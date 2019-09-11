Ах, Александр Сергеевич милый

Доброе утро!

В первый же день работы российская Госдума одобрила в первом чтении законопроект, вводящий многомиллионные штрафы за отказ хранить данные россиян в России. Twitter и Facebook трепещут – до этого их штрафовали на три тысячи рублей. Расходы вырастут не только у интернет-гигантов:

Суд в Москве взыскал 1,2 млн рублей с “организаторов” летних протестов по иску Мосгортранса. В штабах Навального в пяти городах прошли обыски.

Итоги муниципальных выборов в Петербурге так и не подведены. ЦИК высказалась за отмену результатов в некоторых округах.

У госсовета Удмуртии совершил самосожжение ученый Альберт Разин. Он выступал за сохранение удмуртского языка и культуры.

Президент США уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Петербургская избирательная ОПГ

Окончательных результатов муниципальных выборов в Петербурге до сих пор нет. Избирком города не исключил отмены итогов в некоторых округах, ЦИК поддерживает эти “решительные меры”, но в округах, где по протоколам побеждают независимые кандидаты, бюллетени всеми правдами и неправдами пытаются “пересчитать” (то есть заменить на другие). Чтобы наглядно представить, что происходит, прочитайте вот эту сагу – глава кампании городского штаба Навального Александр Шуршев рассказывает о кровавом квесте “выборы в Екатерингофском муниципальном округе”.

Соловьев-невидимка

Итоги выборов в Мосгордуму известны. В избирательном округе №3 победил кандидат от “Справедливой России” Соловьев Александр Сергеевич. Благодаря “Умному голосованию” он обошел поддержанную мэрией Сабину Цветкову, жену главы движения "Офицеры России" Антона Цветкова. Соловьева, очевидно, попросили выдвинуться, чтобы распылить голоса независимого кандидата по этому округу Соловьева Александра Юрьевича. Независимого Соловьева в итоге не зарегистрировали и посадили под административный арест. “Реальный” Соловьев призвал голосовать за “неизвестного” Соловьева.

Теперь победителя никто не может найти. Антон Цветков заверил Тимура Олевского, что в подвалах “Офицеров России” избранного Соловьева нет, к батарее он не прикован. Бывший коллега избранного Соловьева сообщил Радио Свобода на условиях анонимности, что тот реально существует и знает о своей победе на выборах. Вот все, что удалось нарыть о нем в соцсетях. Так партия, лишившаяся перспективного члена Константина Малофеева, обрела сверхтаинственного Соловьева.

Вот тут политолог-оптимист Шульман рассказывает, как будет работать Мосгордума, частично состоящая из таких соловьевых, а здесь математик Шпилькин объясняет, что говорит статистика о вбросах и фальсификациях.

Последствия выборов

В первый же день работы Госдумы ее председатель Володин по просьбе Жириновского поручил комиссии, расследующей “иностранное вмешательство” в московские выборы (до сих пор состоявшее из двух твитов), проверить деятельность Навального и Соболь. Навального, по словам Жириновского, завербовали еще во время учебы в Йейле, а “с Любой” разберется комиссия.

Пока она разбирается, суд в Москве удовлетворил иск Мосгортранса и постановил взыскать с “организаторов” летних протестных акций 1 миллион 218 тысяч 591 рубль. Ответчиками были Навальный, не допущенные к выборам кандидаты Юлия Галямина, Владимир Милов, Иван Жданов, Александр (Юрьевич) Соловьев, Илья Яшин и глава московского штаба Навального Олег Степанов.

Навальному будет чем заплатить: вступило в силу решение ЕСПЧ по делу “Ив Роше”, по которому Россия обязана выплатить ему 20 тысяч евро за содержание под домашним арестом по политическим мотивам.

В пяти городах России прошли обыски в штабах Навального – по делу об “отмывании денег”, заведенному в разгар московских протестов.

На допросе в Следственном комитете побывала гендиректор “Дождя” Наталья Синдеева. Спрашивали про освещение московских протестов и источники финансирования телеканала.

Первая жалоба в связи с московскими выборами ушла в Конституционный суд; проигравший выборы независимый кандидат Роман Юнеман обжаловал итоги интернет-голосования; проведению митинга на проспекте Сахарова 21 сентября может помешать фестиваль “Круг света”, спешно переехавший на Сахарова.

Росгвардия просит Совет по правам человека при Путине запретить журналистам раскрывать сведения о росгвардейцах и вообще напомнить им об “этике”. Юрий Дудь тоже напомнил об этике: получая премию журнала GQ “Человек года”, он призвал коллег не молчать о творящемся в России беспределе.

В Томске активистку Дарью Полюдову арестовали на 10 суток за высказанный в день выборов призыв бойкотировать выборы.

А стихийный митинг в Улан-Удэ просто разогнали. Подробности и комментарии здесь.

Из жизни российских ученых

В Ижевске у здания Госсовета Удмуртии совершил самосожжение заслуженный деятель республики Альберт Разин. Он пришел туда с плакатом "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть". 79-летний ученый умер в больнице от полученных ожогов. Подробности здесь. Разин боролся против закона об отмене обязательного изучения языков коренных народов России в школах.

Академия наук собирается выразить правительству России свою обеспокоенность планами по ликвидации Российского фонда фундаментальных исследований, распределяющего гранты.

Член-корреспондент РАН, историк Аскольд Иванчик пишет, что истфак МГУ сократил всех совместителей, а потом оформил их обратно с нулевой зарплатой. Забастовку они пока не объявили и от работы не отказались. Идейные.

Возможно, за права академиков поборются студенты. Вот разговор с создателями российского студенческого профсоюза Community – они очень разгневаны.

В Украине

Верховная Рада в ускоренном порядке приняла закон об импичменте президента. За него проголосовали все “Слуги народа” и один внефракционный депутат.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова объявила, что до конца года Украина хочет вернуть 113 своих граждан, находящихся под арестом в России (речь в основном идет о крымских татарах). Песков сказал, что говорить об этом преждевременно.

Вернувшиеся в Украину Олег Сенцов и Олег Кольченко дали пресс-конференцию. Оба понимают, что вернуться в родной Крым им в ближайшее время не удастся. Сенцов сказал, что “только на танках”, Кольченко добавил, что “пока Путин у власти”, он в Крым не ездок. Сенцов напомнил, что в России есть политзаключенные – “наши братья”, как он выразился – и призвал их поддерживать, отдельно упомянув дело Константина Котова.

Освобожденные украинские моряки собрали средства в помощь Котову (он делал им передачи в СИЗО). Вот здесь о деле моряков рассказывает координатор их адвокатской группы Николай Полозов.

Сегодня состоится пресс-конференция журналиста Романа Сущенко, которого в России признали виновным в шпионаже.

Из жизни ястребов

США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета в Сургуте, обвинив их в пытках Свидетелей Иеговы, а также против целого списка подозреваемых в терроризме, а президент Трамп объявил о прекращении переговоров с талибами. Все это прекрасно согласовывалось с жесткой линией советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона – вот только Трамп его уволил (опять в твиттере).

КНДР провела новую серию ракетных пусков (Болтон как раз предупреждал, что Ким не собирается разоружаться), а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обещал аннексировать часть Западного берега в случае победы на предстоящих выборах. Чуть позже, во время другой встречи его эвакуировали прямо с трибуны из-за ракет, выпущенных из сектора Газа.

Годовщины в картинках

Исполнилось 30 лет массовому побегу граждан ГДР в ФРГ через венгерско-австрийскую границу: 11 сентября 1989 года Венгрия сняла все ограничения на поездки в Австрию. Вот фотографии.

Сегодня 18 лет терактам в Нью-Йорке и Вашингтоне – вот фотографии разрушенных башен-близнецов в Нью-Йорке, которые раньше никогда не публиковались (вместе с историей их обнаружения).

Шесть ссылок

История. (1) К сорокалетию выхода “Блокадной книги” Алеся Адамовича и Даниила Гранина Наталия Соколовская рассказывает о ее генезисе книги и читательских реакциях. (2) К 125-летию Александра Довженко “Сеанс” публикует историю доносов, написанных на режиссера “Земли” агентом под кодовым именем Альберт. Их нашел и собрал историк кино Роман Росляк.

(1) К сорокалетию выхода “Блокадной книги” Алеся Адамовича и Даниила Гранина Наталия Соколовская рассказывает о ее генезисе книги и читательских реакциях. (2) К 125-летию Александра Довженко “Сеанс” публикует историю доносов, написанных на режиссера “Земли” агентом под кодовым именем Альберт. Их нашел и собрал историк кино Роман Росляк. Литература. О Борисе Рыжем пишет филолог Андрей Рослый – в этом году “самому талантливому поэту своего поколения”, по определению Евгения Рейна, исполнилось бы 45 лет, если бы он не повесился в 26. Или фрагмент из биографии Венедикта Еврофеева, написанной Олегом Лекмановым, Михаилом Свердловым и Ильей Симановским (в изд-ве АСТ вышло второе издание).

О Борисе Рыжем пишет филолог Андрей Рослый – в этом году “самому талантливому поэту своего поколения”, по определению Евгения Рейна, исполнилось бы 45 лет, если бы он не повесился в 26. Или фрагмент из биографии Венедикта Еврофеева, написанной Олегом Лекмановым, Михаилом Свердловым и Ильей Симановским (в изд-ве АСТ вышло второе издание). Мозг. Разговор с нейробиологом Михаилом Лебедевым, в лаборатории которого начинали свою научную карьеру сотрудники компании Илона Маска Neuralink. Или рассказ о книге французского философа Катрин Малабу “Что нам делать с нашим мозгом?”, в которой она пытается осмыслить научно-технические достижения типа масковских.

Искренне Ваши,

Семь Сорок