Запрещать не просвещать

Доброе утро!
В Москве на Красной площади полиция задержала Деда Мороза, протестовавшего против закрытия елок. На него составили административный протокол за нарушение порядка пикетирования, а сопровождавших его эльфов отпустили без протоколов. Но скоро эта вольница закончится и для эльфов:
- В Госдуму внесены законопроекты, один из которых приравнивает очередь на одиночный пикет к массовой акции, а другой запрещает заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей.
- В России второй день подряд рекордное число смертей от коронавируса за сутки. В Петербурге ужесточают ограничения.
- Семья Романа Бондаренко, скончавшегося после задержания в Минске, сообщила, что им не отдают тело. Белорусские силовики тут же придумали, как обвинить в этом родных убитого.
- Опубликован проект новой конституции Кыргызстана, усиливающий президентскую власть и ограничивающий свободу слова.
Шестеренки российской государственности
- Подал в отставку глава Мордовии Владимир Волков – свое желание уйти он объяснил в письме Путину тем, что “время идет, и надо давать дорогу молодым”. Путин отставку принял и назначил взамен 42-летнего Артема Здунова, ранее возглавлявшего правительство Дагестана.
- Совет Федерации по просьбе генпрокурора России Краснова разрешил задержать Михаила Меня – аудитора Счетной палаты, бывшего губернатора Ивановской области и министра в правительстве Медведева (до 2018 года). Михаила Меня обвиняют в хищении 700 млн рублей из бюджета в бытность его губернатором. Мень – сын убитого в 1990 году отца Александра Меня, начинавший политическую карьеру в команде Лужкова.
- Госдума окончательно приняла поправки в уголовный и административный кодексы, вводящие крупный штрафы за призывы к “отчуждению территорий” и уголовную ответственность в случае повторного нарушения.
- В Госдуму внесен проект поправок к закону о митингах и собраниях, приравнивающий очередь на одиночный пикет к массовому мероприятию и определяющий правила финансирования митингов. По словам оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, режим таким образом “переходит в состояние глухой обороны”.
- Кроме того, в Госдуму внесен проект поправок к закону “Об образовании”, запрещающий не согласованную с властями просветительскую деятельность (в целях противодействия “антироссийской пропаганде”).
- Еще один внесенный в парламент законопроект запрещает “иностранным агентам” занимать государственные и муниципальные должности. К “иностранным агентам” приравниваются лица, получающие деньги из-за границы и “участвующие в политической деятельности”.
- Роскомнадзор официально потребовал от Google вернуть ролики телеведущего Соловьева в тренды YouTube.
- Федеральное агентство морского и речного транспорта объявило о начале строительства трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи, которая пройдет от Мурманска до Владивостока. Всего 65 млрд рублей – и все медведи Арктики обретут быстрый интернет. А пока посмотрите, как студент Омского института водного транспорта лезет у себя в деревне на березу, чтобы поймать мобильный сигнал и скачать задания, которые он должен выполнить в процессе дистанционного обучения.
Хроники пандемии
По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 20 985 (это меньше, чем днем ранее). В Москве выявлено 4174 новых случая, в Петербурге – 2215. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 992 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру среды 34 387 человек (+456 за сутки, и это опять рекорд). За день в Москве скончались еще 73 человека.
Власти Петербурга ужесточают ограничения с 23 ноября: спортивные мероприятия снова будут проходить без зрителей, закрывается весь общепит в торговых центрах и ограничивается число посетителей катков (!). В Москве в ковидной больнице в Коммунарке взорвался кислород, никто не пострадал. Платные студенты МГУ будут требовать в суде пересмотра расценок за обучение в связи с переходом учебы в онлайн. С сегодняшнего дня на дистанционное обучение переходят школы в Нью-Йорке.
Протесты против коронавирусных ограничений прошли в Берлине – полиция разгоняла собравшихся водометами, задержаны около 300 человек. В Дании на фермах убили норок с мутировавшим коронавирусом, министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства ушел на этом фоне в отставку.
Pfizer завершила испытания своей вакцины от Covid-19, ее эффективность составила 95%. Гонка вакцин продолжается, здесь обзор.
Пандемия изменила рейтинг самых дорогих городов мира. Москва выбыла из первой сотни; Восточная Европа, Южная и Северная Америки подешевели, Западная Европа подорожала. Еще одно следствие пандемии – необоснованное употребление антибиотиков – пока не так заметно, хотя последствия могут оказаться плачевными.
“Уклоняются забирать тело”
Семья Романа Бондаренко, который умер на прошлой неделе после жестокого избиения людьми в штатском (предположительно, силовиками), сообщила, что им не отдают тело погибшего. В ответ в Генпрокуратуре Беларуси заявили, что сами родственники “уклоняются забирать тело”, и в подтверждение опубликовали запись вчерашнего телефонного разговора с матерью Романа на эту тему, выдав его за пятничный. Вот разговор обо всем этом с двоюродной сестрой погибшего.
Генпрокуратура Беларуси вынесла предупреждения двум священникам – один назвал разрушение стихийного мемориала Бондаренко "попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть в наших людях", другой – “глумлением над портретами убиенного, сатанинским попранием лампад и иконок". Высказывания признаны разжигающими ненависть к представителям государственной власти.
Следственный комитет Беларуси ответил на заявление Международного комитета по расследованию пыток о возбуждении уголовного дела по фактам применения насилия и спецсредств в отношении участников Марша народовластия 8 ноября: уголовное дело возбуждать не будут, потому что заявление “носит абстрактный характер”.
Из конкретного: журналистам продолжают давать административные аресты – в частности, 10 суток получил корреспондент белорусской службы Радио Свобода Игорь Карней. Вынесено сразу два приговора за насилие в отношении сотрудников милиции: Антон Лакишик приговорен к трем годам колонии, 25-летний инженер-программист Павел Манкиненко – к четырем (он распылил перцовый баллончик в сторону милиционеров, чтобы успеть убежать).
Минск отказался от проведения в Беларуси командного чемпионата Европы по легкой атлетике-2021 "по техническим причинам" (соревнование пройдет в Польше). На всей территории Беларуси введен масочный режим.
А для поднятия духа – свежее интервью с Ниной Багинской, символом белорусских протестов.
Российские будни
- Мосгорсуд оставил в силе приговор по делу "Седьмой студии".
- Главе карельского “Мемориала” Юрию Дмитриеву могут добавить еще десять лет колонии. Детский омбудсмен Карелии собрал специальную пресс-конференцию, чтобы объявить, что в компьютере Дмитриева нашли какие-то порнофильмы.
- В Пензенской области у родственников осужденного по делу "Сети" Максима Иванкина прошел обыск, изъяли всю технику.
- Краснодарский офис "Эковахты" обыскали по делу о “нежелательных организациях”.
- В Хабаровске за участие в митингах задержан председатель церковного суда биробиджанской епархии РПЦ протоиерей Андрей Винарский.
- Партнерам ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок" поступают угрозы. Ранее полиция закрыла кафе Zoom (предположительно потому что кинофестиваль проходит онлайн на платформе Zoom).
О мироустройстве и нравах
- В Красноярске, Чите и Кемерове введен режим "черного неба". Что это значит, объясняется тут.
- Краткие, но ясные разъяснения о системе руководства Чеченской республикой.
- Полная история возникновения первой в России “федеральной территории Сириус” – с объяснениями касательно перспектив появления подобных новообразований в Москве.
- Рассказы о сексуальном насилии над детьми в семьях и способах помощи жертвам (пусть и запоздалой).
- Большое полотно о меняющихся нравах в академической среде: студентки обвиняют петербургского филолога и политика Александра Кобринского в неэтичном поведении и домогательствах.
Российско-американское
ФСБ отказалась возбуждать уголовное дело по факту применения химического оружия против Навального. Зато Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом ввести санкции в отношении России по этому поводу. Резолюция носит рекомендательный характер, и нынешняя администрация вряд ли обратит на нее внимание: президент Трамп занят сейчас увольнениями в агентстве, отвечавшем за кибербезопасность президентских выборов.
Бывший спецназовец США признался в сговоре с российской разведкой – завербовали его в Челябинске.
Вокруг света
- Совет Федерации разрешил Путину ввести миротворцев в Нагорный Карабах. Ранее утверждалось, что такое разрешение не требуется, да и миротворцы уже там. Репортаж о том, что происходит в Армении после установления мира, читайте здесь.
- На сайте парламента Кыргызстана появился проект новой Конституции. Власти планируют провести референдум 10 января. Если обнародованный проект будет принят, следующий президент Кыргызстана получит почти абсолютную власть, а свобода слова в стране будет ограничена. Пока не очень понятно, кто является автором этого текста. О необходимости конституционной реформы много говорил временный глава Кыргызстана Садыр Жапаров.
- Сегодня премьер Великобритании Борис Джонсон объявит о рекордных за последние 30 лет инвестициях в военно-промышленный комплекс. Самое время.
- Федеральное авиационное управление США разрешило вернуть в эксплуатацию Boeing 737 MAX.
- Режиссера Романа Виктюка похоронят во Львове.
Шесть ссылок
- Советские судьбы. Биография самых известных братьев-близнецов в истории инакомыслия в СССР – Роя и Жореса Медведевых. Или разговор с Владимиром Леоном, автором документального фильма “Мои дорогие шпионы”, в котором распутывается история эмиграции и таинственного возвращения в СССР деда и бабушки режиссера – Константина и Лили Кочетковых.
- Власть. Филолог-классик Ольга Алиева рассказывает, какую роль играл авторитет в философии Древней Греции задолго до появления христианства. Или интервью с философом Марией Рахманиновой о ее книге “Власть и тело”.
- Английская литература. Подробный рассказ о творчестве Джеймса Грэма Балларда (1930–2009). Или фрагмент из книги Нины Агишевой “Шарлотта Бронте делает выбор” (Редакция Елены Шубиной) – о самом недооцененном романе Бронте “Городок”.
- Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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