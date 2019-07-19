Надменность, цинизм и унизительное отношение

Доброе утро!

В США прекратили уголовное дело о домогательствах против актера Кевина Спейси, потому что истец отказался рассказать в суде, как дело было. Остается требовать пересъемок последнего сезона “Карточного домика” с той же настойчивостью, с какой незарегистрированные независимые кандидаты в Мосгордуму отстаивают свои права в Москве на Трубной площади. В остальном так:

В Москве на 30 суток арестовали пенсионерку, оскорбившую краснодарские власти в 2015 году; в Екатеринбурге завели уголовное дело за нападение с газетой на полицейского.

Зеленский предложил Кремлю одновременно освободить Олега Сенцова и Кирилла Вышинского.

США говорят, что сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе.

При пожаре в анимэ-студии в Японии погибли 33 человека, десятки пострадали.

Как бы выборы

В Москве прошла пятая подряд акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, собрались около тысячи человек. Один из кандидатов, Иван Жданов, сказал, что в среду полиция вручила ему предостережение о недопустимости акций на Трубной, но он это предостережение порвал.

Фонд борьбы с коррупцией, где работает Жданов, нашел у ближайших родственников главы Мосгоризбиркома незадекларированную недвижимость в Хорватии, с видом на море. Ранее Алексей Навальный опубликовал видео, на котором с дрона снята подмосковная дача Горбунова (900 кв. метров, 60 млн рублей).

Выборы пройдут 8 сентября, в некоторых округах на них можно будет голосовать электронно. Что не так с электронным голосованием, объясняется здесь.

Просто выборы

Верховную Раду Украины изберут уже в это воскресенье. Вот полезный ликбез об украинских партиях, вот разговор с главой “Слуги народа”, лидирующей по данным опросов, а вот короткая история о предвыборной кампании партии Медведчука “Оппозиционная платформа – За жизнь” (она по опросам на втором месте): за три дня до голосования украинский политик ездил в Москву встречаться со своим кумом.

В ответ на предложение Кремля освободить главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в госизмене, президент Украины Владимир Зеленский предложил освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего в России двадцатилетний срок по обвинению в терроризме.

Русофобия

Утром в четверг Европейский суд по правам человека постановил, что что права на самый популярный в Грузии телеканал "Рустави–2" принадлежат бизнесмену Кибару Халваши. Тот обратился в ЕСПЧ, утверждая, что в 2006 году был вынужден за бесценок продать акции своей компании под давлением режима Саакашвили. К вечеру на телеканале, прославившемся в России матерной филиппикой одного из ведущих в адрес Путина, сменилось руководство. В Кремле могут вздохнуть с облегчением: в отдельно взятой Грузии “русофобия” побеждена.

Но в США она процветает: глава демократов в американском Сенате Чак Шумер обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой проверить, не угрожает ли разработанное в России приложение FaceApp (меняющее возраст на фотографиях) национальной безопасности США. Что скажет ФБР, узнаем, но специалисты говорят, что не угрожает.

В любом случае полезно прочитать замечательную объяснялку о том, что такое эта самая пресловутая русофобия.

Самая длинная рубрика: судебно-полицейское

228, народная. В уголовном деле активиста Артема Милушкина (мужа координатора “Открытой России” в Пскове) появился еще один эпизод, имевший место в 2011 году: тогда оперативник в рамках контрольной закупки купил у кого-то наркотик, но полицейские так и не выяснили, у кого – а теперь вдруг узнали Милушкина. Как расследуют наркотические дела в Ростовской области, рассказано тут.

В уголовном деле активиста Артема Милушкина (мужа координатора “Открытой России” в Пскове) появился еще один эпизод, имевший место в 2011 году: тогда оперативник в рамках контрольной закупки купил у кого-то наркотик, но полицейские так и не выяснили, у кого – а теперь вдруг узнали Милушкина. Как расследуют наркотические дела в Ростовской области, рассказано тут. Лекарства. На мать неизлечимо больного ребенка Елену Боголюбову, которая заказала для сына по почте не зарегистрированный в России препарат от судорог, уголовное дело заводить не стали. Вот понятный рассказ о таких препаратах.

На мать неизлечимо больного ребенка Елену Боголюбову, которая заказала для сына по почте не зарегистрированный в России препарат от судорог, уголовное дело заводить не стали. Вот понятный рассказ о таких препаратах. Дети. Московская соцзащита в ответ на уголовное дело о халатности, заведенное за то, что усыновленные дети живут в однополой семье, высоко отозвалась о жизни детей в этой семье. Никто не жалуется, кроме Следственного комитета.

Московская соцзащита в ответ на уголовное дело о халатности, заведенное за то, что усыновленные дети живут в однополой семье, высоко отозвалась о жизни детей в этой семье. Никто не жалуется, кроме Следственного комитета. Мусор. В подмосковном Ликино-Дулево снова разогнали протестующих против строительства мусорного полигона сыном генпрокурора Чайки. Задержаны около 10 человек, в том числе шестилетняя девочка. Одному мужчине при задержании сломали руку.

В подмосковном Ликино-Дулево снова разогнали протестующих против строительства мусорного полигона сыном генпрокурора Чайки. Задержаны около 10 человек, в том числе шестилетняя девочка. Одному мужчине при задержании сломали руку. Неуважение к власти. Пенсионерку отправили в московское СИЗО на 30 суток за то, что она "со всем пролетарским гневом" отругала главу села в Краснодарском крае в 2015 году (трудно поверить, но почитайте). В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против “деда-пикетчика” Вадима Панкратова – он замахнулся на полицейского газетой (“применении насилия, неопасного для жизни и здоровья”). В Архангельске пенсионерку оштрафовали на 30 тысяч рублей за комменты в ВК с критикой судей, выносящих приговоры протестующим против строительства полигона для московского мусора (“неуважение к власти”). МВД своевременно выпустило методические рекомендации для сотрудников касательно привлечения за неуважение (должны быть продемонстрированы “надменность, цинизм и унизительное отношение”).

Пенсионерку отправили в московское СИЗО на 30 суток за то, что она "со всем пролетарским гневом" отругала главу села в Краснодарском крае в 2015 году (трудно поверить, но почитайте). В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против “деда-пикетчика” Вадима Панкратова – он замахнулся на полицейского газетой (“применении насилия, неопасного для жизни и здоровья”). В Архангельске пенсионерку оштрафовали на 30 тысяч рублей за комменты в ВК с критикой судей, выносящих приговоры протестующим против строительства полигона для московского мусора (“неуважение к власти”). МВД своевременно выпустило методические рекомендации для сотрудников касательно привлечения за неуважение (должны быть продемонстрированы “надменность, цинизм и унизительное отношение”). Свободный интернет. Суд в Томске обязал Роскомнадзор ограничить доступ к тесту про чиновников-взяточников на сайте “Сноба” (оказывает “прямое негативное воздействие на нравственность граждан”). Пройдите этот тест. Роскомнадзор снова оштрафовал Google (теперь на 700 тысяч рублей) за то, что тот плохо фильтрует запрещенную в России информацию.

Суд в Томске обязал Роскомнадзор ограничить доступ к тесту про чиновников-взяточников на сайте “Сноба” (оказывает “прямое негативное воздействие на нравственность граждан”). Пройдите этот тест. Роскомнадзор снова оштрафовал Google (теперь на 700 тысяч рублей) за то, что тот плохо фильтрует запрещенную в России информацию. Свобода собраний. На Красной площади задержан пикетчик с пустым плакатом.

ФСБ, Транснефть и Росстат

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий отставным фсбшникам ездить за границу – для их же безопасности. ФСБ – то ли в ответ, то ли просто так – предлагает ввести новый порядок допуска авиакомпаний к международным перелетам (они будут обязаны предоставлять информацию о каждом пассажире) и дать ФСБ право отменять любой международный рейс в случае “угрозы безопасности РФ”.

По данным Reuters, “Транснефть” не знает, куда девать некачественную нефть, и поэтому предлагает бодяжить ею чистую. Минэнерго якобы это предложение уже одобрило. (В Литве задержан еще один из предполагаемых виновников попадания грязной нефти в “Дружбу”).

Росстат опубликовал данные о медианной зарплате – она составила 34,3 тысячи рублей. Это значит, что половина работающих россиян получает больше этой суммы, а другая половина – меньше. Средняя зарплата по стране составляет 47,6 тысячи рублей. Чем больше разрыв между этими цифрами, тем выше уровень неравенства.

Вокруг света

В Японии произошло самое массовое убийство за четверть века: не менее 33 человек погибли и еще десятки пострадали в результате поджога аниме-студии Kyoto Animation в Киото. 41-летний подозреваемый разлил и поджег бензин внутри здания. Здесь комментарий востоковеда Василия Головнина.

США утверждают, что сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе, Иран это не подтверждает. Чуть раньше Иран задержал иностранный танкер.

США отказались от поставок истребителей F–35 в Турцию, потому что Турция закупила российские C–400, которые якобы могут собирать разведданные про F–35.

ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией вспышку лихорадки Эбола в Конго.

Шесть ссылок

Наука. Отрывок из книги экономиста и психолога Дэна Ариели “Предсказуемая иррациональность” (изд-во “Альпина Паблишер”) о том, как работает плацебо и почему дорогое плацебо работает лучше. Или рассказ о том, почему головоногие моллюски скоро вытеснят мышей с рынка биологических экспериментов.

Кино. Статья Светланы Еланской об эволюция фигуры Другого в советском кино – из сборника “Другой в литературе и культуре” (изд-во НЛО). Или ужасно забавный разговор с британским кинорежиссером Майком Ли.

Литература. Новая статья на “Полке” – о “Голубой книге” Михаила Зощенко рассказывает Данила Давыдов (“Но я буквально остолбеваю, когда гляжу на свои нижние конечности, описанию которых не место в художественной литературе”). Или симпатичное эссе Александра Иличевского – о любви к родине или вроде того.

Искренне Ваши,

Семь Сорок