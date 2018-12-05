Этот текст не залитует никто

Доброе утро!

Датский Saxo Bank в своем прогнозе утверждает, что 2019 год будет проходить под лозунгом “Хватит, надоело”. Ничем хорошим это для мира не обернется, но ведь и правда надоело:

США настаивают, что Россия нарушает договор о ракетах средней и малой дальности, в НАТО согласны с этим обвинением. Через 60 дней США выйдут из этого договора, если Россия не изменит своей позиции.

Сегодня в ЕС будут обсуждать расширение санкций в отношении России; госдепартамент США предупреждает о серьезных последствиях захвата украинских моряков.

Госдума окончательно одобрила поправки Яровой, позволяющие без суда блокировать контент, призывающий детей к самоубийствам и убийствам.

В России продолжают прессовать популярных среди молодежи музыкантов. Есть свидетельства, что этим занимается ФСБ.

Что нам делать с российской угрозой

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, то американская сторона выйдет из соглашения. В НАТО эту позицию поддержали, Россия продолжает настаивать, что неукоснительно соблюдает договор.

Далее госдепартамент обещает (англ.) устами высокопоставленного чиновника, что если Россия не освободит захваченных украинских моряков, она столкнется “с последствиями, боль от которых будет со временем только нарастать”. Сегодня в Евросоюзе будут обсуждать расширение санкций в отношении России – в том числе и в связи с моряками. (Сами они находятся в московских СИЗО, в Петербурге задержали участников пикетов против российской агрессии в Украине, Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море).

И даже в отчете чешской контрразведки подробно рассказывается о российской угрозе.

Внутрироссийская угроза

Подросток из Улан-Удэ, совершивший нападение в школе в январе этого года, признан невменяемым. Но это частный случай, а к проблеме надо подходить системно, поэтому Госдума окончательно одобрила поправки Яровой, позволяющие без суда блокировать доступ к контенту, подстрекающему детей к убийствам и самоубийствам. Определять степень подстрекательности будет Роскомнадзор.

доступ к контенту, подстрекающему детей к убийствам и самоубийствам. Определять степень подстрекательности будет Роскомнадзор. Учителя тоже могут сказать свое веское слово: преподаватель физкультуры в Хабаровске сравнила ношения значка президентской кампании Навального с пропагандой гитлеровских лагерей.

с пропагандой гитлеровских лагерей. В Петербурге активист Тимур Расулов получил 100 часов обязательных работ за акцию “Исчезающая конституция” , в ходе которой на здание Конституционного суда повесили картинку с пропущенной через шредер конституцией (тут вам не “Сотбис”, а Расулов – не Бэнкси).

, в ходе которой на здание Конституционного суда повесили картинку с пропущенной через шредер конституцией (тут вам не “Сотбис”, а Расулов – не Бэнкси). Активиста “Открытой России” в очередной раз потащили в прокуратуру – на этот раз за скайп-конференцию с участием Михаила Ходорковского.

в очередной раз потащили в прокуратуру – на этот раз за скайп-конференцию с участием Михаила Ходорковского. В городе Бийске Алтайского края закрылась НКО по профилактике ВИЧ – они отказались регистрироваться в качестве иностранных агентов и не смогли заплатить штраф за это. (Иностранных денег, утверждают правоохранители, было получено аж 419 тысяч рублей).

и не смогли заплатить штраф за это. (Иностранных денег, утверждают правоохранители, было получено аж 419 тысяч рублей). Европейский суд по правам человека не понимает всей серьезности внутрироссийской угрозы и поэтому присудил компенсации двум задержанным во время митинга на Болотной площади в Москве в мае 2012 года, отказал России в пересмотре дела Pussy Riot в Большой палате и обязал Россию выплатить 1,2 млн евро компенсаций по делам о похищении людей в Чечне и Ингушетии.

Жизнь других

Число сторонников и противников российской правящей партии, по данным “Левада-центра”, практически сравнялось. Возможно, чтобы переломить эту тревожную тенденцию, “Единая Россия” обяжет своих членов следовать “заповедям”, но не тем десяти, а своим суверенным, главная из которых – не критиковать “Единую Россию”.

обяжет своих членов следовать “заповедям”, но не тем десяти, а своим суверенным, главная из которых – не критиковать “Единую Россию”. Особая вспышка религиозности среди госчиновников отмечена в Твери: там арендовали специальную “ласточку”, чтобы обеспечить прибытие в Москву десанта из 200 чиновников на литургию по случаю 700-летия гибели князя Михаила Тверского.

по случаю 700-летия гибели князя Михаила Тверского. Жена пресс-секретаря Путина экс-фигуристка Навка стала видной солепромышленницей. Промысел находится в Крыму.

Откуси себе язык

Мать одного из обвиняемых по делу “Сети” сообщила, что ее сына лишают в СИЗО жизненно важного лекарства. По ее словам, он согласился признать вину в обмен на обещание регулярно получать это лекарство.

сообщила, что ее сына лишают в СИЗО жизненно важного лекарства. По ее словам, он согласился признать вину в обмен на обещание регулярно получать это лекарство. В Краснодаре правозащитники требуют освободить из СИЗО парализованного Александра Кибу – его арестовали по обвинению в хранении 200 граммов конопли.

Александра Кибу – его арестовали по обвинению в хранении 200 граммов конопли. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича (накануне заседания суда в Киеве, на котором Янукович должен выступить по видеосвязи) сообщил, что тому может потребоваться операция в Израиле.

(накануне заседания суда в Киеве, на котором Янукович должен выступить по видеосвязи) сообщил, что тому может потребоваться операция в Израиле. Правозащитники направили в СК и генпрокуратуру новые свидетельства пыток во Владимирском централе . По их данным, один из заключенных в результате пыток лишился языка и зубов. По данным ФСИН, он сам себе откусил язык.

. По их данным, один из заключенных в результате пыток лишился языка и зубов. По данным ФСИН, он сам себе откусил язык. Жители Архангельской области об этом случае, очевидно, не знают – поэтому записали видеообращение к Путину с требованием "не допустить превращения русского Севера во всероссийскую свалку".

Активная культурная политика

Пока в суде рассматривается дело “Седьмой студии” (сегодня очередное заседание), Минкульт обновил руководство МХАТ им. Горького. Руководить им назначены Эдуард Бояков, Сергей Пускепалис и Захар Прилепин. Последний сказал, что их троих связывает “долгая история, и у нее донбасские корни ”. Здесь подробно объясняется, кто есть кто и при чем тут Донбасс.

”. Здесь подробно объясняется, кто есть кто и при чем тут Донбасс. Министр культуры Мединский в очередной раз выступил за ограничение проката зарубежных фильмов, чтобы защитить хрупкий российский кинематограф от “всемирной машины Голливуда” .

. Всероссийский конкурс по переназванию аэропортов завершен. На “России 1” опять обругали Летова и посетовали, что Тургеневу, Чайковскому и Шостаковичу аэропортов не досталось.

завершен. На “России 1” опять обругали Летова и посетовали, что Тургеневу, Чайковскому и Шостаковичу аэропортов не досталось. Продолжается давление на музыкантов: в Саратове полиция фотографировала паспорта у пришедших на концерт IC3PEAK (тут весьма занимательная хроника), в Ярославле “Френдзоне” запретили исполнять часть песен. Вот хороший разбор механизмов, стоящих за усиленным вниманием к музыке, – вопросом, похоже, занимается ФСБ (стоит кликнуть хотя бы ради заглавной картинки, это бесценно).

(тут весьма занимательная хроника), в Ярославле запретили исполнять часть песен. Вот хороший разбор механизмов, стоящих за усиленным вниманием к музыке, – вопросом, похоже, занимается ФСБ (стоит кликнуть хотя бы ради заглавной картинки, это бесценно). Что же до культуры в обычном ее смысле, то премию “Большая книга” получил “романс” Марии Степановой “Памяти памяти” – длинное и очень задумчивое рассуждение о личной связи с прошлым, своего рода попытка воскрешения мертвых.

Шесть ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок