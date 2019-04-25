Сказочный Донбасс

Доброе утро!

Особенно доброе оно у студентов Дальневосточного федерального университета: им на четыре дня отменили занятия, потому что переговоры Путина с модным северокорейским вождем Ким Чен Ыном проходят именно у них в вузе. Вчера Ким прибыл во Владивосток сразу на трех бронепоездах (зачем ему столько и что там у них внутри, рассказано тут), а в чем смысл сегодняшних переговоров Путина и Кима, здесь объясняет глава Школы востоковедения ВШЭ профессор Алексей Маслов. Прочие события вот:

Путин подписал указ, позволяющий украинцам из так называемых “ДНР” и “ЛНР” получать гражданство России в упрощенном порядке за три месяца, не теряя при этом украинских паспортов.

Власти Чечни обязали министерства вывести народ на первомайскую демонстрацию, придумывать лозунги надо самостоятельно.

Польша остановила транзит по нефтепроводу “Дружба” из-за низкого качества российской нефти.

Совбез ООН принял резолюцию о борьбе с сексуальным насилием во время войн.

Раздача бордовых слонов

Президент России подписал указ об упрощенной выдаче российского гражданства жителям “отдельных районов” Донецкой и Луганской областей Украины (так называемых “ДНР” и “ЛНР”). Теперь МВД РФ обязано рассматривать их заявления на гражданство в течение трех месяцев, сдавать экзамен по русскому им не надо, жить в России не менее пяти лет – тоже. Для получения российского гражданства им не придется отказываться от украинского.

Путин объяснил этот шаг “чисто гуманитарной” необходимостью: мол, у граждан так называемых “ДНР” и “ЛНР” без российских паспортов вообще не было гражданских прав. Помощник Путина Сурков выразился более цветисто: "Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима".

Украина обратилась в связи с этим в Совет безопасности ООН, поскольку указ нарушает минские договоренности. По словам действующего президента Порошенко, указ Путина – “очередное беспрецедентное вмешательство”, создание российского анклава в Украине и подготовка следующего шага агрессии. В штабе избранного президента Зеленского сказали, что этим указом Россия признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Оба призвали к усилению международного давления на Россию и ужесточению санкций.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал шаг Путина “проверкой на вшивость”. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер написал в твиттере, что решение России провокационное и взято прямиком из "плана по оккупации". Здесь указ Путина комментирует политолог Мария Снеговая: по ее мнению, это сделано для того, чтобы Украина, не дай бог, не стала вновь привлекательной для жителей Донбасса.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука говорит, что для Киева путинский указ неожиданностью не был: выдавать российские паспорта начали два месяца назад. Вот его интервью.

Украина вышла еще из двух соглашений со странами СНГ (о секретных советских изобретениях и создании общей статистической базы), а сегодня Верховная Рада будет рассматривать во втором чтении закон о языке.

Нефть и сыр

По данным белорусской прессы, Россия начала поставлять нефть нормального качества по одной из веток нефтепровода “Дружба”, на другой ветке проблемы остаются, Польша остановила транзит российской нефти.

Суд в Гомеле приговорил к разным срокам заключения граждан Беларуси, организовавших поставки в России турецких фруктов и украинских сыров. Число осужденных не называется. С момента введения Россией продуктового эмбарго в Беларуси возбудили 30 уголовных дел за попытки поставок санкционных продуктов по поддельным документам.

"Ведомости" утверждают, что россиянам скоро запретят привозить с собой из-за границы хамон и пармезан – потому что в них могут быть возбудители опасных болезней, а не почему-либо еще.

Сказочная Россия

Решение суда в Новгородской области, оштрафовавшего местного жителя за размещенную в ВК фразу “Путин – сказочный *******”, не могло не отозваться в сети флешмобом. Кроме того, выяснилось, что оштрафованный Юрий Картыжев не писал, что “Путин – сказочный *******”, – он утверждал, что “Путин – сказочный дол…”, а последнее слово ему дописали оперативники, взломав его аккаунт. Вот тут разговор с пионером оскорбления российских властей в неприличной форме.

Власти Чечни обязали восемь республиканских министерств отправить своих сотрудников на первомайскую демонстрацию "За справедливую экономику в интересах человека труда", причем лозунги они должны придумать сами, в количестве от 5 до 15.

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о недвижимости в подмосковном поселке Раздоры. Там соратники Навального обнаружили дачу предположительно первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова (ее оценили в примерно в миллиард рублей). Соседний с ней участок, по данным ФБК, принадлежит главе минфина Антону Силуанову. Ни тот, ни другой не могли купить этого по рыночной цене на официально заработанное.

По данным расследования “Медузы”, выборы в Мосгордуму в сентябре пройдут без участия "Единой России". Партия не будет выдвигать своих кандидатов, а всем кандидатам, поддержанным властью, будет разрешено ругать правительство и мэрию. Иначе могут не выбрать.

Сказку сделать былью

В Новгородской области третий день продолжается итальянская забастовка врачей скорой помощи, в Подмосковье и Архангельской области не прекращаются “мусорные протесты”.

Роскомнадзор отказал Дмитрию Гудкову в лицензии на созданное им СМИ, Минюст не стал регистрировать “Другую Россию”.

Движение “За права человека” Льва Пономарева оштрафовано на 300 тысяч рублей за отказ зарегистрироваться в качестве “иностранного агента”. Ранее тот же штраф наложили на “Горячую линию” того же Пономарева.

По делу отца и сына Арашуковых арестованы бывший замглавы Следственного комитета по Карачаево-Черкесии и начальник местного центра “Э”.

В Новосибирске вынесен приговор обвиняемым по делу “Артподготовки”: один получил три года колонии, второй направлен на принудительное лечение, третий, признавший вину, осужден условно на 2,5 года. Осужденные якобы планировали захват аппаратной государственного телеканала "Новосибирск", чтобы передать обращение основателя движения Вячеслава Мальцева.

Британское

В столице Северной Ирландии Белфасте прошли похороны 29-летней журналистки Лиры Макки, застреленной на прошлой неделе во время беспорядков в Лондондерри. На похоронах присутствовали премьер-министры Ирландии и Великобритании Лео Варадкар и Тереза Мэй. Здесь хорошая объяснялка о конфликте в Северной Ирландии, деятельности ИРА и влиянии брекзита на ситуацию в регионе.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен настаивает на проведении нового референдума о независимости Шотландии в случае брекзита. По ее мнению, его следует провести до 2021 года. Лондон вряд ли разрешит это сделать.

В Америке

Совет безопасности ООН принял резолюцию о борьбе с сексуальным насилием во время войн. Россия и Китай при голосовании воздержались, а США добились изменения формулировок: фраза о предоставлении жертвам медицинских услуг, связанных с "сексуальным и репродуктивным здоровьем", кажется нынешним властям США гарантией права на аборт (что, по их мнению, недопустимо).

По данным Bloomberg, президент США поддержал наступление на Триполи, организованное Халифой Хафтаром – лидером Национальной армии, которую не контролирует признанное правительство Ливии. В начале прошлой недели Трамп говорил с ним по телефону. Хафтара поддерживает также и Россия, но не Госдепартамент США, который в начале апреля официально требовал от него прекращения наступления.

Дональд Трамп принял в Белом доме главу Twitter Джека Дорси. Обсудили “множество вопросов”, в том числе жалобы Трампа на то, что у него стало меньше подписчиков. (В России Twitter не в таком фаворе: соцсеть обжаловала штраф в три тысячи рублей за отказ перенести данные пользователей на территорию России.)

Шесть ссылок с бонусом

О далеком. Специалист по японской литературе Павел Соколов рассказывает о семи великих японских романах эпохи модерна, которые давно пора перевести на русский. Или вот объяснялка про межгалактическую пыль, методы ее идентификации астрономами и вопросы, которые в связи с ней возникают.

Гитлер и геральдика. Здесь на материале рассекреченных недавно документов ФБР рассказывается, как американские спецслужбы искали Гитлера в Аргентине. Тут историк Александр Черных объясняет, что значили гербы в Средневековье, как выглядели гербы неблагородных и как можно было получить родовой герб в XIII веке.

Комар и Меламид. Разговоры с Виталием Комаром и Александром Меламидом по отдельности и глава из книги Кирилла Светлякова “Комар и Меламид: сокрушители канонов”, посвященная сериям “Ностальгический реализм” и “Анархический синтетизм”.

Бонус. История о том, как в 1988 году отставной военный чуть не взорвал пассажирский самолет Киев–Куйбышев, чтобы избавиться от жены и дочери и жениться на другой. По материалам украинских архивов КГБ.

Искренне Ваши,

Семь Сорок