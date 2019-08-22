Тайны “Лефортово”

Доброе утро!

Мэр Москвы пообещал повысить к выборам минимальную пенсию, Минздрав закупит за границей нужное количество психотропных лекарств для страдающих эпилепсией – жить определенно становится лучше. И веселее:

Сегодня в России отмечают День флага – на субботний митинг по поводу этого праздника активно собирают бюджетников, студентов и жителей соседних регионов.

Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника по истечению второго подряд ареста; следователи допросили жену Леонида Волкова по делу об “отмывании денег” в ФБК.

Россия, вероятно, готовит обмен осужденными с Украиной. Именно от украинского вопроса зависит возвращение России в “большую восьмерку”.

Дональд Трамп отменил визит в Данию после отказа датских властей обсуждать продажу Гренландии США.

Московские субботы…

На митинг-концерт по поводу Дня российского флага, который состоится в ближайшую субботу, активно собирают массы: бюджетников, студентов-первокурсников, сотрудников частных компаний, работающих по госзаказу, “волонтеров”, платных статистов, жителей Подмосковья и ближайших к Москве регионов. Оппозиции в проведении акций протеста в этот день было отказано.

Московские власти получили по меньшей мере четыре заявки на проведение митингов и шествий 31 августа – последнюю подала незарегистрированная Либертарианская партия, ее поддержал штаб Навального.

… и их последствия

Сегодня суд в Москве будет выяснять, засчитывать ли день и несколько часов, проведенных Навальным в больнице, в срок его ареста. От этого зависит, когда Навального выпускать – чтобы, скорее всего, снова его задержать. Во всяком случае, именно так поступили с незарегистрированным независимым кандидатом в Мосгордуму Юлией Галяминой – на выходе из спецприемника после отбытия второго ареста подряд ее опять поджидала полиция. Не хотели даже дать ей обняться с мужем. Новый суд – сегодня.

Мосгорсуд одну за другой отклоняет апелляции на арест обвиняемых по “московскому делу”. В деле студента ВШЭ Егора Жукова, который якобы “дирижировал толпой” во время акции 27 июля, происходит удивительное: следствие признало, что на видео, ставшее основой обвинения, – не Жуков, но снимать с него обвинения не собирается.

Жену ближайшего соратника Навального Леонида Волкова задержали и допросили в Петербурге, куда она прилетела на несколько дней из-за границы. Провели даже обыск в гостиничном номере. Идет расследование дела об “отмывании денег” в Фонде борьбы с коррупцией.

Ресторан “Армения”, предъявивший иск о возмещении ущерба к организатором субботних акций, совсем заклевали в фейсбуке – пришлось ограничить доступ к странице. Зато компания-владелец этого ресторана получила контракт МВД.

Громкие слова

Правозащитная группа “Агора” обратилась к спецдокладчикам ООН с просьбой оценить действия московских властей при разгоне митингов – цель в том, чтобы получить быструю международную реакцию.

Путин после встречи с президентом Финляндии сказал журналистам, что права граждан в России неукоснительно соблюдаются – в отличие от Европы, где акции протеста “приводят к тяжелым последствиям”. В опубликованной на сайте Кремля расшифровке предыдущей пресс-конференции Путина – с президентом Франции – методично убрали слово “выборы” из реплик Макрона (и обвинили во всем синхрониста, который-де неправильно перевел).

Выборы – больная тема: в Москве на день выборов (он же День города) планируют потратить более 400 млн рублей, в регионах – дабы избежать московского скандала и создать видимость конкуренции – оперативно перераспределяют подписи муниципальных депутатов за разных кандидатов, по меньшей мере в трех регионах ожидают вторые туры.

Тихие дела

Президенты Франции и США обсудили по телефону возможность возвращения России в “большую восьмерку”. Трамп не против, зато очень против Германия и Великобритания. В Париже пояснили, что условием возвращения являются подвижки в разрешении украинского кризиса.

И, похоже, что-то для этого делается: в московское СИЗО “Лефортово” перевели по меньшей мере восемь украинских заключенных (вот здесь о них рассказано, кинорежиссера Олега Сенцова среди них нет) – такое часто бывает, когда готовится обмен. Задержанные в ноябре прошлого года украинские моряки тоже сидят в этом СИЗО. Вот интересный гид по “Лефортово” – самой закрытой тюрьме в России.

Афиша судов

Так называется новый раздел на сайте “Медиазона”, облегчающий москвичам задачу планирования досуга, – там перечислены суды, на которые можно сходить, чтобы поучиться жизни и поддержать политзаключенных.

Из не попавших в “Афишу” судебно-следственных новостей:

В Ингушетии завели уголовные дела против 13 полицейских, отказавшихся разгонять митинг в Магасе в марте. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Суд в очередной раз вернул в прокуратуру дело лидера подмосковного отделения “Яблока” Евгения Куракина – его обвиняют в мошенничестве. Дело тянется с 2012 года и сопровождается необъяснимой жестокостью.

В Петербурге по делу о драке болельщиков “Зенита” с ОМОНом задержан четвертый подозреваемый.

The Art of (No) Deal

Президент США отложил визит в Данию в связи с нежеланием датских властей обсуждать продажу Гренландии США. Зачем Трампу Гренландия, объясняется здесь (стратегически выгодное положение в Арктике, запасы редкоземельных металлов и возможность вписать свое имя в историю США).

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с Ангелой Меркель в Берлине и сегодня будет разговаривать с Макроном – обсуждается возможность пересмотра условий соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Меркель по итогам беседы сказала, что решение проблемы ирландского “бэкстопа” еще можно найти. Макрон в этом не уверен. Вот здесь описаны экономические и политические последствия выхода без договора.

Интернет и медиа

Китай запустил собственную “фабрику троллей” по образцу российской.

Google и Mozilla заблокируют сертификат безопасности властей Казахстана. В компаниях заявили, что он перехватывает данные пользователей.

На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту и допустили утечку секретных данных.

Большая часть журналистов-новостников грузинского телеканала “Рустави–2” ушла с работы. До этого редакция блокировала новостное вещание, поскольку у журналистов не было гарантий невмешательства нового руководства в редакционную политику.

Все прочее списком

Спасателей и врачей не предупредили, что пострадавшие при взрыве в Архангельской области заражены радиацией, из больниц изъяли всю медицинскую документацию и заставили персонал подписать обязательство о неразглашении тайны.

В Чехии крупными политическими акциями отметили 50 лет подавления протестов против советской оккупации. В августе 1969 года демонстрации, приуроченные к годовщине ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию, жестко разогнали: были убиты пять человек, сотни получили ранения. После этого началась так называемая “нормализация”. Вот ранее неизвестные фотографии самого вторжения.

В Греции погиб создатель частного Музея русской иконы в Москве Михаил Абрамов.

Шесть ссылок

Литературное. Симпатичное эссе о жизни поэта Константина Олимпова, “кувырколога”, сына Константина Фофанова – к выходу его сборника “Ты”, материалы которого были недавно обнаружены в архиве его сестры. Или рассуждения Александра Гаврилова о чтении, детском и взрослом, ловко устроенных книгах и Ветхом Завете.

Симпатичное эссе о жизни поэта Константина Олимпова, “кувырколога”, сына Константина Фофанова – к выходу его сборника “Ты”, материалы которого были недавно обнаружены в архиве его сестры. Или рассуждения Александра Гаврилова о чтении, детском и взрослом, ловко устроенных книгах и Ветхом Завете. Художественное. Фрагмент книги историка-медиевиста Михаила Майзульса “Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем” – про очки.

Фрагмент книги историка-медиевиста Михаила Майзульса “Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем” – про очки. Философское. Дискуссия о популизме в письмах-рассуждениях; разговор с социологом Александром Бикбовым об интеллектуальной ситуации во Франции и причинах отказа от философских амбиций; интервью с философом и переводчицей Фуко Натальей Автономовой – о том, как в 1977 году стал возможен выход “Слов и вещей” на русском языке.

Искренне Ваши,

Семь Сорок