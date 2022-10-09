Генерал Армагеддон

Доброе утро!

Во Франции в возрасте 75 лет умер философ и социолог Бруно Латур, едва ли не самый известный мыслитель современности. Но в новостях – война:

В субботу утром в результате взрыва оказался поврежденным Крымский мост. Ответственность за подрыв никто на себя не взял.

В ночь на субботу Россия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью – разрушена девятиэтажки и другие жилые дома, не менее 13 человек убиты.

Глава Луганской области сообщил об освобождении деревни Стельмаховка в 20 км от Сватова.

В Петербурге избит активист Георгий Воронцов; медбрат Максим Асриян задержан ФСБ по подозрению в подготовке теракта”.

Кыргызстан отменил военные учения ОДКБ “Нерушимое братство”.

Крымский мост

В субботу утром на Крымском мосту, соединяющем аннексированный Россией полуостров с Краснодарским краем, произошел взрыв. Сначала речь шла о том, что горит цистерна с топливом, потом стало известно об обрушении части дорожного полотна. Движение по мосту некоторое время было полностью перекрыто, но к вечеру субботы частично возобновлено: по мосту следуют поезда и легковые автомобили – сначала они двигались в реверсивном режиме, а в воскресенье объявили, что по двум полосам. Грузовые автомобили и автобусы на мост пока не допускают. Для фур якобы организовали паромную переправу; кроме того, им рекомендуют ехать по сухопутному коридору через оккупированные территории Украины.

В России по факту взрыва возбуждено уголовное дело – как стало известно позже, по статье о терроризме. В субботу официально говорилось о трех погибших, в воскресенье – без ссылки на источник – сообщалось о пяти погибших и трех пропавших без вести. Путин приказал организовать правительственную комиссию и подписал указ об усилении защиты своего любимого детища – теперь этим будет заниматься не Росгвардия, а ФСБ. Вечером в воскресенье российский президент на встрече с главой СК Бастрыкиным заявил, что “теракт” на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины, сегодня он обсудит это с Совбезом России. Ранее “украинских вандалов” обвинили во взрыве российские власти Крыма. О причастности ко взрыву украинских спецслужб заявили, со ссылкой на свои источники, все крупнейшие украинские медиа, а таже Washington Post и New York Times. В Службе безопасности Украины ответили, что будут комментировать этот вопрос только после окончательной победы Украины в войне. Президент Владимир Зеленский заявил в субботнем вечернем обращении к гражданам, что “в Крыму было облачно”, другие официальные лица публиковали издевательские посты, а в Киеве на Крещатике установили гигантскую марку с горящим Крымским мостом. Вот фотографии пожара на мосту из космоса.

Российское следствие считает, что на мосту взорвалась наполненная взрывчаткой фура, но что произошло на самом деле, не известно – вот разные версии. Американский институт изучения войны полагает, что взрыв на Крымском мосту усложнит российским военным логистику. Как строили и охраняли любимый мост Путина, подробно рассказано тут.

Военные сводки

В ночь на воскресенье российская армия выпустила 20 ракет по Запорожью – разрушена девятиэтажка, уничтожены частные дома, не менее 13 человек убиты, десятки раненых; вот видео с места трагедии. Президент Украины назвал этот обстрел “абсолютным злом”. Число жертв обстрела пятиэтажек в Запорожье 6 октября выросло до 20 человек. Российским обстрелам из “Градов” в ночь на воскресенье подверглись также Марганецкая и Никопольская общины Днепропетровской области; власти Сумской области сообщили об интенсивных обстрелах в воскресенье утром. Об обстрелах со стороны Украины сообщали власти Белгородской области – ФСБ РФ утверждает, что за последнюю неделю их было более ста. В Ростовской области во время учебно-тренировочного полета разбился российский бомбардировщик Су‑24.

Новым командующим российским вторжением в Украину назначен генерал армии Сергей Суровикин, в армии он известен под прозвищем Генерал Армагеддон – о предыдущих его подвигах можно почитать здесь. Пока украинское наступление на востоке страны продолжается: глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил об освобождении еще пяти сел, в том числе Стельмаховки – она находится в 20 км от Сватова, которое является целью текущего этапа наступления. В освобожденном недавно Лимане Донецкой области началась эксгумация тел погибших. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что 7 октября в Херсонской области российские военные обстреляли с самолета автоколонну гражданских, стоявших в очереди на понтонную переправу на левый берег Днепра у Дарьевского моста – не менее пяти человек были убиты. Здесь и здесь – свежие фотографии войны.

В субботу украинский “Энергоатом” и МАГАТЭ заявили о том, что в результате обстрелов Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В обстрелах строны традиционно обвинили друг друга. В ответ на использование ЗАЭС в качестве инструмента шантажа Украина давно призывает западные страны ввести санкции против российской атомной энергетики, но это вряд ли произойдет – почему, рассказывается тут.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад быстрее обеспечить Украину современным ПВО. Словакия к дню рождения Путина передала Украине еще две гаубицы "Zuzana 2".

Военные истории: рассказ об украинских беженцах, живущих в чешском замке XVII века в часе езды от Праги; история жительницы Сум, которая во время оккупации в течение месяца помогала украинским военным (ее свекра россияне похитили, о нем до сих пор ничего не известно); репортаж из украинской угольной шахты – о работе шахтеров в условиях войны; и подробное расследование экологов о том, как война уродует и убивает природу.

Что дальше

Кыргызстан отменил военные учения ОДКБ "Нерушимое братство – 2022", которые должны были начаться сегодня. В Кыргызстан участники учений должны были прибыть из Казахстана, где с 26 сентября по 8 октября проходила серия учений миротворческих войск ОДКБ. Теперь участники из России и Беларуси через Казахстан вернутся в свои страны.

Украинская военная разведка утверждает, что Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну. В субботу посол Украины в Минске Игорь Кизим был вызван в Министерство иностранных дел Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой говорится, что Украина готовит удар по территории Беларуси. Как давно заметили аналитики, Россия (и, похоже, Беларусь тоже) обычно обвиняет других в том, что сама собирается сделать. Вот репортаж о жителях украинского села Москали на границе с Беларусью: они уверяют, что готовы к новому вторжению.

Турция намерена организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по Украине. План будто бы уже передан США по частным каналам (Песков говорит, что ничего не знает об этом). О дальнейшем ходе войны здесь гадают американский историк Натаниэл Найт и правозащитник, глава центра изучения тоталитарных идеологий Юрий Ярым-Агаев.

Российское

В Петербурге трое неизвестных избили московского активиста Георгия Воронцова. По его словам, избивавшие называли его "предателем родины" и говорили, что он "не имеет права на жизнь". В аэропорту Пулково ФСБ задержала медбрата Максима Асрияна – по подозрению в подготовке теракта (жена Асрияна утверждает, что просто за антивоенную позицию). В Улан-Удэ сотрудники ФСБ задержали двоих 17-летних подростков, которых подозревают в поджоге баннера в цветах российского флага и с буквой "V", вывешенного на постаменте памятника Ленину. Илья Пономарев – бывший депутат Госдумы, давно живущий в Украине – объявлен в розыск. Ранее московский суд заочно арестовал его по делу о “фейках” про российскую армию.

В школах тоже хтонь: в Москве 10-летнюю пятиклассницу забрали в отдел полиции прямо из школы после обращения директрисы, в котором она просила полицию "повлиять на воспитательную позицию" матери, чтобы та не воздействовала на дочь "убежденностью собственных политических взглядов". Поводом для обращения стало то, что девочка не ходила на "Разговоры о важном", а в школьном чате использовала аватарку в желто-синих цветах. Вот интервью с учительницей одной из московских школ, которую, видимо, скоро вынудят уволиться. Тем временем школа в Краснодарском крае, пригласившая на “Разговоры о важном” в качестве почетного гостя боевика ЧВК Вагнера, убрала сообщение об этом со своего сайта – теперь там говорится, что в гости к школьника приходил краевед.

В Госдуму внесен законопроект об альтернативной службе в период мобилизации. В пунктах временного размещения мобилизованных продолжаются пьянство и драки (с начала мобилизации в этих пунктах по всей стране умерли уже 17 человек). Трудовых мигрантов с гражданством стран Центральной Азии обманом и пытками принуждают подписывать договоры о службе в российской армии. В сети появилось видео, на котором владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин беседует с заключенными, успевшими повоевать в Украине и потерять там конечности. Двое из них говорят, что после протезирования собираются вернуться на фронт, а Пригожин поддакивает: из ЧВК, мол, "можно уехать только на пенсию по старости, либо в цинковом гробу".

Не желающие воевать продолжают уезжать из России (вот разговоры с новыми эмигрантами), но взять с собой домашних животных получается не всегда: в России кончились вакцины. Вот рассуждения о судьбах родины: с Леонидом Гозманом, журналисткой Елизаветой Осетинской, поэтом Александром Дельфиновым.

Вокруг света

В субботу на севере Германии на три часа встали поезда из-за того, что кто-то перерезал кабель в двух разных местах. Газета Der Tagesspiegel утверждает со ссылкой на источники в спецслужбах, что в случившемся подозревают в том числе Россию. Корабли военно-морских сил ФРГ обследуют места утечки газа из "Северных потоков".

В Австрии на президентских выборах в воскресенье победу одержал действующий глава государства Александр ван дер Беллен.

Китай запустил в космос обсерваторию для изучения Солнца.

Шесть ссылок с бонусом

Биографии. Какой была Марина Цветаева в воспоминаниях современников. Или что делал Даниэль Дефо, пока не написал “Робинзона Крузо”.

Какой была Марина Цветаева в воспоминаниях современников. Или что делал Даниэль Дефо, пока не написал “Робинзона Крузо”. Эмигрантское. Рассказ Мелании Кедровой, потомицы Петра Семенова-Тян-Шанского об истории семьи, русских во Франции и ощущении России как дома. Или отрывок из книги Светланы Шнитман-МакМиллин “Георгий Владимов: бремя рыцарства” (Редакция Елены Шубиной), посвященный отношениям Владимова с Народно-трудовым союзом российский солидаристов – эмигрантской организацией, деятельность которой сейчас назвали бы “гибридной информационной войной”.

Рассказ Мелании Кедровой, потомицы Петра Семенова-Тян-Шанского об истории семьи, русских во Франции и ощущении России как дома. Или отрывок из книги Светланы Шнитман-МакМиллин “Георгий Владимов: бремя рыцарства” (Редакция Елены Шубиной), посвященный отношениям Владимова с Народно-трудовым союзом российский солидаристов – эмигрантской организацией, деятельность которой сейчас назвали бы “гибридной информационной войной”. Труд и отдых. Фрагмент из монографии французских социологов Доминика Меда и Патрисии Вендрамин “Переосмысляя труд” (Academic Studies Press) – об эволюции ценности, придаваемой труду. Или отрывок из книги специалиста по теории игр Оливера Рейдера “Семь главных игр в истории человечества” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о шахматах.

Фрагмент из монографии французских социологов Доминика Меда и Патрисии Вендрамин “Переосмысляя труд” (Academic Studies Press) – об эволюции ценности, придаваемой труду. Или отрывок из книги специалиста по теории игр Оливера Рейдера “Семь главных игр в истории человечества” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о шахматах. Бонсом - аквариумистика. Два интервью БГ о жизни и музыке, данные с разрывом в месяц: первое и второе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок