"Работаем мы под землей, в забое, где не видно зари". Российские шахтеры записали песни протеста

К октябрю 2025 года долги горнякам минимум шести российских угольных шахт достигли полумиллиарда рублей. Им уже несколько месяцев не выплачивают зарплаты, отпускные или больничные. Жалобы в прокуратуру и Следственный комитет не помогли и от безысходности горняки записали песни с жалобами на руководство и чиновников, а также обращение к президенту РФ Путину. Но и это не помогло – из ведомств и администрации президента пришли отписки: "Долги есть. Нарушений не выявлено".

Две трети угольных компаний России стали убыточными. За первое полугодие 2025 года предприятия этой отрасли получили 185,2 млрд рублей сальдированного убытка, следует из статистики Росстата. В среднем угольщики теряли деньги со скоростью более 1 млрд рублей в день, а доля работающих в минус компаний достигла 66%. Эксперты объясняют происходящее тем, что отрасль отрезана санкциями от западных рынков и столкнулась с падением спроса в Азии.

"Петь начали, а что остается?"

В конце октября рабочие шахты "Первомайская" и шахт Промышленновского района записали и выложили в сети композиции, посвященные "Лупию-г****ну" (Михаил Лупий, гендиректор АО "СУЭК-Кузбасс" до октября 2025 года; его сын, Станислав Лупий – депутат Кемеровского муниципального округа и владелец нескольких горнодобывающих компаний – С.Р.), а также главе Промышленновского муниципального округа Сергею Федарюку.

"На шахте Первомайской работаем мы,

Под землей, в забое, где не видно зари,

А Лупий-г***он сидит в кабинете,

Не ценит наш труд, живет, как в буфете.

Зарплаты – копейки, аванс – задержал,

Спецодежду не дал, нас всех обматерил

С головы до ног поливал он нас грязью"

На вопросы о том, помогли ли эти жалобные песни, шахтеры отвечают отрицательно.

– Зато хоть душу выплеснули. Полегчало? Ну, немного. А что еще делать остается? – говорит горняк с 10-летним стажем Сергей (имя изменено для безопасности собеседника). – Хотя я бы на месте ребят текст еще похлеще написал, конечно. Маловато они его обругали.

Сергей, как и его коллеги по шахте, не получает зарплату дольше двух месяцев, а отпускные и другие положенные выплаты – с июня 2025 года.

– Пишешь, пишешь во всякие инстанции. Прокуратуру, трудовую инспекцию – действий вообще никаких не происходит, – рассказывает Евгений (имя изменено для безопасности собеседника) и показывает ответ прокуратуры в ответ на жалобы о невыплатах.

Краткое резюме ведомства: "Нарушений не выявлено".

– Пошел 18 августа этого года в отпуск, успел вернуться обратно, а отпускных, положенных по закону, нет как нет, – говорит Евгений. – Притом, что по закону должны выплатить за три дня до отпуска. Теперь и с зарплатой начали (не платить). Да везде я пробовал – сначала жаловался в местную прокуратуру. Понял, что они повязаны (с руководством шахты), пишешь в московскую. А федеральная прокуратура опять отсылает все на местную прокуратуру. Тут вообще никаких действий нету, это просто хаос.

Недавняя замена Михаила Лупия на другого гендиректора Виктора Климова (с октября этого года он возглавляет компанию, владеющую семью шахтами, включая шахту имени С.М. Кирова, им. А.Д. Рубана, "Талдинская-Западная-1", "Талдинская-Западная-2", имени В.Д. Ялевского, "Комсомолец" и "Полысаевская", также 3 разрезами, 5 обогатительными фабриками и 11 сервисными предприятиями), по мнению горняков, уже ничего не поменяет.

– Лупий уже разграбил шахты в Березовском и не только их, – комментирует Кирилл из разреза "Березовский-1". – Новый человек на разграбленном месте, даже если захочет, ничего не сделает.

Сомневаются шахтеры и их родные и в том, что выйти из кризиса угольным предприятиям помогут власти.

– Лупий С.М. (сын Михаила) – еще и действующий народный депутат. В Кузбассе от "Единой России". Вот вам и пожалуйста. Слуги народа, – поясняет родственница одного из горняков Юлия.

В апреле этого года десятки шахтеров Кузбасса записали Путину обращение с жалобой на невыплату зарплат. Долги угледобытчиков это не сократило.

– Сначала жаловались местным властям, потом пошли до и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В апреле прижало и написали обращение к главе государства. 52 человека лично подписи поставили! Просили, чтобы президент России Путин взял выплату долгов под личный контроль, – вспоминает Юлия. – Ноль. Администрация президента ответила, что "обращение принято". Потом выяснилось, что его спустили в прокуратуру, та – в нашу, кемеровскую областную "спустила". А потом – в СК. А потом наше обращение "спустили в унитаз".

Так образно наша собеседница описывает ответ Следственного комитета по Кузбассу (есть в распоряжении редакции), краткая суть которого сводится к отсутствию "признаков состава преступления" в том, что горнякам шахты "Первомайская" три месяца не платят зарплату. При этом сам факт невыплаты СК подтвердил.

"Да потому что уже давно стало понятно, что власти насрать на народ. А важно только свои амбиции и деньги выделенные на войну", – пишет родственница шахтера Анастасия под очередной новостью о долгах.

"В Кузбассе вообще удачи не видать. Зп подняли только на бумаге. Тарифы подняли, премии забрали. Этого Середюка вообще не выбрали, его назначили, он и не думает о своём крае. Строительство рушится, зп падает. Кузбасс идёт ко дну. Все это видят, но ничего не поделать. Если президент не услышит нас, то ни чего не изменится", – отвечает ей Александр.

Другие кузбассовцы не уверены уже и в Путине:

"Путин всё знает, просто там, видимо, чихать они хотели на людей", – пишет Станислав.

В комментариях жители региона демонстрируют редкую осведомленность о причинах финансовых проблем угледобытчиков: они знают и о снижении общемировых цен на уголь, и о сокращении закупок со стороны западных стран после начала войны против Украины и ввода санкций. И о том, что партнеры с Востока тоже сократили объемы закупки угля из РФ.

"уголь продается в ноль, если не в минус

Скажите спасибо братьям-китайцам за заградительные пошлины на ввоз угля в Китай!

В Европу больше его не везём, на внутреннем рынке потребности в нём особой нет. Предложение в разы превышает спрос на него", – пишет Александра Пистолетова

"весь уголь кузбасса идет в металлургию, которая процветает", – замечает пользователь под ником Никита.

"процветает? Рассмешнил… О процветании металлургии сейчас даже и речи быть не может. Всюду оптимизации персонала, падение цен на сталь. Оборонка ещё хоть как-то живёт, но там такие низкие зарплаты, что ты работать бы там не захотел", – продолжает Александра.

Диалог на экономическую тему прерывается неожиданным предложением о "работе".

"Знаю место где сейчас платят хорошо. Добро пожаловать МИНОБОРОНЫ РОССИИ. Приходите к нам. Зп чётко и вовремя И Х.. Й УВОЛЯТ. ПОКА ЛАСТЫ НЕ СКЛЕИШЬ ИЛИ ОТБРОСИШЬ ", – пишет Александр, уточняя, что это была горькая ирония.

Редакция Сибирь.Реалии направила запрос руководству АО "СУЭК-Кузбасс" с просьбой прокомментировать задержку зарплаты и других выплат сотрудникам. Ответ на день публикации не получен.

Санкции, падение цен и удорожание логистики

Отрезанные санкциями от западных рынков и столкнувшиеся с падением спроса в Азии, угольные компании за 6 месяцев этого года потеряли больше, чем за весь прошлый год (112,5 млрд рублей). В годовом выражении сальдированный убыток отрасли в январе–июне увеличился на 2500%, то есть в 26 раз.

Кемеровская область – наиболее пострадавший от кризиса угольной промышленности российский регион. Ее бюджет недополучил 12 млрд рублей за восемь месяцев 2025 года, заявил губернатор Илья Середюк. По итогам года падение составит почти втрое больше.

Местные издания подсчитали, что к октябрю 2025 года долги угольных компаний работникам превысили полмиллиарда рублей.

Так, ООО "Шахта Инская" должна горнякам 229 миллионов рублей. В конце прошлого года власти компенсировали зарплаты через благотворительный фонд, но только за первые три месяца. Прежнее руководство "Инской" – ее владелец Юрий Байченко и гендиректор Денис Немыкин – сейчас под арестом. По версии следствия, с ноября 2023 года по июль 2024 года они задолжали 382 работникам 65 миллионов рублей. Кроме того, известно, что они поставляли уголь контрагентам по цене ниже рыночной, что привело к убыткам в 54 миллиона. Федеральная налоговая служба подала заявление о банкротстве ООО "Шахта "Инская" и власти объявили, что ведут поиски инвесторов, готовых купить данный актив и погасить долги. Спустя почти год поисков инвестор все еще не найден.

Шахтерам ООО "Шахта Спиридоновская" не выплатили 194,7 миллиона рублей.

Еще 75 млн рублей составляют долги рабочим АО "УК Северный Кузбасс". Ранее компания обещала полностью рассчитаться с шахтерами до конца сентября, потом – до конца октября. По словам рабочих, к выплатам долгов так и не приступили.

27 млн рублей составляют долги АО "СУПК".

ООО "ГОФ Прокопьевская" задолжало горнякам 7,6 миллиона рублей. И еще 5,7 млн рублей должна работникам компания ООО "Энергоснаб".

В конце сентября против "ООО "Сибирская горнодобывающая компания" было возбуждено дело о невыплате зарплат 249 работникам. Долги превышают 22,9 миллиона рублей.

Экономисты подтверждают, что шахтеры и их семьи называют реальные причины проблем в отрасли. Однако не все.

– Конечно, санкции из-за войны и потеря европейских рынков повлияли – снизили спрос на российский уголь. С августа 2022 года действует полный запрет на экспорт российского угля в Европу. Это минус ключевой рынок для отрасли, – говорит доктор экономических наук и профессор одного из вузов Сибири Николай Васнецов (имя изменено). – Восточные партнеры тоже перестали поддерживать в прежнем объеме, поэтому переориентация российских промышленников на Азию дала слабый эффект. В 2024 году Китай, наш крупнейший импортер, сократил закупки на 7%, Индия – вообще на 55%, Япония – в 9 раз! И все это на фоне продолжающегося падения мировых цен на уголь. К концу прошлого года цены на него упали ниже $100 за тонну. Это привело к тому, что российский уголь стало экономически невыгодно добывать и продавать. Даже с учетом больших скидок и маржи.

Эксперт отмечает, что это не единственная причина снижения доходности угледобывающих компаний.

– На фоне резкого падения цен на уголь на все остальное цены растут – логистика сильно подорожала, РЖД тарифы повысил, притом что ее эффективность осталась низкой. Железная дорога везет уголь долго, локомотивов и водителей не хватает. По воде мощностей на Восток тоже мало – порты перегружены, – говорит Николай. – Но главная проблема, на мой взгляд, которая в кризис так фатально рушит предприятия – серые схемы работы, принятые у нас. Привыкли уходить от налогов, прятать прибыль, приворовывать, грязные схемы задействовать. Как в таком кризисе действуют добывающие компании развитых стран? Они получают помощь от государства. А у нас странные отношения с государством – и сами рады его обмануть, и помощи от него в сложные времена не дождутся. Формально они что-то просят у чиновников, но одна лишь реструктуризация налогов в такие времена не поможет. Поэтому кризис в угледобыче продолжится не только в 2025 году, но и в 2026-ом.

Слова экономиста подтверждают недавние новости. В начале октября 137 угольных предприятий подали заявку на получение общесистемных мер поддержки, сообщил замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

"Подкомиссия Минфина уже одобрила индивидуальные меры поддержки для 42 предприятий", – отметили в министерстве, подтвердив, что в Кемеровской области, где добывается более половины угля в стране, из 151 предприятия отрасли 30 – "в красной зоне", а работа еще 18 – остановлена.

Пока известно о деталях "программы господдержки" одного предприятия: компании "Северный Кузбасс", относительно которой с октября 2024 года заведено дело о банкротстве, "для стабилизации положения" предоставили отсрочку по налоговым платежам и страховым взносам. На какой срок Минфин РФ перенес крайние сроки платежей по налогам и страховым взносам, не уточняется.

В июне Минфин РФ объявлял о том, что даст отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых семи угольным компаниям. В список попали только две кузбасские: "Северный Кузбасс" и АО "СУПК "ПАО". Срок "поддерживающей" отсрочки – до 30 ноября 2025 года.







