Запрещать не просвещать

Доброе утро!

В Москве на Красной площади полиция задержала Деда Мороза, протестовавшего против закрытия елок. На него составили административный протокол за нарушение порядка пикетирования, а сопровождавших его эльфов отпустили без протоколов. Но скоро эта вольница закончится и для эльфов:

В Госдуму внесены законопроекты, один из которых приравнивает очередь на одиночный пикет к массовой акции, а другой запрещает заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей.

В России второй день подряд рекордное число смертей от коронавируса за сутки. В Петербурге ужесточают ограничения.

Семья Романа Бондаренко, скончавшегося после задержания в Минске, сообщила, что им не отдают тело. Белорусские силовики тут же придумали, как обвинить в этом родных убитого.

Опубликован проект новой конституции Кыргызстана, усиливающий президентскую власть и ограничивающий свободу слова.

Шестеренки российской государственности

Подал в отставку глава Мордовии Владимир Волков – свое желание уйти он объяснил в письме Путину тем, что “время идет, и надо давать дорогу молодым”. Путин отставку принял и назначил взамен 42-летнего Артема Здунова, ранее возглавлявшего правительство Дагестана.

Совет Федерации по просьбе генпрокурора России Краснова разрешил задержать Михаила Меня – аудитора Счетной палаты, бывшего губернатора Ивановской области и министра в правительстве Медведева (до 2018 года). Михаила Меня обвиняют в хищении 700 млн рублей из бюджета в бытность его губернатором. Мень – сын убитого в 1990 году отца Александра Меня, начинавший политическую карьеру в команде Лужкова.

Госдума окончательно приняла поправки в уголовный и административный кодексы, вводящие крупный штрафы за призывы к “отчуждению территорий” и уголовную ответственность в случае повторного нарушения.

В Госдуму внесен проект поправок к закону о митингах и собраниях, приравнивающий очередь на одиночный пикет к массовому мероприятию и определяющий правила финансирования митингов. По словам оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, режим таким образом “переходит в состояние глухой обороны”.

Кроме того, в Госдуму внесен проект поправок к закону “Об образовании”, запрещающий не согласованную с властями просветительскую деятельность (в целях противодействия “антироссийской пропаганде”).

Еще один внесенный в парламент законопроект запрещает “иностранным агентам” занимать государственные и муниципальные должности. К “иностранным агентам” приравниваются лица, получающие деньги из-за границы и “участвующие в политической деятельности”.

Роскомнадзор официально потребовал от Google вернуть ролики телеведущего Соловьева в тренды YouTube.

Федеральное агентство морского и речного транспорта объявило о начале строительства трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи, которая пройдет от Мурманска до Владивостока. Всего 65 млрд рублей – и все медведи Арктики обретут быстрый интернет. А пока посмотрите, как студент Омского института водного транспорта лезет у себя в деревне на березу, чтобы поймать мобильный сигнал и скачать задания, которые он должен выполнить в процессе дистанционного обучения.

Хроники пандемии

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 20 985 (это меньше, чем днем ранее). В Москве выявлено 4174 новых случая, в Петербурге – 2215. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 992 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру среды 34 387 человек (+456 за сутки, и это опять рекорд). За день в Москве скончались еще 73 человека.

Власти Петербурга ужесточают ограничения с 23 ноября: спортивные мероприятия снова будут проходить без зрителей, закрывается весь общепит в торговых центрах и ограничивается число посетителей катков (!). В Москве в ковидной больнице в Коммунарке взорвался кислород, никто не пострадал. Платные студенты МГУ будут требовать в суде пересмотра расценок за обучение в связи с переходом учебы в онлайн. С сегодняшнего дня на дистанционное обучение переходят школы в Нью-Йорке.

Протесты против коронавирусных ограничений прошли в Берлине – полиция разгоняла собравшихся водометами, задержаны около 300 человек. В Дании на фермах убили норок с мутировавшим коронавирусом, министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства ушел на этом фоне в отставку.

Pfizer завершила испытания своей вакцины от Covid-19, ее эффективность составила 95%. Гонка вакцин продолжается, здесь обзор.

Пандемия изменила рейтинг самых дорогих городов мира. Москва выбыла из первой сотни; Восточная Европа, Южная и Северная Америки подешевели, Западная Европа подорожала. Еще одно следствие пандемии – необоснованное употребление антибиотиков – пока не так заметно, хотя последствия могут оказаться плачевными.

“Уклоняются забирать тело”

Семья Романа Бондаренко, который умер на прошлой неделе после жестокого избиения людьми в штатском (предположительно, силовиками), сообщила, что им не отдают тело погибшего. В ответ в Генпрокуратуре Беларуси заявили, что сами родственники “уклоняются забирать тело”, и в подтверждение опубликовали запись вчерашнего телефонного разговора с матерью Романа на эту тему, выдав его за пятничный. Вот разговор обо всем этом с двоюродной сестрой погибшего.

Генпрокуратура Беларуси вынесла предупреждения двум священникам – один назвал разрушение стихийного мемориала Бондаренко "попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть в наших людях", другой – “глумлением над портретами убиенного, сатанинским попранием лампад и иконок". Высказывания признаны разжигающими ненависть к представителям государственной власти.

Следственный комитет Беларуси ответил на заявление Международного комитета по расследованию пыток о возбуждении уголовного дела по фактам применения насилия и спецсредств в отношении участников Марша народовластия 8 ноября: уголовное дело возбуждать не будут, потому что заявление “носит абстрактный характер”.

Из конкретного: журналистам продолжают давать административные аресты – в частности, 10 суток получил корреспондент белорусской службы Радио Свобода Игорь Карней. Вынесено сразу два приговора за насилие в отношении сотрудников милиции: Антон Лакишик приговорен к трем годам колонии, 25-летний инженер-программист Павел Манкиненко – к четырем (он распылил перцовый баллончик в сторону милиционеров, чтобы успеть убежать).

Минск отказался от проведения в Беларуси командного чемпионата Европы по легкой атлетике-2021 "по техническим причинам" (соревнование пройдет в Польше). На всей территории Беларуси введен масочный режим.

А для поднятия духа – свежее интервью с Ниной Багинской, символом белорусских протестов.

Российские будни

Мосгорсуд оставил в силе приговор по делу "Седьмой студии".

Главе карельского “Мемориала” Юрию Дмитриеву могут добавить еще десять лет колонии. Детский омбудсмен Карелии собрал специальную пресс-конференцию, чтобы объявить, что в компьютере Дмитриева нашли какие-то порнофильмы.

В Пензенской области у родственников осужденного по делу "Сети" Максима Иванкина прошел обыск, изъяли всю технику.

Краснодарский офис "Эковахты" обыскали по делу о “нежелательных организациях”.

В Хабаровске за участие в митингах задержан председатель церковного суда биробиджанской епархии РПЦ протоиерей Андрей Винарский.

Партнерам ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок" поступают угрозы. Ранее полиция закрыла кафе Zoom (предположительно потому что кинофестиваль проходит онлайн на платформе Zoom).

О мироустройстве и нравах

В Красноярске, Чите и Кемерове введен режим "черного неба". Что это значит, объясняется тут.

Краткие, но ясные разъяснения о системе руководства Чеченской республикой.

Полная история возникновения первой в России “федеральной территории Сириус” – с объяснениями касательно перспектив появления подобных новообразований в Москве.

Рассказы о сексуальном насилии над детьми в семьях и способах помощи жертвам (пусть и запоздалой).

Большое полотно о меняющихся нравах в академической среде: студентки обвиняют петербургского филолога и политика Александра Кобринского в неэтичном поведении и домогательствах.

Российско-американское

ФСБ отказалась возбуждать уголовное дело по факту применения химического оружия против Навального. Зато Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом ввести санкции в отношении России по этому поводу. Резолюция носит рекомендательный характер, и нынешняя администрация вряд ли обратит на нее внимание: президент Трамп занят сейчас увольнениями в агентстве, отвечавшем за кибербезопасность президентских выборов.

Бывший спецназовец США признался в сговоре с российской разведкой – завербовали его в Челябинске.

Вокруг света

Совет Федерации разрешил Путину ввести миротворцев в Нагорный Карабах. Ранее утверждалось, что такое разрешение не требуется, да и миротворцы уже там. Репортаж о том, что происходит в Армении после установления мира, читайте здесь.

На сайте парламента Кыргызстана появился проект новой Конституции. Власти планируют провести референдум 10 января. Если обнародованный проект будет принят, следующий президент Кыргызстана получит почти абсолютную власть, а свобода слова в стране будет ограничена. Пока не очень понятно, кто является автором этого текста. О необходимости конституционной реформы много говорил временный глава Кыргызстана Садыр Жапаров.

Сегодня премьер Великобритании Борис Джонсон объявит о рекордных за последние 30 лет инвестициях в военно-промышленный комплекс. Самое время.

Федеральное авиационное управление США разрешило вернуть в эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Режиссера Романа Виктюка похоронят во Львове.

Шесть ссылок

Советские судьбы. Биография самых известных братьев-близнецов в истории инакомыслия в СССР – Роя и Жореса Медведевых. Или разговор с Владимиром Леоном, автором документального фильма “Мои дорогие шпионы”, в котором распутывается история эмиграции и таинственного возвращения в СССР деда и бабушки режиссера – Константина и Лили Кочетковых.

Биография самых известных братьев-близнецов в истории инакомыслия в СССР – Роя и Жореса Медведевых. Или разговор с Владимиром Леоном, автором документального фильма “Мои дорогие шпионы”, в котором распутывается история эмиграции и таинственного возвращения в СССР деда и бабушки режиссера – Константина и Лили Кочетковых. Власть. Филолог-классик Ольга Алиева рассказывает, какую роль играл авторитет в философии Древней Греции задолго до появления христианства. Или интервью с философом Марией Рахманиновой о ее книге “Власть и тело”.

Филолог-классик Ольга Алиева рассказывает, какую роль играл авторитет в философии Древней Греции задолго до появления христианства. Или интервью с философом Марией Рахманиновой о ее книге “Власть и тело”. Английская литература. Подробный рассказ о творчестве Джеймса Грэма Балларда (1930–2009). Или фрагмент из книги Нины Агишевой “Шарлотта Бронте делает выбор” (Редакция Елены Шубиной) – о самом недооцененном романе Бронте “Городок”.

Подробный рассказ о творчестве Джеймса Грэма Балларда (1930–2009). Или фрагмент из книги Нины Агишевой “Шарлотта Бронте делает выбор” (Редакция Елены Шубиной) – о самом недооцененном романе Бронте “Городок”. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок