zidane из их новейшего альбома Speedcaravan – посвящение знаменитому франко-алжирскому футболисту. Стиль этого атакующего произведения я бы определил как "арабский сёрф"!



Музыка Коморских островов нечасто звучит в мировом эфире, а если бы не авантюристы из Buda Musique, то, может, и вообще бы не звучала. На всякий случай сообщаю, что этот небольшой архипелаг расположен между Африканским континентом и северной частью Мадагаскара, но, в отличие от гламурного Маврикия, туристами по какой-то причине пока не освоен. Соуф Эльбадави – автор и певец, фронтмен этно-рок-группы Mwezi WaQ. Их первый альбом, "Песни Луны и надежды", вышел на лейбле Buda в 2012 году. Только что увидел свет и второй альбом, "Блюз глухонемых". Hale – песня о добром султане, после смерти которого народ забыл все мудрые проповеди и совершенно одичал… К слову сказать, буклеты всех релизов Buda максимально информативны: тексты песен, исторические справки, музыковедческие комментарии на двух языках.



Повышаем градус экзотичности: Жан-Батист Бонга с острова Гаити и его дебютный альбом Boula. Бонга – реальный и притом потомственный жрец вуду, на пластинке практически целиком, и в неприкрашенном натуральном виде воспроизведён этот знаменитый ритуал гаитянских шаманов-целителей. С коммерческой точки зрения релиз очень рискованный – цивилизованная публика, естественно, не понимает в колдовских заклинаниях ни слова, а в чисто музыкальном отношении всё звучит довольно однообразно. Зато полная аутентика!



"Попсовую" сторону каталога лейбла представляет дуэт Balkan Taksim из столицы Румынии и их дебютный альбом "Диско Телеграф". К счастью, это не очередной оркестр балканских цыган, которые уже слегка утомили. Саша-Ливиу Стоянович и Алин Забратеяну – этно-электронщики, остроумно нанизывающие южно-европейские мелодии на компьютерные ритмы. Большинство треков клубно-танцевального характера, но есть и более задумчивые пьесы, вроде "Балканского телескопа".

Обаятельная и небанальная группа. Как, впрочем, и весь репертуар Buda Musique.

Плейлист 283-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Modern Studies (UK). Light a Fire, LP We Are There (Fire)



2. FACS (USA). Strawberry Cough, LP Present Tense (Trouble In Mind)



3. Nilza Costa (Brazil/Italy). Resistance, LP Notti de San Patrizio (Brutture Moderne)



4. Tijuana Hercules (USA). Let The Burning Grass Grow, LP Mudslod & The Singles (Skin Graft)



5. Tijuana Hercules (USA). Jehoiachin released, LP Mudslod & The Singles (Skin Graft)



6. Meikhaneh (France). Bi, LP Chants du dedans, chants de dehors (Buda)



7. Nuba Nova (Algiers). Kursi Zidane, LP Speedcaravan (Buda)



8. Mwezi WaQ (Comores). Hale, LP Le blues des sourds-muets (Buda)



9. Jean-Baptiste Bonga (Haiti). Kaylwa Krazé, LP Boula (Buda)



10. Balkan Taksim (Romania). Balkan teleskop, LP Disko telegraf (Buda)



11. Marissa Nadler (USA). Couldn’t Have Done The Killing, LP The Path of The Clouds (Bella Union)



12. Snapped Ankles (UK). The Evidence, LP Forest of Your Problems (Leaf)



13. Penelope (Australia/UK). Red Yellow, LP Three (Houndstooth)

